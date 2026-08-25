Cómo afecta a la piel dormir menos de 7 horas y qué cambios pueden aparecer después de una mala noche

Dormir poco puede interferir en la recuperación cutánea y favorecer signos de envejecimiento en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El impacto de una noche corta va mucho más allá del cansancio. Mientras el cuerpo intenta compensar la falta de descanso, distintos procesos internos pueden verse afectados, entre ellos los relacionados con la reparación y el mantenimiento de la piel.

Según un informe de Men’s Health, dormir poco puede interferir en la recuperación cutánea y favorecer la aparición de signos asociados al envejecimiento.

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Especialistas consultados por el medio señalaron que descansar menos de siete horas puede alterar la regeneración celular y contribuir a problemas como inflamación, sequedad y mayor visibilidad de las marcas del rostro.

Descansar menos de siete horas altera la regeneración celular y contribuye a inflamación, sequedad y marcas más visibles en el rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas modificaciones no se limitan a la apariencia. La piel también cumple funciones esenciales para proteger al organismo, por lo que una alteración sostenida de sus mecanismos de recuperación puede repercutir en su estado general.

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Reparación nocturna: el papel del sueño en la salud de la piel

Durante el sueño profundo, el organismo activa procesos fundamentales para la renovación celular y la eliminación de desechos.

El dermatólogo Danny Guo, citado por Men’s Health, sostiene que “la piel necesita descansar, ya que el sueño le brinda un tiempo importante para recuperarse, favoreciendo los procesos de reparación y eliminación de desechos celulares”.

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Además, durante el descanso nocturno, los niveles de hormona del crecimiento aumentan, lo que estimula la producción de colágeno y elastina.

La falta de sueño eleva el cortisol, incrementa la producción de sebo y favorece la inflamación cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dermatóloga Ariel Ostad explicó que incluso un solo episodio de mal descanso puede provocar una tez apagada, mayor hinchazón, sobre todo debajo de los ojos, y líneas de expresión más visibles debido a la deshidratación.

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Los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, aumentan en estas circunstancias, lo que incrementa la producción de sebo y favorece la inflamación cutánea.

Consecuencias inmediatas y visibles

Los signos más evidentes tras una noche de poco sueño suelen incluir hinchazón en la zona de los ojos, ojeras y una mayor visibilidad de líneas de expresión.

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Según informó Men’s Health, el drenaje linfático más lento y la dilatación de los vasos sanguíneos tras la falta de descanso hacen que la piel debajo de los ojos se vuelva más translúcida.

La falta de sueño sostenida debilita la barrera protectora de la piel, acelera la degradación del colágeno y puede empeorar el acné y la rosácea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto no se limita a una noche aislada. Cuando la privación de sueño se convierte en una constante, los daños se acumulan y la piel pierde capacidad de recuperación.

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La Dra. Chang Son advirtió que “la falta de sueño puede debilitar la barrera protectora de la piel, contribuyendo a la sequedad e inflamación, lo que puede acelerar la degradación del colágeno y empeorar afecciones como el acné y la rosácea”.

Daños a largo plazo: envejecimiento prematuro y mayor sensibilidad

El descanso insuficiente de manera habitual provoca una disminución en la renovación celular nocturna, lo que impide la eliminación adecuada de células muertas.

Una sola noche de mal descanso puede causar tez apagada, hinchazón debajo de los ojos y líneas de expresión más visibles por deshidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Dra. Ariel Ostad, durante el sueño profundo la piel entra en modo reparación, lo que favorece la firmeza, el aporte de oxígeno y la llegada de nutrientes a las capas superficiales del rostro. Si este proceso se ve interrumpido, la barrera cutánea se debilita y la piel se vuelve más seca, sensible y propensa al enrojecimiento.

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La producción de colágeno, responsable de mantener la elasticidad y firmeza, también se ve afectada negativamente. La Dra. Chang Son señaló que la degradación de este componente se acelera ante la falta de descanso, haciendo más evidentes los signos de envejecimiento y agravando patologías preexistentes.

Estrategias para minimizar los daños en la piel

Frente a una mala noche, los especialistas coincidieron en la importancia de restaurar la hidratación y reforzar la barrera cutánea. El dermatólogo Kenneth Mark recomendó a Men’s Health el uso de productos con ácido hialurónico, ya que este compuesto ayuda a retener el agua y favorece la reparación de la piel.

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Los especialistas recomiendan mejorar la calidad del sueño con una rutina regular y apoyar la hidratación de la piel con ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C y cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros ingredientes como la niacinamida y la vitamina C contribuyen a mejorar la hidratación y a fortalecer la barrera protectora. Para la hinchazón y las ojeras, productos que contienen cafeína ayudan a contraer los vasos sanguíneos y a reducir la inflamación en la zona del contorno de ojos.

Recomendaciones para mejorar la calidad del sueño

El entrenador de rendimiento Sam Neame aconsejó establecer una rutina regular para acostarse y levantarse, además de buscar la exposición a la luz solar por la mañana.

Mantener el dormitorio fresco, oscuro y ventilado, realizar actividad física de manera regular y limitar el consumo de cafeína a las primeras horas del día son prácticas recomendadas. Neame también sugirió evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir y limitar el consumo de alcohol y comidas copiosas por la noche.

Los expertos remarcaron que, aunque ciertos productos pueden aliviar los efectos visibles de una noche de mal sueño, la única solución eficaz es mantener un descanso constante y reparador.