Ciencia

¿Adiós mosquitos? Un aceite vegetal muestra la misma eficacia que el repelente más usado en el mundo

Un estudio publicado en Scientific Reports confirmó que una loción con 6 % de esta sustancia iguala al DEET en pruebas de laboratorio y campo, con el respaldo adicional de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

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Primer plano de un mosquito Aedes albopictus sobre piel humana, con el abdomen visiblemente lleno, patas a rayas blancas y negras, y cuerpo oscuro.
Pruebas de laboratorio y de campo en piel humana hallaron que una formulación con 6 % de este aceite vegetal redujo los aterrizajes de mosquitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas naturales para evitar las picaduras de mosquito suma un respaldo científico relevante. Nuevas investigaciones demuestran que una loción con un 6 % de aceite de hierba gatera puede repeler a los mosquitos con la misma eficacia que el DEET (N,N-dietil-meta-toluamida), el ingrediente activo más común en los repelentes químicos. Este hallazgo coloca a este aceite como una opción comparable al estándar químico más utilizado a nivel global.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ya autoriza el uso de este aceite como repelente, lo que abre la puerta a alternativas menos sintéticas y con respaldo oficial. La publicación de estos resultados en la revista científica Scientific Reports, reseñados también por el portal de salud Prevention, representa un avance en el debate sobre la seguridad y la eficacia de los repelentes.

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Especialistas en entomología y toxicología consideran que el aceite de hierba gatera puede ser una alternativa funcional, aunque advierten que su duración y modo de uso presentan particularidades que los usuarios deben tener en cuenta.

¿Qué es el aceite de hierba gatera y por qué interesa a los científicos?

Campo de plantas con hojas verdes dentadas y flores pequeñas de tonos violetas y blancos con manchas púrpuras en el centro.
El estudio comparó una loción vegetal con el repelente más usado mediante olfatómetro y ensayos en exteriores; la concentración del 2 % también funcionó, pero con menor desempeño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de hierba gatera se extrae de la planta Nepeta cataria, conocida comúnmente como menta de gato. Mientras que la planta seca produce efectos eufóricos en los felinos, el aceite esencial es mucho más concentrado y no está destinado a su consumo animal. El interés científico radica en la presencia de la nepetalactona, un compuesto natural que actúa como potente repelente de insectos.

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Según el entomólogo Elmer W. Gray, de la Universidad de Georgia, la nepetalactona no solo repele mosquitos, sino también garrapatas, ácaros y chinches. El artículo científico detalla que la eficacia de este aceite fue comprobada en pruebas controladas, donde los mosquitos evitaban el contacto con la sustancia comparado con lociones sin aditivos.

La EPA ya incluye el aceite de hierba gatera en su lista de ingredientes aprobados para repelentes, lo que supone un respaldo institucional significativo. En declaraciones recogidas por la revista estadounidense especializada en salud Prevention, Gray señala que se trata de un material de origen vegetal, “por lo que podría animar a quienes deseen optar por esta vía a utilizarlo”.

Cómo se realizó la investigación y qué resultados arrojó

Primer plano de un mosquito con el abdomen rojo de sangre, posado sobre piel humana clara con textura visible. El fondo es un desenfoque verde.
Los investigadores evaluaron una loción con aceite de Nepeta cataria frente a un producto con DEET y una base neutra; el desempeño fue similar con 6 % (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado en Scientific Reports, empleó una loción con un 6 % de aceite de hierba gatera en pruebas de laboratorio y campo. En el laboratorio, los investigadores usaron un olfatómetro en forma de Y, que daba a los mosquitos dos opciones de olor para analizar su reacción ante el DEET, el aceite y una loción neutra.

Durante los ensayos de campo, los científicos midieron cuántos mosquitos se posaban en la piel humana tras el uso de cada producto. La loción con aceite de hierba gatera mostró la misma eficacia que el DEET al repeler mosquitos, mientras que una concentración menor, del 2 %, también resultó efectiva, pero con menor rendimiento.

El entomólogo Jim Fredericks, de la Asociación Nacional de Control de Plagas (NPMA), recomienda utilizar productos comerciales y no preparados caseros. “Desaconsejo el uso de remedios caseros y repelentes de fabricación propia cuando se trata de algo tan importante como la salud de su familia”, indicó Fredericks en declaraciones recogidas por el portal de salud.

Por su parte, la profesora Jamie K. Alan, experta en farmacología de la Universidad Estatal de Michigan, aconseja diluir siempre el aceite en un portador, como una loción sin perfume o aceites vegetales, para evitar irritaciones cutáneas. Recomienda hacer una prueba en una pequeña área de la piel antes de un uso más extenso.

Ventajas, limitaciones y recomendaciones de uso

Botella de loción verde con etiqueta '6% aceite de hierba gatera', hojas y flores lilas. Botella de espray azul 'DEET'. Nube de mosquitos volando.
Entomólogos y toxicólogos advierten que la preparación doméstica eleva el riesgo de irritación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal ventaja del aceite de hierba gatera consiste en su origen vegetal y el aval de la EPA. Esto resulta atractivo para quienes buscan alternativas naturales y con respaldo oficial frente a sustancias sintéticas. El estudio señala que la eficacia es comparable al DEET, pero su duración en la piel suele ser menor, por lo que requiere aplicaciones más frecuentes.

La EPA mantiene una lista de ingredientes aprobados para repelentes. Según Gray, la elección del producto depende de la actividad planeada. Para actividades cortas al aire libre, el aceite vegetal puede resultar suficiente, pero para situaciones de mayor exposición, recomienda optar por compuestos de mayor duración.

Además, el especialista sugiere consultar las alertas de salud pública locales. “Si se ha detectado el virus del Nilo Occidental en los mosquitos de su zona, no conviene tomarlo a la ligera”, advirtió. La cantidad de mosquitos y el riesgo epidemiológico deben guiar la elección y la frecuencia de aplicación del repelente.

El respaldo científico y la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, abren el camino a nuevos productos en el mercado de repelentes. Los expertos coinciden en que el aceite de hierba gatera representa una alternativa válida, aunque aconsejan informarse sobre indicaciones de uso y limitaciones para maximizar su eficacia y seguridad.

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