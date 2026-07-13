Teleshow

Mica Lapegüe celebró la transformación de su casa a tan solo dos meses de ser madre: “Estoy chocha”

La actriz e hija del periodista Sergio Lapegüe compartió sus sensaciones tras renovar living, comedor y otros espacios, mientras aun busca el toque final en algunos rincones

Guardar
Google icon
mica lapegue
Mica Lapegüe atraviesa los últimos meses de su embarazo mientras espera a su primera hija junto a Tomás Bartolomé

La actriz Mica Lapegüe se encuentra atravesando una etapa marcada por la transformación personal y familiar. Mientras transita los últimos meses de su embarazo y espera la llegada de su primera hija junto a Tomás Bartolomé, ha decidido compartir con sus seguidores el proceso de renovación de su hogar, un espacio que ya refleja la inminente expansión de la familia.

La mudanza hacia una vida de mayor intimidad y calidez se evidencia en cada rincón del nuevo living, que Mica presentó en sus redes sociales con entusiasmo. “Le falta una deco ahí, ¿no? En el medio de la mesa, ¿qué le pondrían? Y también una lámpara colgante... pero no sé cuál podría quedar bien”, escribió la actriz al mostrar imágenes del espacio, abriendo la puerta a la participación de quienes la siguen día a día.

PUBLICIDAD

La noticia de la remodelación de la casa se entrelaza con el momento personal que vive la hija del periodista Sergio Lapegüe. La inminente maternidad ocupa un lugar central en su relato cotidiano y también influye en las decisiones que toma para el diseño del hogar. La elección de una paleta de colores neutros, donde predominan la madera, el blanco, el negro, el gris topo y los tonos suela, configura la atmósfera de calma que la pareja buscó para recibir a su hija.

Mica Lapegüe redecoró su hogar a pocos meses de ser mamá (Instagram)
Mica Lapegüe redecoró su hogar a pocos meses de ser mamá (Instagram)

La renovación del ambiente principal responde a una necesidad de funcionalidad y apertura. El living y el comedor comparten un espacio integrado, pensado para aprovechar la amplitud de la casa y facilitar la circulación. La luz natural es protagonista gracias a grandes puertas corredizas de vidrio que conectan el interior con el jardín, mientras que las noches o los momentos en los que se busca mayor privacidad se resuelven con cortinas blackout en color negro.

PUBLICIDAD

Mica Lapegue y su pareja a dos meses de ser padres, subiero esta historia hace unas horas a su cuenta de Instagram
Mica Lapegue y su pareja a dos meses de ser padres, subiero esta historia hace unas horas a su cuenta de Instagram

El embarazo de Mica Lapegüe ha sido un motor para los cambios recientes en su vida personal y profesional. Al anunciar la espera de su primera hija, la actriz compartió cómo el proyecto de maternidad la llevó a repensar los espacios de su casa, adaptándolos a la nueva etapa que está por comenzar.

La decoración elegida no es casual: cada elemento, desde los muebles de líneas simples hasta la incorporación de una planta de interior, responde a la búsqueda de armonía y bienestar. “Estoy muy entusiasmada con el resultado de la remodelación”, expresó Lapegüe, quien admitió que todavía restan detalles por definir, pero se mostró satisfecha con el camino recorrido.

Imagen CGGO4UJOVBCADDSXXHE23EDXFE

La zona del living destaca por un amplio sofá gris, acompañado por almohadones en tono hueso y una mesa ratona redonda negra. En uno de los extremos del ambiente, una lámpara de pie en un tono similar al tapizado del sillón aporta una iluminación amable para las noches. La actriz agregó una planta de interior, que rompe con la neutralidad y suma frescura al conjunto.

El comedor, pensado como un lugar de encuentro familiar, está protagonizado por una gran mesa rectangular de madera rodeada por ocho sillas, algunas completamente de madera y otras tapizadas en gris. El piso, en un tono de madera más claro, completa la propuesta y refuerza la calidez buscada.

El embarazo de la hija de Lapegüe ha significado para la actriz una oportunidad para transformar su entorno y prepararse para la llegada de su bebé, combinando diseño contemporáneo y funcionalidad en un hogar luminoso y acogedor. La renovación del living, de su cuarto y el comedor no solo responde a una necesidad estética, sino que es parte de un proceso más amplio de adaptación y celebración ante la inminente maternidad.

Imagen L65LTIPBIVBIFB4ABHJTKAPDXA

“Estoy chocha”, repitió más de una vez al describir sus sensaciones frente al resultado de la remodelación, aunque reconoció que aún busca el toque final para algunos rincones del hogar. La interacción con su comunidad digital se convierte así en un canal para compartir dudas, elecciones y expectativas, en sintonía con el clima de alegría que rodea la llegada de la bebé.

Temas Relacionados

Mica LapegueRemodelaciónSergio LapegueDecoraciónRenovación del hogarEmbarazo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tristeza de Nicolás Occhiato por la muerte de su abuela Conce: “Fue la persona que más me enseñó”

Concepción Papasidero, reconocida por sus apariciones televisivas junto al conductor, dejó una huella profunda en la vida y la carrera de su nieto

La tristeza de Nicolás Occhiato por la muerte de su abuela Conce: “Fue la persona que más me enseñó”

La nueva vida de Lourdes Sánchez en Corrientes: reconexión con sus raíces, introspección y desafíos culturales

La artista compartió una experiencia de meditación junto al agua. El regreso a su provincia natal acompaña una etapa de nuevos retos en la gestión teatral

La nueva vida de Lourdes Sánchez en Corrientes: reconexión con sus raíces, introspección y desafíos culturales

Emanuel Ntaka, exintegrante de Mambrú, habló de su lucha contra el racismo: “Hay que dejar de naturalizar la brutalidad”

En su paso por el estudio de Infobae en Vivo, el músico, que es activista por los derechos de personas afrodescendientes, reflexionó sobre la segregación, recordó situaciones en la cancha y en su vida

Emanuel Ntaka, exintegrante de Mambrú, habló de su lucha contra el racismo: “Hay que dejar de naturalizar la brutalidad”

El mensaje de Liam Gallagher que encendió las redes antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La publicación generó humor, desafíos y afectuosas respuestas, en medio de la previa mundialista cargada de historia y rivalidad

El mensaje de Liam Gallagher que encendió las redes antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El emotivo posteo de Stephanie Demner a su hija, Ariana por sus 4 años: “Llegaste para cambiarme la vida”

Con fotos que recorren desde el nacimiento a los momentos más recientes, la influencer puso en palabras lo que significa la maternidad y el valor de cada instante junto a la pequeña

El emotivo posteo de Stephanie Demner a su hija, Ariana por sus 4 años: “Llegaste para cambiarme la vida”

DEPORTES

Carta de un escocés a su amigo argentino: “Nuestra necesidad de que la Scaloneta le gane a Inglaterra es tan gigante como la de ustedes”

Carta de un escocés a su amigo argentino: “Nuestra necesidad de que la Scaloneta le gane a Inglaterra es tan gigante como la de ustedes”

Tras el fugaz paso por Argentinos Juniors, Enzo Pérez fue presentado en su nuevo club: “De vuelta acá en casa”

Las cinco claves de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial: del factor Messi al “Talón de Aquiles” de la Selección

El cruce entre Andrés D’Alessandro y Felipe Melo por el supuesto favoritismo de Argentina en el Mundial

Cuántos millones de dólares va a recibir la AFA por la clasificación de la Argentina a la semifinal del Mundial 2026

TELESHOW

La tristeza de Nicolás Occhiato por la muerte de su abuela Conce: “Fue la persona que más me enseñó”

La tristeza de Nicolás Occhiato por la muerte de su abuela Conce: “Fue la persona que más me enseñó”

La nueva vida de Lourdes Sánchez en Corrientes: reconexión con sus raíces, introspección y desafíos culturales

Emanuel Ntaka, exintegrante de Mambrú, habló de su lucha contra el racismo: “Hay que dejar de naturalizar la brutalidad”

El mensaje de Liam Gallagher que encendió las redes antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El emotivo posteo de Stephanie Demner a su hija, Ariana por sus 4 años: “Llegaste para cambiarme la vida”

INFOBAE AMÉRICA

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé lluvias y tormentas en casi toda Nicaragua por la onda tropical 19

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé lluvias y tormentas en casi toda Nicaragua por la onda tropical 19

Panel de Expertos denunció irregularidades, abusos y cooptación en elecciones de segundo grado en Guatemala

Centroamérica ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de piña fresca y cardamomo, el segundo en banano y el quinto en azúcar, según informe regional

La nueva representación de la diáspora traslada a la Asamblea Legislativa el reto de articular una agenda para 3 millones de salvadoreños, de acuerdo con experto

“Con esta propuesta protegemos la expresión y el honor”, afirma Abinader sobre reforma al Código Penal en República Dominicana