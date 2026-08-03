¿Un voto por persona o un voto por familia? La historia detrás de un debate que nació en sectores conservadores de EE.UU.

El debate sobre el voto femenino y el voto por familia surgió en sectores conservadores de Estados Unidos y ganó visibilidad en redes sociales

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Durante décadas, la posibilidad de volver a discutir el voto femenino parecía pertenecer únicamente a los libros de historia. Sin embargo, una propuesta que comenzó a circular en sectores conservadores de Estados Unidos volvió a instalar una pregunta que hasta hace poco parecía impensada: ¿debe votar cada ciudadano de manera individual o la representación política debería recaer sobre la familia?

La idea se conoce como “One Family, One Vote” (“Un hogar, un voto”) y propone que cada hogar emita un único sufragio, representado por el jefe de familia, tradicionalmente el hombre. Aunque no existe ninguna iniciativa legislativa que impulse esa reforma, el concepto comenzó a ganar visibilidad en determinados pódcast, canales de YouTube y cuentas de redes sociales vinculadas a la nueva derecha estadounidense. Desde allí, el debate trascendió esos espacios y empezó a instalarse en conversaciones políticas y mediáticas de otros países.

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Ese fue uno de los temas analizados por Infobae a la Tarde, que puso el foco no tanto en la viabilidad de la propuesta como en el recorrido que hacen ciertas ideas cuando pasan de pequeños nichos digitales a la conversación pública.

La propuesta “One Family, One Vote” plantea reemplazar el voto individual por un único sufragio familiar representado por el jefe de hogar (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

¿Qué propone “One Family, One Vote”?

Quienes defienden este modelo sostienen que la familia debería ser la principal unidad de representación política y que un único voto fortalecería esa institución por encima de las decisiones individuales. Sus detractores responden que, en la práctica, supondría eliminar la autonomía política de cada integrante del hogar y privar a millones de mujeres —y también al resto de los miembros de la familia— de ejercer ese derecho de manera independiente.

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Para Paula Guardia Bourdin, el fenómeno debe entenderse antes como un debate cultural que como una discusión institucional.

“En estos últimos días empezó a darse una discusión que nació en Estados Unidos y que tiene que ver con poner en duda el voto femenino. No existe ningún proyecto legislativo concreto. Lo que ocurrió es que esta idea empezó a aparecer en determinados pódcast y entre creadores de contenido de sectores conservadores estadounidenses, y eso le dio una notoriedad que antes no tenía”, explicó.

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Más que una propuesta con posibilidades concretas de convertirse en ley, el fenómeno muestra cómo determinadas ideas pueden ganar visibilidad a partir de su circulación en internet y comenzar a formar parte de conversaciones que, hasta hace poco, parecían completamente ajenas al debate político.

El debate sobre el voto femenino y el voto por familia surgió en sectores conservadores de Estados Unidos y ganó visibilidad en redes sociales (Andrew Tate)

Del nicho digital a la conversación pública

A partir de allí, el análisis derivó hacia un fenómeno más amplio: el crecimiento de la manosfera, un ecosistema de comunidades digitales que reúne desde críticas al feminismo hasta discursos más radicalizados sobre los roles de género.

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Según los datos citados durante el programa, uno de cada cuatro argentinos consume diariamente contenidos vinculados a ese universo y dos de cada tres lo hacen, al menos, de manera ocasional. Además, cerca del 20% de los encuestados manifestó algún grado de justificación hacia situaciones de acoso contra mujeres en entornos digitales.

Sin embargo, Guardia Bourdin advirtió que esos indicadores no deben confundirse con un rechazo mayoritario a los derechos conquistados por las mujeres.

“Lo interesante no es si está en duda o no el voto femenino. Lo verdaderamente relevante es la consolidación de determinados discursos y espacios de conversación. No significa que exista un rechazo mayoritario a los derechos de las mujeres ni que esta idea tenga hoy algún tipo de posibilidad concreta”, sostuvo.

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La observación introduce una diferencia clave: una cosa es el crecimiento de determinadas narrativas en internet y otra, muy distinta, su capacidad para traducirse en consensos sociales o iniciativas políticas.

Paula Guardia Bourdin afirmó que el fenómeno debe leerse como un debate cultural impulsado por pódcast, YouTube y creadores de contenido de la nueva derecha (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿Qué ocurre en la Argentina?

En ese punto, los datos disponibles muestran un escenario muy distinto al que sugieren algunos debates en redes sociales.

Un relevamiento de Zubán Córdoba citado por Guardia Bourdin reveló que el 94,5% de los argentinos rechaza eliminar el voto femenino; el 92,6% se opone a que vote únicamente el jefe del hogar y el mismo porcentaje considera que el sufragio de las mujeres es un derecho adquirido que ya no debería volver a discutirse.

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Los números reflejan una paradoja. Mientras ciertas discusiones ganan visibilidad en plataformas digitales, el consenso social sobre uno de los principales derechos políticos conquistados durante el siglo XX sigue siendo prácticamente unánime.

Esa distancia entre el clima que suele construirse en las redes y la opinión pública fue uno de los puntos centrales del análisis: una discusión puede adquirir notoriedad en internet sin que eso implique, necesariamente, que exista un respaldo social suficiente para transformarse en una demanda política.

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¿Pueden las redes cambiar la política?

Aunque hoy la propuesta aparece muy lejos de tener respaldo social, el equipo coincidió en que estos fenómenos merecen atención porque muchas veces las conversaciones que comienzan en internet terminan influyendo sobre la política.

Un relevamiento de Zubán Córdoba mostró que en la Argentina el 94,5% rechaza eliminar el voto femenino y el 92,6% se opone a que vote solo el jefe del hogar

“Puede ser el primer paso de algo. Muchas veces vimos que lo que empieza circulando en redes sociales termina impactando, tarde o temprano, en la política”, planteó Manu Jove.

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Hoy, la posibilidad de reemplazar el voto individual por un único sufragio familiar aparece extremadamente lejana tanto en Estados Unidos como, especialmente, en la Argentina. Sin embargo, el recorrido de esta discusión deja una enseñanza más amplia. En un contexto donde las redes sociales aceleran la circulación de ideas y amplifican debates nacidos en pequeños nichos, comprender cómo se construyen esas conversaciones puede ser tan importante como medir sus posibilidades reales de convertirse en políticas públicas. Esa, más que la propuesta en sí misma, fue la principal conclusión del análisis realizado en Infobae a la Tarde.

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