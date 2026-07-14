Ciencia

Cuál es la infusión que ayuda a prevenir el cáncer de hígado, según la ciencia

Polifenoles, diterpenos y otros compuestos activos presentes en esta bebida actúan sobre la inflamación, el estrés oxidativo y la microbiota intestinal, según los hepatólogos del Cedars-Sinai Medical Center y del Tufts Medical Center de Boston

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Una mujer con suéter gris toma de una taza en un sillón de cuero marrón junto a una ventana con gotas de lluvia, sobre una mesa hay una tetera y galletas.
Un análisis halló que quienes tomaban la infusión de forma habitual tuvieron menos enfermedad hepática grave y menor mortalidad asociada, tras más de una década (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente otorga un nuevo protagonismo a uno de los hábitos más extendidos en el mundo: el consumo de café. Un equipo científico internacional sostiene que varias tazas de esta bebida al día disminuyen el riesgo de cáncer hepático, cirrosis y otras afecciones del hígado.

La publicación, disponible en la revista científica Clinical Gastroenterology and Hepatology y divulgada por Prevention, refuerza el consenso médico sobre los efectos positivos de esta infusión en la salud hepática.

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El análisis abarca datos de casi 355.000 adultos procedentes del Biobanco del Reino Unido, uno de los mayores repositorios biomédicos a nivel global. Más de una década de seguimiento permitió a los investigadores establecer que quienes consumen la infusión de forma habitual presentan menor incidencia de enfermedades hepáticas graves y una menor mortalidad por causas asociadas al hígado.

El artículo señala que estos resultados respaldan la incorporación de esta bebida en estrategias preventivas orientadas a reducir el impacto de las patologías hepáticas en la población.

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Efecto protector de la infusión sobre el hígado

Una taza de café humeante, un hígado humano, tres estructuras moleculares, líneas de energía y dos escudos con marcas de verificación.
La investigación observó que los consumidores más altos registraron menos cirrosis, cáncer de hígado y muertes por complicaciones hepáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación detalla que la investigación liderada por el hepatólogo Hyunseok Kim en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles muestra que las personas que beben cinco o más tazas por día exhiben un 47% menos de riesgo de cáncer de hígado y un 32% menos de cirrosis, en comparación con quienes no incluyen esta bebida en su dieta. El riesgo de muerte por complicaciones hepáticas también registra una reducción del 42% en los consumidores regulares.

El estudio identifica en los participantes que integran la infusión en su dieta niveles más bajos de inflamación, fibrosis y grasa hepática, junto con una concentración superior de proteínas vinculadas a una función hepática saludable.

Tanto la versión con cafeína como la descafeinada resultan beneficiosas. Kim afirma que “la cafeína probablemente no figura como el único factor determinante, ni siquiera como el principal”, lo que permite que quienes optan por variantes sin este estimulante también accedan a protección hepática.

Investigaciones anteriores ya establecieron vínculos entre la infusión y la salud hepática. Un estudio publicado en BMC Public Health, basado en datos de casi medio millón de personas, asocia su consumo con una reducción del 21% del riesgo de enfermedad hepática crónica, sin importar la cantidad ingerida.

Otra investigación difundida en BMJ Open, con más de 2,25 millones de individuos, concluye que hasta cinco tazas al día reducen a la mitad el riesgo de carcinoma hepatocelular, el tipo más frecuente de cáncer de hígado.

Componentes que favorecen la salud hepática

Un médico con estetoscopio muestra a un paciente una tableta con una ilustración de un hígado con manchas oscuras, indicando enfermedad.
Los datos sugieren beneficios también con la versión descafeinada, lo que apunta a otros compuestos además de la cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta bebida contiene numerosos compuestos activos, entre ellos polifenoles, diterpenos y cafeína. “Algunos datos, incluido el estudio más reciente, asocian estos componentes con una menor inflamación, menor riesgo de cicatrices y una frecuencia menor de cáncer hepático”, destaca Kim en Prevention.

El doctor Raffi Karagozian, hepatólogo del Tufts Medical Center de Boston, resalta que la infusión reduce el estrés oxidativo y protege el ADN, dos factores relacionados con el desarrollo de diversas enfermedades.

Anthony Martinez, profesor asociado de medicina en la Universidad de Buffalo, agrega que la bebida influye en la microbiota intestinal. Una flora saludable limita la llegada de endotoxinas al hígado y, como resultado, disminuye la inflamación hepática.

Los especialistas coinciden en definir la infusión como “hepatoprotectora”. Indican que la mayor efectividad se observa con tres o cuatro tazas diarias. Ingresos superiores, como cinco o más, pueden aportar ventajas adicionales, aunque también pueden aparecer efectos secundarios que no guardan relación con la función hepática.

Recomendaciones para la salud del hígado

Especialistas citados en la nota señalan que un consumo moderado podría concentrar la mayor efectividad - REUTERS/Luisa González
Especialistas citados en la nota señalan que un consumo moderado podría concentrar la mayor efectividad - REUTERS/Luisa González

Los expertos aclaran que el consumo de esta bebida no sustituye otros cuidados esenciales. Recomiendan elegir la infusión sin azúcar ni edulcorantes, ya que los azúcares añadidos reducen sus efectos positivos y favorecen la resistencia a la insulina o el desarrollo de esteatosis hepática.

Hyunseok Kim sostiene que no existe necesidad de incrementar de modo abrupto la cantidad diaria, sino que quienes ya disfrutan de la infusión pueden mantener un consumo moderado, siempre bajo criterio médico. Además de esta recomendación, los especialistas aconsejan una alimentación balanceada. Raffi Karagozian apunta a la dieta mediterránea, caracterizada por grasas saludables, proteínas, verduras y bajo contenido de carbohidratos y azúcares.

Entre los alimentos que contribuyen al bienestar hepático, el brócoli sobresale por su aporte de glucorafanina y sulforafano, compuestos que atenúan la inflamación. También figuran la col rizada, el ajo, la remolacha y la zanahoria. Anthony Martinez señala que el control del peso, la actividad física regular y la limitación de la ingesta de alcohol resultan fundamentales para preservar la función del hígado.

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