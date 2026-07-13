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Las defensas saudíes interceptaron misiles hutíes en la mayor escalada en Yemen desde 2022

Arabia Saudita anunció haber respondido a un ataque con misiles balísticos lanzados desde Yemen horas después de que el ejército yemení bombardeara el aeropuerto de Saná para impedir un vuelo iraní

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Sistema de misiles Patriot utilizados por la armada saudí (U.S. Army photo)
Sistema de misiles Patriot utilizados por la armada saudí (U.S. Army photo)

Las defensas aéreas de Arabia Saudita interceptaron el lunes varios misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes del Yemen, según anunció el portavoz de la coalición militar liderada por Riad, Turki al Maliki, a través de la red social X. El lanzamiento fue la respuesta directa al bombardeo que horas antes el ejército del Gobierno yemení reconocido internacionalmente ejecutó contra la pista del aeropuerto internacional de Saná para impedir el aterrizaje de un avión de la compañía iraní Mahan Air que transportaba a una delegación hutí de regreso desde Teherán.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, calificó el ataque al aeropuerto como una “agresión flagrante” y acusó a Arabia Saudita de ser su responsable, pese a que el Ministerio de Defensa del Gobierno yemení reivindicó la acción. Saree afirmó que el bombardeo ponía “fin a la fase de desescalada” y advirtió que no quedaría “sin respuesta ni castigo”. El Ministerio de Exteriores de la administración hutí en Saná calificó lo ocurrido de “declaración de guerra” y exigió que Riad asumiera “toda la responsabilidad por las consecuencias de este acto criminal”.

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El avión de Mahan Air, desviado tras el bombardeo, aterrizó finalmente en el aeropuerto de Al Hudeida, ciudad portuaria a orillas del mar Rojo también bajo control hutí. Según fuentes hutíes citadas por EFE, los daños en las pistas de Saná las dejaron inutilizables. La autoridad de aviación del Gobierno reconocido ordenó brevemente el cierre de todos los aeropuertos del país antes de anunciar su reapertura horas después. El Ministerio de Información del Gobierno reconocido denunció además que los hutíes mantenían retenido en el aeropuerto un avión del Comité Internacional de la Cruz Roja, junto con su piloto y copiloto.

Los rebeldes hutíes controlan la terminal aérea bombardeada por tropas del gobierno regular

El detonante de la crisis se remonta a la semana anterior, cuando Irán operó un vuelo civil desde Saná hasta Teherán para trasladar a una delegación hutí al funeral del líder supremo iraní Alí Khamenei, fallecido el 28 de febrero durante los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. El Gobierno yemení reconocido había propuesto fletar en su lugar una aeronave de la aerolínea nacional, pero los hutíes rechazaron la oferta e insistieron en el vuelo iraní, lo que Adén calificó como una violación de la soberanía del espacio aéreo yemení.

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Los hutíes, movimiento chií de raíz zaidí respaldado por Irán, tomaron Saná en 2014 y forzaron al Gobierno reconocido a trasladarse al sur. En 2015, una coalición encabezada por Arabia Saudita intervino en el conflicto, dando inicio a uno de los enfrentamientos más devastadores de la región. En abril de 2022, las partes acordaron una tregua mediada por la ONU que no fue renovada en octubre de ese año, pero los combates a gran escala permanecieron contenidos gracias a acuerdos informales de desescalada, el último de ellos en julio de 2024.

El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el martes la situación en una sesión que adquiere mayor urgencia tras los acontecimientos del lunes. Arabia Saudita respalda al Gobierno que reivindicó el bombardeo del aeropuerto pero no ha asumido públicamente esa acción, una ambigüedad que refleja su posición incómoda ante una escalada que amenaza con deshacer cuatro años de contención. El lenguaje empleado por los hutíes —“nueva fase”, “declaración de guerra”, represalias “sin castigo”— indica que el movimiento no da el episodio por cerrado, y que la distancia entre guerra congelada y guerra activa en Yemen sigue siendo más corta de lo que aparenta.

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