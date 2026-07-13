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El mensaje de Messi tras la última práctica de Argentina en Kansas antes de la semi contra Inglaterra: las cuatro fotos que eligió

El capitán de la Selección compartió un posteo en su cuenta de Instagram para despedirse del predio que utilizó el equipo durante toda la Copa del Mundo

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Messi subió un posteo en su Instagram para despedirse del predio que utilizó el equipo durante toda la Copa del Mundo (@leomessi)
Messi subió un posteo en su Instagram para despedirse del predio que utilizó el equipo durante toda la Copa del Mundo (@leomessi)

La selección argentina afrontará las semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta. El plantel conducido por Lionel Scaloni atraviesa las últimas horas en el predio de Kansas City, que fue la base albiceleste a lo largo de toda la Copa del Mundo. En este contexto, Lionel Messi realizó un posteo en sus redes para despedir al predio de entrenamiento que utilizó el equipo.

El último en Kansas City! Gracias por todo!!”, escribió el capitán de la Selección en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por cuatro imágenes. En la primera se encuentra entrenando en una bicicleta con Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Cristian Cuti Romero.

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En dos de las fotos que publicó Messi se halla jugando al fútbol-tenis en la cancha, acompañado por De Paul y Nicolás Otamendi. En la última de las imágenes se mostró caminando con su compañero del Inter Miami, Lo Celso y Marito De Stéfano, utilero del plantel. Claudio Chiqui Tapia, hace algunas horas, publicó un video en el que mostró la intimidad del último asado de la Selección en Kansas.

El mensaje de Messi para despedirse de Kansas City
El mensaje de Messi para despedirse de Kansas City

Luego de un entrenamiento liviano en la jornada del domingo en el Sporting Kansas City, en el que los titulares realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio y únicamente los que fueron suplentes en el partido contra Suiza ensayaron un breve reducido al aire libre, el plantel de la selección argentina completó su último entrenamiento en Kansas durante el lunes.

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Tras el asado en conjunto, la delegación albiceleste se trasladará a Atlanta, ya que tendrá un día martes con bastante actividad en la antesala del duelo contra Inglaterra. De acuerdo con el reglamento de la FIFA para el día anterior al encuentro, Argentina tendrá una práctica abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos, el cual realizará en la ciudad donde se disputará la semifinal. Antes de ese entrenamiento, tres jugadores elegidos hablarán en zona mixta. Después se realizará la conferencia de prensa oficial de Scaloni.

Messi junto a Lo Celso, Marito y De Paul (@leomessi)
Messi junto a Lo Celso, Marito y De Paul (@leomessi)

Lionel Messi palpitó el enfrentamiento contra los británicos en Atlanta después del triunfo contra Suiza y se refirió a lo que será el partido por el pase a la final de la Copa del Mundo. “Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección y como decía recién, intentar llegar de la mejor manera para volver a competir”, analizó la Pulga en zona mixta.

“Este grupo compite y no deja nunca de insistir, de querer más, de seguir estando a la altura de los mejores. Como decía recién, no es normal lo que hizo este grupo: ser campeón del mundo, ganar la Copa América y volver a estar otra vez en una semifinal entre los cuatro mejores. No es normal lo que estamos haciendo. Por eso hay que disfrutarlo como se está disfrutando, como lo está viviendo la gente, como lo vivimos nosotros. Iremos a competir una vez más, como lo hacemos siempre, contra una potencia, contra una gran selección. Ahora a intentar descansar y intentar llegar lo mejor posible", remarcó sobre las cualidades del equipo para volver a una semifinal por segundo Mundial consecutivo.

Messi acompañado por Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Cristian Cuti Romero (@leomessi)
Messi acompañado por Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Cristian Cuti Romero (@leomessi)

Respecto a los intensos desarrollos de los partidos, el astro rosarino destacó: “Obviamente todo lo que vi y recuerdo es por video, por imágenes donde continuamente y todo el tiempo, nosotros los argentinos, lo vemos y lo revivimos. Pero creo que este grupo está acostumbrado a jugar estos partidos sea cual sea el rival”.

El partido ante Inglaterra se jugará el miércoles 15 de julio a las 16:00 de Argentina. En la otra semifinal, Francia y España se enfrentarán en Dallas el martes a la misma hora.

Messi jugando al fútbol tenis con De Paul y Otamendi (@leomessi)
Messi jugando al fútbol tenis con De Paul y Otamendi (@leomessi)

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