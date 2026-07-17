Cáncer y enfermedades crónicas: un test de sangre podría seguir los cambios metabólicos en cada patología

Un test de sangre con punción en el dedo podría medir el índice glucosa-cetonas para seguir cambios metabólicos en cáncer y enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una gota de sangre obtenida con una punción en el dedo podría convertirse en una herramienta práctica para seguir, con más precisión, el estado metabólico de personas con cáncer y otras enfermedades crónicas. La idea, difundida por Frontiers in Science, propone un control sencillo: medir, al mismo tiempo, glucosa y cetonas para calcular un indicador conocido como índice glucosa-cetonas (GKI, por sus siglas en inglés).

Los autores lo presentan como un posible apoyo para personalizar el seguimiento de intervenciones como dieta, ayuno o ejercicio, aunque subrayan que aún faltan estudios clínicos más amplios para definir rangos confiables en cada patología.

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El planteo se enmarca en un problema sanitario de escala global. Según el comunicado, las enfermedades no transmisibles —como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, trastornos neurodegenerativos y distintos tipos de cáncer— ya explican 3 de cada 4 muertes en el mundo y su carga aumentaría de forma marcada hacia 2050. En ese contexto, el GKI aparece como una medición simple que, de validarse con mayor evidencia, podría sumarse a los controles de rutina para observar de cerca cómo responde el organismo ante cambios en el estilo de vida.

El índice glucosa-cetonas combina la glucosa en sangre y el beta-hidroxibutirato para ofrecer una lectura del estado metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba consiste en calcular la relación entre dos valores que se pueden medir con una muestra capilar: la glucosa en sangre y el beta-hidroxibutirato, una de las cetonas más relevantes. El GKI surge de esa “cuenta” entre ambos, como si fuera un termómetro metabólico: en lugar de mirar un dato aislado, propone observar el equilibrio entre dos combustibles que el cuerpo usa para obtener energía.

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De acuerdo con Frontiers in Science, ese valor podría ayudar a describir el estado metabólico, evaluar la adhesión nutricional a largo plazo y acompañar el monitoreo de intervenciones, aunque todavía no hay consenso sobre qué números deberían considerarse “buenos” o “malos” en cada enfermedad.

El profesor Thomas Seyfried, de Boston College, ubicó la propuesta dentro de la discusión sobre la carga futura de estas afecciones. “Dentro de las próximas décadas, las enfermedades no transmisibles podrían representar hasta 75% de todos los años de vida ajustados por discapacidad, lo que contribuiría a una reducción sustancial de la esperanza de vida”, dijo en declaraciones recogidas por la revista.

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En la misma línea, sostuvo que estas condiciones “no son el resultado de un destino genético”, sino que están moldeadas en gran medida por factores del estilo de vida, y que una hoja de ruta metabólica basada en el GKI podría apoyar la prevención y el manejo del cáncer y de la enfermedad crónica.

Qué mide el índice glucosa-cetonas y por qué importa

El índice glucosa-cetonas mide la relación entre la glucosa en sangre y el beta-hidroxibutirato. Según el comunicado, se desarrolló originalmente como un biomarcador de atención inmediata para evaluar la adhesión a la dieta en terapia contra el cáncer.

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En términos simples, la glucosa suele ser el “combustible rápido” del organismo, mientras que las cetonas aparecen con mayor disponibilidad cuando el cuerpo cambia su forma de obtener energía, por ejemplo, ante ciertas estrategias nutricionales, períodos de ayuno o actividad física.

Los autores sostienen que mirar el beta-hidroxibutirato junto con la glucosa puede ofrecer una imagen más completa que observar solo la glucosa o el peso corporal.

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Los investigadores proponen usar el índice glucosa-cetonas para monitorear la respuesta del organismo a dieta, ayuno y ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación que proponen, en los hechos, busca algo parecido a lo que ocurre cuando se evalúa la salud de un auto: no alcanza con ver si el tanque tiene combustible; también importa cómo está funcionando el motor y qué tan eficiente es. En el documento, ese enfoque se vincula con la producción mitocondrial de ATP, el proceso por el cual las células generan energía utilizable.

El estudio agrega que muchas enfermedades crónicas están vinculadas o influidas de forma importante por la disfunción mitocondrial. Esa alteración se define como la incapacidad de regular de manera eficiente la producción de ATP en respuesta a la demanda de energía. Para los investigadores, seguir de cerca señales relacionadas con ese funcionamiento podría abrir caminos de monitoreo más personalizados.

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Para qué podría servir en cáncer y otras patologías crónicas

Según la propuesta, valores bajos del GKI sugieren menor glucosa y mayor disponibilidad de cetonas; esas condiciones metabólicas se asocian en el texto con un metabolismo mitocondrial más eficiente. Los valores altos, en cambio, apuntan a más glucosa y menos cetonas disponibles, un patrón que podría relacionarse con un rendimiento mitocondrial deteriorado.

A partir de esa lectura, los autores creen que la prueba podría ofrecer a los médicos una referencia cuantitativa para orientar y vigilar cambios metabólicos. En el comunicado se menciona que esos cambios podrían contribuir a reducir la inflamación sistémica, la hiperglucemia, la hiperinsulinemia y la producción de especies reactivas de oxígeno.

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Valores bajos del índice glucosa-cetonas se asocian en la propuesta con mayor disponibilidad de cetonas y un metabolismo mitocondrial más eficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La punción en el dedo, además, permitiría observar respuestas a intervenciones en tiempo real, mientras investigaciones futuras analizan cómo esos valores se relacionan con el riesgo o la progresión de la enfermedad. El doctor Derek Lee, de Boston College, vinculó la propuesta con factores de riesgo que considera modificables.

“La disfunción mitocondrial está vinculada a muchas enfermedades crónicas y cánceres, y la mala alimentación y la menor actividad física siguen entre los factores de riesgo más significativos y prevenibles”, afirmó Lee al comunicado. Añadió que, combinada con nutrición y ejercicio basados en pruebas, la herramienta podría ofrecer un marco para seguir la salud mitocondrial en distintos grupos de pacientes y contextos clínicos.

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Las cautelas: qué falta validar y qué no promete la prueba

El comunicado subrayó que la cetosis nutricional inducida por dieta, ayuno o ejercicio podría ayudar a desplazar el metabolismo, pero advirtió que los enfoques cetogénicos no deben considerarse curas, sino estrategias de manejo en situaciones puntuales y bajo supervisión clínica.

El trabajo también pidió estandarizar cómo se registran la glucosa, las cetonas y el GKI. Propuso que, cuando se evalúe la cetosis en la práctica clínica, esos datos se anoten de forma ideal a diario o semanal, ya que en estudios previos se informan con poca frecuencia y eso dificulta la comparación.

La herramienta podría ayudar a seguir cambios relacionados con inflamación, hiperglucemia, hiperinsulinemia y especies reactivas de oxígeno en distintas patologías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los autores plantearon que futuras investigaciones incorporen otros biomarcadores sanguíneos junto con el índice, como triglicéridos, marcadores inflamatorios e insulina, para precisar si un GKI bajo se asocia con cambios metabólicos más amplios.

La doctora Isabella Cooper, de la University of Westminster, sostuvo que una medición cuantitativa del GKI podría aportar una lectura más útil que la pérdida de peso por sí sola. “Las enfermedades no transmisibles causan un impacto inaceptablemente alto y en rápido aumento sobre la salud global en casi todos los grupos de edad”, afirmó. También señaló que esta medición “podría proporcionar una lectura clara y coherente que vaya más allá de la pérdida de peso” y ayudar a sostener y seguir cambios de conducta en el tiempo.

El estudio añadió que todavía falta definir niveles de adhesión y tiempos eficaces para cada enfermedad, además de estudiar cómo sostener la adherencia dietética en contextos socioeconómicos y culturales diversos.

Según los autores, el siguiente paso serán ensayos clínicos más amplios y con criterios comunes de medición, para determinar qué valores del índice son útiles en cada patología y qué capacidad real tienen para anticipar resultados de salud.