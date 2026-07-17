Sacrificio bacteriano: un estudio identificó una "muerte altruista" como defensa ante los antibióticos

La acción de la beta-lactamasa varía entre diferentes cepas bacterianas, lo que influye en la respuesta clínica y la eficacia de tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al avance global de la resistencia a los antibióticos, la ciencia acaba de identificar un mecanismo inesperado de defensa colectiva en bacterias Escherichia coli (E. coli) que podría desafiar las estrategias médicas actuales. Según revela el grupo internacional de investigación comandado por la Universidad de Colonia y la Wageningen University & Research, algunas bacterias optan por morir para salvar a sus compañeras cuando son atacadas por antibióticos.

El hallazgo muestra que el sacrificio de una parte de la población bacteriana permite al resto resistir y recuperarse del ataque farmacológico, una estrategia que podría repercutir en el diseño futuro de terapias.

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Durante años, la amenaza de la resistencia antimicrobiana ha inquietado a la comunidad médica, ya que infecciones comunes pueden volverse intratables cuando los antibióticos dejan de hacer efecto. El enigma detrás de la supervivencia de comunidades bacterianas, incluso cuando las pruebas de laboratorio auguraban su eliminación, llevó a preguntarse por los mecanismos que superan la simple resistencia individual.

Investigadores de la Universidad de Colonia y Wageningen University describen cómo el sacrificio de algunas bacterias protege al resto de la población bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la investigación reciente aporta evidencia sobre un comportamiento colectivo basado en la autodisolución de algunas bacterias para salvar al grupo. Este avance fue descrito por el equipo de ambas universidades en un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), donde se detalla la dinámica de lo que los científicos han denominado “muerte celular altruista”.

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Cómo actúa el sacrificio bacteriano

El trabajo explica que, ante la exposición a antibióticos como los beta-lactámicos, un subgrupo de bacterias de E. coli muere, liberando una enzima llamada beta-lactamasa al entorno. Esta enzima degrada el antibiótico, facilitando que la concentración de la droga descienda por debajo de los niveles letales.

“La muerte de algunas bacterias contribuye significativamente a la supervivencia a largo plazo de la población en su conjunto, lo que puede interpretarse como un ejemplo de comportamiento colectivo altruista”, explicó Joachim Krug, profesor de biología en la Universidad de Colonia, según el comunicado institucional.

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La liberación de la enzima beta-lactamasa tras la muerte bacteriana contribuye a degradar el antibiótico y permite la recuperación de E. coli (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno observado arroja luz sobre una de las formas más sutiles de cooperación entre microorganismos. Lejos de tratarse de un grupo homogéneo e indiferenciado, estas bacterias actúan coordinadamente, repartiendo sus funciones de defensa.

Los investigadores observaron dos cepas de E. coli, ambas responsables de infecciones urinarias y hospitalarias, y analizaron su reacción frente a antibióticos beta-lactámicos, la clase más utilizada a nivel mundial, según especificaron los investigadores.

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“Nos sorprendió la variedad de mecanismos de defensa que las bacterias pueden movilizar incluso en condiciones de laboratorio sencillas”, indicaron en el comunicado de prensa. En este escenario, la capacidad de responder colectivamente altera la dinámica tradicional de los tratamientos y puede explicar casos clínicos donde las infecciones persisten, pese a la administración adecuada de fármacos.

El doble papel de la beta-lactamasa

El nuevo hallazgo sobre la fortaleza de comunidades bacterianas frente a antibióticos plantea retos en el desarrollo de terapias más efectivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción de la beta-lactamasa ocurre tanto en bacterias vivas como en las que mueren. En las vivas, la enzima permanece dentro de la célula, protegiéndola individualmente al desactivar el antibiótico que logra ingresar.

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Cuando las bacterias mueren y su membrana se rompe, la enzima se libera al medio, protegiendo a las sobrevivientes. Según explicaron desde la Universidad de Colonia, “el grado en que la muerte celular contribuye a reducir el antibiótico varía entre las cepas analizadas”, lo que sugiere que la respuesta clínica puede depender de la naturaleza exacta de la infección.

Esta variabilidad también incide en la efectividad de los inhibidores de beta-lactamasa, moléculas añadidas en algunos tratamientos para superar la resistencia bacteriana. “Un mayor nivel de muerte celular altruista vuelve a la población más susceptible a estos inhibidores, que ya se usan de forma rutinaria para tratar infecciones”, afirmaron en el comunicado institucional. Esta relación permite ajustar terapias según el perfil de cada cepa.

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La reciente identificación de un mecanismo de defensa colectiva en bacterias desafía ideas previas sobre la resistencia a los antibióticos y abre nuevas perspectivas para el desarrollo de tratamientos más efectivos, según un estudio liderado por la Universidad de Colonia (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo al estudio publicado en PNAS, los científicos lograron cuantificar experimentalmente y con modelos matemáticos cómo la enzima generada por la comunidad bacteriana descompone el antibiótico, permitiendo que las bacterias restantes retomen el crecimiento luego de superada la fase más aguda del ataque farmacológico.

Qué cambia para los tratamientos

El descubrimiento de esta estrategia cooperativa subraya los desafíos que enfrenta la medicina actual para evitar la creciente inutilidad de los antibióticos tradicionales. “Predecir la eficacia de antibióticos específicos bajo condiciones fisiológicas realistas constituye un gran desafío”, advirtieron los autores en el comunicado.

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La investigación, coordinada entre Alemania y Países Bajos, fue financiada por la Fundación Alemana de Investigación en el marco del programa de evolución predictiva. El análisis sugiere que el estudio detallado de los mecanismos intercelulares puede brindar pistas para diseñar fármacos más efectivos o repensar cómo se administra la combinación de antibióticos e inhibidores.

La acción de la beta-lactamasa varía entre diferentes cepas bacterianas, lo que influye en la respuesta clínica y la eficacia de tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el profesor Joachim Krug, “nuestro trabajo ayuda a explicar los mecanismos de supervivencia colectiva de las bacterias, lo que a su vez contribuye a mejorar la eficacia de los antibióticos existentes y futuros”, manifestó en el comunicado institucional.

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El trabajo concluye que no solo la producción individual de enzimas, sino la deliberada “autoinmolación” de parte de la comunidad bacteriana, puede ser determinante para el desenlace de una infección bajo tratamiento. Este hallazgo propone replantear la comprensión de la resistencia bacteriana: no solo como un fenómeno genético individual, sino como un proceso colectivo con importantes ramificaciones para la salud global.