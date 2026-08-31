Frutas frescas con respaldo científico: cómo el consumo de peras y manzanas se vincula con menor riesgo cardiovascular y cerebral

Las peras y las manzanas concentran interés científico por su fibra, sus polifenoles y su relación con la salud cardiovascular y cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las frutas ocupan desde hace tiempo un lugar central en las recomendaciones de alimentación saludable, no solo por su aporte de vitaminas y minerales, sino también por la presencia de fibra y compuestos bioactivos que vienen siendo estudiados por su relación con distintos marcadores de salud. Dentro de ese grupo, las peras y las manzanas concentran una atención particular por su perfil nutricional y por la cantidad de investigaciones que analizaron su vínculo con el riesgo cardiovascular y cerebrovascular.

En ese marco, el interés no se limita a su consumo como parte de una dieta equilibrada. También creció a partir de estudios que observaron asociaciones entre una mayor ingesta de estas frutas y una reducción en el riesgo de ataques cerebrovasculares y otros eventos cardiovasculares. De acuerdo con revisiones científicas, el foco está puesto en componentes como la fibra dietética y los polifenoles, que podrían intervenir en variables como el colesterol, la salud vascular y la respuesta inflamatoria.

PUBLICIDAD

Ese panorama no habilita conclusiones universales ni efectos automáticos, pero sí permite entender por qué peras y manzanas aparecen de forma recurrente en la literatura científica reciente cuando se estudian hábitos alimentarios asociados con menor riesgo cardiometabólico.

Las investigaciones asociaron una mayor ingesta de peras y manzanas con menor riesgo de ataques cerebrovasculares y otros eventos cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peras y manzanas, dos frutas ampliamente recomendadas

Peras

Se destacan por su contenido de fibra y por la presencia de compuestos vegetales como flavonoides, triterpenoides y ácidos fenólicos. Según un estudio de BMC, gran parte de esos compuestos se concentran en la cáscara, donde aparecen sustancias como arbutina y ácido clorogénico.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la revisión, esta fruta fue analizada por su asociación con efectos antidiabéticos, antiinflamatorios, antihiperlipidémicos y cardioprotectores. En el plano cardiovascular, indicó que algunos componentes mostraron relación con mejoras en la función vascular y con mecanismos vinculados a la protección del endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos que cumple un rol clave en la circulación y la presión.

Las peras aportan flavonoides, triterpenoides y ácidos fenólicos, y varios de esos compuestos se concentran en la cáscara (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación con el riesgo de ataques cerebrovasculares también fue estudiada. La Universidad Médica de Qingdao observó que por cada 200 gramos adicionales de frutas consumidas por día, el riesgo de accidente cerebrovascular se redujo un 32%, y que entre las frutas particularmente asociadas con esa reducción estuvieron las manzanas y las peras.

PUBLICIDAD

Por otro lado, un estudio de Frontiers in Nutrition observó que una mayor ingesta de manzanas se asoció con una menor probabilidad de riesgo de ataque cerebrovascular, y señaló que la literatura previa ya había vinculado a las manzanas y peras con beneficios cardiovasculares. El trabajo, de todos modos, aclaró que su diseño transversal solo permite detectar asociaciones.

Manzanas

Aparecen de forma sostenida en la investigación nutricional por su aporte de fibra y por su contenido de polifenoles, entre ellos catequinas, epicatequina, procianidinas, quercetina y ácido clorogénico. Según indicó Harvard Health, esos compuestos pueden contribuir a reducir la presión arterial, favorecer la salud de los vasos sanguíneos y ayudar a prevenir la formación de coágulos.

PUBLICIDAD

Ese interés también se refleja en un estudio de Frontiers in Nutrition, donde evaluaron el efecto de las manzanas y sus derivados sobre marcadores metabólicos y cardiovasculares. Según la revisión, el consumo mostró una tendencia a reducir el colesterol total y el colesterol LDL, dos variables ligadas al riesgo cardiovascular.

Las manzanas aportan fibra y polifenoles como quercetina y ácido clorogénico, compuestos que pueden contribuir a la presión arterial y a la salud de los vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación con el riesgo de ataque cerebrovascular también fue señalada en el estudio de Frontiers in Nutrition, donde una mayor frecuencia y cantidad de consumo se vinculó con menor riesgo de accidente cerebrovascular en la población analizada. Las autoras remarcaron que el hallazgo coincide con investigaciones previas, aunque subrayaron que hacen falta estudios longitudinales y ensayos controlados para confirmar esos vínculos.

PUBLICIDAD

Asimismo, una investigación publicada en Critical Reviews in Food Science and Nutrition indicó que los grupos que consumieron entre 100 y 150 gramos de la fruta diariamente mostraron niveles más bajos de colesterol total, colesterol LDL y presión arterial, además de una mejor función endotelial. Ese mismo texto agrega que, para maximizar la ingesta de fibra dietética y antioxidantes, se recomienda consumirlas con cáscara.

Otras frutas que también se estudian por su relación con el riesgo de ataques

Los cítricos aparecen entre las frutas con evidencia más consistente en este campo. Un análisis prospectivo publicado en British Journal of Nutrition observó que un mayor consumo de frutas ricas en flavonoides se asoció con menor riesgo de accidente cerebrovascular, y dentro de las frutas específicas se identificó una asociación inversa para cítricos, frutillas y uvas. Los flavonoides son compuestos bioactivos presentes en alimentos de origen vegetal que vienen siendo estudiados por su vínculo con la función vascular y el estrés oxidativo.

PUBLICIDAD

Las investigaciones asociaron una mayor ingesta de peras y manzanas con menor riesgo de ataques cerebrovasculares y otros eventos cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre distintas frutas y salud cardiovascular también fue revisada en un metaanálisis publicado en Journal of the American Heart Association. Ese trabajo encontró que una mayor ingesta de frutas se asoció con reducciones en distintos desenlaces cardiovasculares, y señaló beneficios más marcados para cítricos y frutas del grupo pomáceo. Los autores indicaron que la evidencia respalda el papel de una variedad de frutas en la prevención cardiovascular, aunque remarcaron que no todas mostraron la misma magnitud de asociación.

Otra línea de evidencia reciente se concentra en aquellas ricas en antocianinas, como varios frutos rojos. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Frontiers in Nutrition concluyó que la ingesta habitual de antocianinas se asoció con menor riesgo de enfermedad cardiovascular coronaria y con mejoras en el perfil lipídico, entre ellas reducción del colesterol LDL y de los triglicéridos y aumento del colesterol HDL. Las antocianinas son pigmentos naturales responsables de los tonos rojos, violetas y azules de muchas frutas, y su interés científico radica en su acción antioxidante y antiinflamatoria.

PUBLICIDAD