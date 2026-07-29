El boom de los autos importados: dos de cada tres vehículos vendidos en el país se fabrican en el exterior

Los autos importados inundaron el mercado argentino pero el 60% los traen las propias automotrices locales. China Daily vía Reuters.

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La apertura total de las importaciones de autos generó un cambio rotundo en la composición del mercado automotor argentino, que si bien se empezó a mostrar levemente en 2024, recién tuvo la gran transformación el año pasado.

Dos años atrás se vendía el 65% de autos argentinos y el 35% de autos importados. Hoy, se vende el 35% de vehículos nacionales y el 65% provienen del exterior. Exactamente al revés.

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En paralelo, después de un excelente año 2025, la caída de ventas de autos 0 km que se registró en el primer semestre alcanzó el 11,1% interanual, incluso a pesar de haber tenido casi todo el período con precios congelados para favorecer las ventas.

Esto generó que se achiquen todos los márgenes, los de las marcas y los de los concesionarios, porque la inflación sigue existiendo y en el último mes se dio un aumento del dólar que encarece directamente las importaciones.

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Una de las consecuencias directas y mensurables es que se perdió participación de mercado. Ante más oferta, más competencia, más alternativas para los clientes, por lo tanto, un mercado que se debe repartir entre más marcas.

Apoyando esa idea, el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, vaticinó a fines de 2024 que el negocio automotor cambiaría a partir de la apertura de las importaciones. “En un mercado normal, no es lógico que una marca tenga el 25% del total de las ventas. Eso va a bajar inevitablemente porque llegarán más marcas y más ofertas de cada una”, dijo en un encuentro con la prensa para despedir el año.

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Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, vaticinó en 2024 que todas las marcas perdierían cuota del mercado por la apertura de las importaciones

Sin embargo, lejos de plantear un escenario de crisis o de estar en un escenario de “desindustrialización”, lo que ocurrió con la apertura del mercado automotor fue que las automotrices argentinas mejoraron sus ofertas de modelos a los usuarios y crecieron en su volumen de ventas anual.

“Es cierto que la rentabilidad actual es menor que la de hace dos o tres años, pero aquella era una renta extraordinaria sobre un mercado chico. Ahora se gana menos porque hay más competencia, pero se vende mucho más, con lo cual se compensa perfectamente”, explicó Martín Zuppi, presidente de Stellantis alguno días atrás, durante la presentación de la marca Leapmotor.

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Para comprobarlo, nada mejor que los ejemplos de cada marca. En el mercado argentino se vendieron 612.000 autos 0 km en 2025. En 2024, habían sido 414.000, y en 2023, 450.000. Las ventas totales subieron de 2023 a 2025 un 36 por ciento.

El fabricante que más vehículos vendió en los tres años fue Toyota, que registró 93.500 en 2023, 84.700 en 2024 y el del año pasado volvió a subir y llegó a las 97.100. La suba neta de 2023 a 2025 fue del 3,8 por ciento.

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Volkswagen es la marca que más autos importados trajo en 2025 al mercado argentino. (Volkswagen Argentina)

Sin embargo, si se mira cuál fue la cuota sobre el total de ventas de cada año, se puede apreciar fácilmente el cambio que hubo en el mercado. En 2023 ese resultado representó el 22%; en 2024 bajó al 21,7%, y la cifra de 2025 representó una baja al 16,8% a pesar de subir el volumen de ventas.

Volkswagen tuvo un resultado opuesto a Toyota. En 2023 vendió 56.500 autos y en 2025 alcanzó los 94.400, un crecimiento neto del 67 por ciento. Pero su participación del mercado también subió del 13,3% al 16,3%, es decir un 22 por ciento.

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Fiat vendió 55.500 autos 0 km en 2023 y 74.700 el año pasado, un crecimiento del 35 por ciento. Pero su porción del mercado es ahora menor, porque entonces era del 13,1% y ahora bajó al 12,9 por ciento. La caída en porcentaje es mínima, pero es caída al fin, del 1,5 por ciento.

Renault patentó dos años y medio atrás 51.700 autos contra 59.000 de 2025, la suba fue del 14 por ciento. Pero su parte del mercado era del 12,2% y ahora es del 10,2%, una baja del 16 por ciento.

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Peugeot registró ventas por 41.900 autos en 2023 y 49.900 en 2025, la mejora fue del 19 por ciento. Su participación en el mercado en aquel momento era del 9,9% pero la actual bajó al 8,6%, es decir un 13% menor.

En el caso de Ford, patentó dos años atrás 37.500 unidades y en 2025 pasó a vender 49.500, equivalentes a una suba del 32 por ciento. La porción de 2023 era equivalente al 8,8% y la de fines de 2025 quedó en el 8,5%, una leve caída del 3,5 por ciento.

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Chevrolet fue de las que más creció en volumen. En 2023 vendió 30.600 autos en Argentina y el año pasado esa cifra fue de 46.300 unidades, es decir un 51% de crecimiento en cantidad de autos vendidos. La cuota también creció, porque era del 7,2% en 2023 y hoy es del 8%, un 11% arriba.

El nuevo Chevrolet Sonic es el último modelo importado que la marca trajo al mercado argentino. El 68% de los Chevrolet que se venden vienen del exterior. (General Motors Argentina)

Nissan se fue de Argentina como fabricante, pero tiene filial local todavía (en pleno proceso de venta). Hace dos años y medio registró 19.400 autos vendidos y el año pasado llegó solo a 15.200 unidades. La caída fue en ambos aspectos. En volumen perdió un 21% y en cuota de mercado pasó del 4,6 al 2,6%, un 43% menos.

Citroën también dejó de producir localmente el mes pasado, pero es parte del ecosistema de Stellantis, que tiene dos fábricas en Argentina. En ventas, la marca pasó de 12.200 autos en 2023 a 24.300 en 2025, una suba del 99%, y también mejoró su porción de la gran torta de ventas, pasando del 2,9 al 4,2%, es decir un alza del 44 por ciento.

Mercedes-Benz, por último, con un cambio de gestión en el medio, también creció en sus números, aunque mucho menos que la mayoría de los fabricantes. Las ventas de 2023 arrojaron como resultado 7.100 unidades, y las de 2025 subieron hasta 7.500, una mejora del 5,6%. Sin embargo, la participación en el mercado pasó del 1,7% al 1,3% actual, lo que representa una caída del 23 por ciento.

Como se puede ver, de las diez marcas que tienen una terminal detrás en el mercado, solo una perdió volumen de ventas con la apertura de las importaciones, Nissan, y la explicación probablemente tenga más que ver con el rediseño de su formato industrial y comercial a nivel local y regional que con la performance de sus vehículos.

El resto mejoró la cantidad de autos que vendió en dos años. Algunos como Toyota o Mercedes-Benz con una leva suba de entre el 3 al 6%, otros como Volkswagen y Chevrolet creciendo entre el 51% y el 67 por ciento.

No es casual que los que más subieron las ventas son aquellos que tienen más autos importados que nacionales en su portafolio. Volkswagen importa el 79% del total de los autos que vende y Chevrolet el 68%, lo que confirma el impacto de la apertura de las importaciones en la mejora del negocio.