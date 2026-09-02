Muere “Míster Músculo”, exagente del Organismo de Investigación Judicial y señalado como el heredero del imperio criminal de alias “Diablo” en Costa Rica

Randall Delgado Mora, alias “Míster Músculo”, fue identificado por las autoridades como uno de los hombres de mayor confianza de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

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Randall Delgado Mora, conocido como “Míster Músculo”, murió durante la madrugada de este miércoles 2 de septiembre como consecuencia de las heridas que sufrió durante un enfrentamiento a balazos con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guápiles, provincia de Limón.

Su muerte supone un nuevo golpe para el entorno criminal que durante años estuvo vinculado a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, detenido el pasado 24 de julio de 2026, pues Delgado Mora había sido identificado por las autoridades como uno de sus principales colaboradores y, posteriormente, como uno de los hombres mejor posicionados para asumir parte del control de la estructura después de la caída de su máximo líder.

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El enfrentamiento ocurrió la noche del martes en las inmediaciones del denominado cruce de La Trocha, sobre la ruta 32, en Guápiles, cuando investigadores de la Sección contra el Crimen Organizado del OIJ desarrollaban un operativo para detener a Delgado.

Según la versión confirmada por la Policía Judicial, los investigadores le hicieron la señal de alto, pero Delgado habría disparado contra los funcionarios, quienes respondieron utilizando sus armas para repeler el ataque.

“Míster Músculo” recibió al menos cinco impactos de bala, mientras que uno de los agentes judiciales también resultó herido durante el intercambio de disparos. Este último fue reportado posteriormente en condición estable.

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Una cámara de seguridad ubicada en la zona captó parcialmente la violenta secuencia. Las imágenes muestran vehículos involucrados en la intervención y permiten escuchar una sucesión de detonaciones. Después del tiroteo quedó un automóvil con múltiples impactos de bala y daños producto de una colisión contra una estructura cercana al sitio.

Delgado quedó gravemente herido y fue atendido inicialmente por personal de la Cruz Roja Costarricense, que lo trasladó de emergencia al Hospital de Guápiles.

Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fue remitido al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, donde las autoridades confirmaron su fallecimiento aproximadamente a las 4:15 a. m. de este miércoles.

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Cámaras de seguridad de Cariari registraron el ataque armado en el que murió "Mr. Músculo". Crédito: Cariari Informa

De agente del OIJ a hombre de confianza de “Diablo”

La historia de Delgado Mora resulta particularmente sensible para las autoridades costarricenses porque antes de ser investigado como pieza de una organización dedicada al narcotráfico había formado parte del propio OIJ.

El hombre trabajó durante varios años como agente judicial y estuvo destacado en la Delegación Regional del OIJ de Pococí, una de las zonas que posteriormente se convertiría en el epicentro de las investigaciones contra la estructura de “Diablo”.

En 2021, el Poder Judicial lo destituyó por pérdida de confianza, después de una investigación administrativa relacionada con sospechas sobre presuntas filtraciones de información que habrían favorecido a la organización liderada por Arias Monge.

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El expediente disciplinario recogió versiones de funcionarios que señalaban que desde meses antes existían sospechas sobre fugas de información relacionadas con operativos que buscaban detener a “Diablo” y otros integrantes del grupo. Finalmente, Corte Plena acordó su destitución.

Las posteriores investigaciones judiciales sostienen que los conocimientos adquiridos por Delgado durante su carrera en el OIJ habrían terminado convirtiéndose en un activo estratégico para la organización criminal.

Los expedientes lo señalan por presuntamente brindar asesoría sobre la manera en que operaban los cuerpos policiales, realizar tareas de inteligencia y contravigilancia y ayudar a establecer movimientos o rutas con menor presencia de las autoridades.

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Su antiguo conocimiento de procedimientos policiales, investigaciones y metodologías de seguimiento habría permitido al grupo anticiparse o adoptar precauciones frente a operativos.

Tras la captura de alias “Diablo” en julio de 2026, las autoridades perfilaban a Delgado Mora como uno de los principales candidatos para asumir el liderazgo de la estructura criminal. / (Ministerio de Justicia y Paz)

El “número dos” de la organización

La importancia atribuida a “Míster Músculo” dentro de la estructura de “Diablo” no era reciente.

En diciembre de 2023, durante un amplio despliegue de aproximadamente 40 allanamientos, Delgado fue detenido y el OIJ lo identificó públicamente como el número dos de la agrupación criminal, con responsabilidades vinculadas a su aparato logístico.

Las pesquisas posteriores ampliaron esa descripción.

Los expedientes de los casos Colorado y Riverside lo ubican como una figura relacionada con funciones de inteligencia, logística, coordinación del abastecimiento de drogas y manejo de recursos, además de servir como supuesto enlace entre la organización de “Diablo” y la estructura encabezada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

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Las autoridades sostienen que Delgado mantenía comunicación con López Vega y otros integrantes de su círculo para coordinar diferentes aspectos de la actividad criminal.

Entre las funciones que las investigaciones atribuyen a “Míster Músculo” estaban la adquisición, negociación, almacenamiento, preparación y traslado de cargamentos de cocaína y marihuana, así como la coordinación de entregas hacia otras células de la estructura.

También habría participado en el manejo y custodia del dinero generado por las actividades ilegales, incluidos pagos a proveedores y integrantes encargados de transporte o seguridad.

Las autoridades determinaron además que utilizaba diferentes mecanismos para dificultar el seguimiento de sus comunicaciones. Las investigaciones llegaron a identificar el uso de hasta 14 tarjetas SIM nacionales e internacionales, así como aplicaciones como WhatsApp, WhatsApp Business, Signal y Telegram, y seudónimos empleados para comunicarse.

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El hombre que podía heredar el poder de “Diablo”

El escenario alrededor de Delgado cambió radicalmente después de la captura de Alejandro Arias Monge, ocurrida el 24 de julio de 2026.

Con el máximo líder bajo custodia de las autoridades, los investigadores comenzaron a analizar quiénes tenían capacidad suficiente para mantener funcionando las distintas células de la organización.

“Míster Músculo” aparecía entonces como el “heredero natural” de la estructura debido al rango que ocupaba y al nivel de confianza que supuestamente mantenía con “Diablo”.

Delgado habría tenido autoridad para girar instrucciones a otros cabecillas, coordinar pagos, gestionar entregas de droga con proveedores y enlazar diferentes sectores de la organización.

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Sin embargo, la sucesión no estaba garantizada.

El director del OIJ, Michael Soto, había advertido que la captura de “Diablo” podía provocar la fragmentación del grupo y el surgimiento de líderes locales, acompañados de disputas para controlar territorios y negocios que antes respondían a una estructura superior.

De hecho, semanas después de la detención de Arias Monge surgieron informes de inteligencia que apuntaban a que Delgado había decidido reducir su exposición e incluso ocultarse ante posibles amenazas provenientes de otros grupos criminales que buscaban posicionarse en medio del reacomodo.

Las autoridades analizaban información según la cual su vida podía estar en peligro precisamente por la disputa abierta tras la captura del jefe de la organización.

Investigado por el asesinato de un jefe del OIJ

Otro de los episodios más graves en el historial investigativo de Delgado Mora ocurrió en febrero de 2025, cuando fue detenido como sospechoso dentro de la investigación relacionada con el asesinato de Geiner Zamora Hidalgo, subjefe de la Delegación Regional del OIJ de Guápiles.

Zamora fue atacado a balazos y su muerte desató una fuerte reacción de las autoridades judiciales.

Delgado figuró entre las personas capturadas pocos días después del atentado. El Ministerio Público solicitó medidas cautelares, pero el Juzgado Penal de Pococí rechazó enviarlo a prisión preventiva y lo dejó en libertad sujeto a otras restricciones, mientras continuaban las investigaciones.

Delgado fue investigado por aparentemente estar involucrado en la muerte de Geiner Zamora, subjefe del OIJ en Guápiles.

Su nombre también había aparecido previamente en otras investigaciones y detenciones.

La combinación de su experiencia como antiguo investigador judicial, su presunto conocimiento interno de los procedimientos policiales y la posición que las autoridades le atribuían dentro del grupo convirtió a “Míster Músculo” en una de las piezas prioritarias dentro de las investigaciones contra el entorno de “Diablo”.