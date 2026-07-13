Mica Lapegüe celebró la transformación de su casa a tan solo dos meses de ser madre: “Estoy chocha”

Mica Lapegüe atraviesa los últimos meses de su embarazo mientras espera a su primera hija junto a Tomás Bartolomé

La actriz Mica Lapegüe se encuentra atravesando una etapa marcada por la transformación personal y familiar. Mientras transita los últimos meses de su embarazo y espera la llegada de su primera hija junto a Tomás Bartolomé, ha decidido compartir con sus seguidores el proceso de renovación de su hogar, un espacio que ya refleja la inminente expansión de la familia.

La mudanza hacia una vida de mayor intimidad y calidez se evidencia en cada rincón del nuevo living, que Mica presentó en sus redes sociales con entusiasmo. “Le falta una deco ahí, ¿no? En el medio de la mesa, ¿qué le pondrían? Y también una lámpara colgante... pero no sé cuál podría quedar bien”, escribió la actriz al mostrar imágenes del espacio, abriendo la puerta a la participación de quienes la siguen día a día.

PUBLICIDAD

La noticia de la remodelación de la casa se entrelaza con el momento personal que vive la hija del periodista Sergio Lapegüe. La inminente maternidad ocupa un lugar central en su relato cotidiano y también influye en las decisiones que toma para el diseño del hogar. La elección de una paleta de colores neutros, donde predominan la madera, el blanco, el negro, el gris topo y los tonos suela, configura la atmósfera de calma que la pareja buscó para recibir a su hija.

Mica Lapegüe redecoró su hogar a pocos meses de ser mamá (Instagram)

La renovación del ambiente principal responde a una necesidad de funcionalidad y apertura. El living y el comedor comparten un espacio integrado, pensado para aprovechar la amplitud de la casa y facilitar la circulación. La luz natural es protagonista gracias a grandes puertas corredizas de vidrio que conectan el interior con el jardín, mientras que las noches o los momentos en los que se busca mayor privacidad se resuelven con cortinas blackout en color negro.

PUBLICIDAD

Mica Lapegue y su pareja a dos meses de ser padres, subiero esta historia hace unas horas a su cuenta de Instagram

El embarazo de Mica Lapegüe ha sido un motor para los cambios recientes en su vida personal y profesional. Al anunciar la espera de su primera hija, la actriz compartió cómo el proyecto de maternidad la llevó a repensar los espacios de su casa, adaptándolos a la nueva etapa que está por comenzar.

La decoración elegida no es casual: cada elemento, desde los muebles de líneas simples hasta la incorporación de una planta de interior, responde a la búsqueda de armonía y bienestar. “Estoy muy entusiasmada con el resultado de la remodelación”, expresó Lapegüe, quien admitió que todavía restan detalles por definir, pero se mostró satisfecha con el camino recorrido.

PUBLICIDAD

La zona del living destaca por un amplio sofá gris, acompañado por almohadones en tono hueso y una mesa ratona redonda negra. En uno de los extremos del ambiente, una lámpara de pie en un tono similar al tapizado del sillón aporta una iluminación amable para las noches. La actriz agregó una planta de interior, que rompe con la neutralidad y suma frescura al conjunto.

El comedor, pensado como un lugar de encuentro familiar, está protagonizado por una gran mesa rectangular de madera rodeada por ocho sillas, algunas completamente de madera y otras tapizadas en gris. El piso, en un tono de madera más claro, completa la propuesta y refuerza la calidez buscada.

PUBLICIDAD

El embarazo de la hija de Lapegüe ha significado para la actriz una oportunidad para transformar su entorno y prepararse para la llegada de su bebé, combinando diseño contemporáneo y funcionalidad en un hogar luminoso y acogedor. La renovación del living, de su cuarto y el comedor no solo responde a una necesidad estética, sino que es parte de un proceso más amplio de adaptación y celebración ante la inminente maternidad.

“Estoy chocha”, repitió más de una vez al describir sus sensaciones frente al resultado de la remodelación, aunque reconoció que aún busca el toque final para algunos rincones del hogar. La interacción con su comunidad digital se convierte así en un canal para compartir dudas, elecciones y expectativas, en sintonía con el clima de alegría que rodea la llegada de la bebé.

PUBLICIDAD