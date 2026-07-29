El té de canela no reduce la glucosa de forma significativa y tampoco reemplaza el tratamiento médico, advierten expertos

La Mayo Clinic advirtió que la canela no reemplaza los medicamentos recetados ni los cambios de dieta y estilo de vida en el tratamiento de la diabetes tipo 2 - (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Guardar

Revisiones científicas recientes concluyen que los efectos de la canela sobre el control de la glucosa son modestos e inconsistentes. Especialistas aconsejan mantener los controles habituales y consultar siempre al equipo médico antes de incorporar remedios caseros.

Un análisis de Mayo Clinic indica que, aunque ciertos estudios detectaron una leve disminución de la glucosa en personas con diabetes tipo 2 que consumieron canela, estos resultados carecen de consistencia y no justifican su uso clínico. La institución destaca que “la canela no sustituye los medicamentos ni las recomendaciones médicas para la diabetes” y advierte que la seguridad y eficacia de su consumo diario no han sido comprobadas en investigaciones a largo plazo.

PUBLICIDAD

Lo que dicen los estudios sobre la canela y la glucosa

La Harvard Medical School coincide en que los ensayos clínicos sobre té de canela presentan resultados variados, con seguimientos insuficientes o muestras pequeñas. Según la universidad, “la canela podría aportar beneficios modestos, pero no reemplaza el tratamiento convencional ni previene complicaciones”. Además, advierte que suplementos y preparados comerciales pueden contener dosis imprecisas y variar en pureza, elevando los riesgos si se consumen sin control profesional.

La American Diabetes Association afirmó que no existe evidencia de alta calidad que respalde la eficacia del té de canela para reducir la glucosa en ayunas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Diabetes Association (ADA) señala que no existe evidencia sólida que respalde la eficacia del té de canela para reducir la glucosa en ayunas. La organización recomienda basar el tratamiento en terapias aprobadas y monitorear cualquier suplemento bajo supervisión médica.

PUBLICIDAD

El doctor Robert Eckel, endocrinólogo consultado por la ADA, indica que el consumo de canela en cantidades habituales suele ser seguro, pero dosis elevadas pueden causar toxicidad hepática, sobre todo con la variedad Cassia, común en supermercados, que contiene cumarina.

Popularidad del té de canela y creencias extendidas

El té de canela es una de las infusiones más populares en distintos países y, debido a su sabor y sus supuestos beneficios tradicionales, muchas personas lo incorporan a su dieta con la expectativa de mejorar la salud metabólica. Diversas fuentes médicas subrayan que estos remedios caseros pueden integrarse a una alimentación equilibrada, siempre que no sustituyan el tratamiento indicado por profesionales ni generen falsas expectativas sobre su eficacia.

PUBLICIDAD

Expertos advierten que las creencias populares en torno a la canela, como la idea de que puede controlar la diabetes o prevenir complicaciones asociadas, no cuentan con respaldo suficiente en la literatura científica. La difusión de información no verificada puede motivar a algunos pacientes a modificar o interrumpir el tratamiento médico, lo que representa un riesgo para su salud.

Harvard Medical School señaló que los ensayos clínicos sobre canela mostraron resultados variables y seguimientos cortos, lo que impide recomendaciones generales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de expertos y posibles riesgos

El doctor Robert Eckel, endocrinólogo consultado por American Diabetes Association, explicó que el consumo de canela en cantidades habituales parece seguro para la mayoría de las personas, aunque dosis elevadas pueden causar toxicidad hepática, especialmente en individuos con condiciones preexistentes. La canela de la variedad Cassia, la más común en supermercados, contiene una sustancia denominada cumarina, que puede resultar perjudicial en grandes cantidades.

PUBLICIDAD

Tanto la Mayo Clinic como Harvard Medical School sugieren que, ante la falta de regulaciones estrictas y la variabilidad en la calidad de los productos, conviene priorizar estrategias probadas como el control del peso, la actividad física y la adherencia a medicamentos. El té de canela puede formar parte de una dieta equilibrada, pero no reemplaza el manejo médico de la diabetes ni previene complicaciones. Recurrir a remedios caseros sin evidencia suficiente puede retrasar consultas médicas y generar una falsa sensación de seguridad.