Una vacuna experimental contra un agresivo tumor cerebral logró duplicar la supervivencia: cómo funciona

El estudio NOA 16, publicado en Nature Cancer, siguió durante ocho años a 33 pacientes con astrocitomas de alto grado y combinó la vacuna con cirugía, radioterapia y quimioterapia.

En el campo de la oncología, los avances terapéuticos para tumores cerebrales han representado uno de los mayores desafíos de la medicina moderna.

Durante décadas, los gliomas —tumores cerebrales muy agresivos— han sido sinónimo de un pronóstico poco alentador, debido a la gran dificultad para extirparlos por completo mediante cirugía y a su respuesta limitada a tratamientos convencionales como la radioterapia y la quimioterapia. En ese marco, un nuevo desarrollo científico genera expectativas a nivel internacional: una vacuna experimental que mostró resultados inéditos de supervivencia tras ocho años de seguimiento.

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Hasta la fecha, la progresión de la enfermedad en la mayoría de los pacientes diagnosticados con gliomas resultaba casi inevitable. Como explicaron los autores del trabajo, la incógnita persistía: si era posible desarrollar una inmunoterapia eficaz y estandarizada contra una mutación genética compartida por la mayoría de estos tumores, que por sí misma impulsa el crecimiento canceroso y, a la vez, puede ser identificada por el sistema inmunológico.

La inmunoterapia apunta a una mutación del gen IDH1, presente en la mayoría de los gliomas de alto grado y clave en el crecimiento tumoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este interrogante fue abordado por un consorcio encabezado por el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ), el Centro Médico Universitario de Mannheim y el Hospital Universitario de Heidelberg, con la colaboración de otros institutos europeos. La primera evidencia científica surge de un estudio clínico de fase uno cuyos datos finales han sido publicados recientemente en la revista Nature Cancer.

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Una vacuna dirigida a una mutación clave

El equipo de investigadores desarrolló una vacuna que entrena al sistema inmunitario para atacar específicamente células tumorales que presentan una mutación puntual en el gen IDH1. Tal como señalaron en el comunicado institucional, en la gran mayoría de los gliomas de alto grado, se sustituye un aminoácido concreto en la enzima IDH1, generando una estructura proteica novedosa (neoepítopo) que no existe en las células normales.

Esta modificación no solo impulsa y mantiene el proceso tumoral, sino que actúa como una “bandera” reconocible para las defensas del organismo, lo que convierte a la mutación en un blanco óptimo para la inmunoterapia.

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La nueva vacuna experimental para gliomas cerebrales ofrece resultados inéditos de supervivencia tras ocho años de seguimiento clínico.

La vacuna consiste en un péptido diseñado a partir de ese neoepítopo, en combinación con las terapias estándar (cirugía, radioterapia y quimioterapia). Según precisaron los científicos en el comunicado del DKFZ, el ensayo NOA 16 incluyó 33 pacientes recientemente diagnosticados con astrocitomas de alto grado, el subtipo más común dentro de los gliomas.

Resultados de supervivencia sin precedentes

Los resultados observados tras un seguimiento de hasta ocho años fueron descritos como “notables” por los autores. El 66% de los participantes seguía con vida al cabo de ocho años, y en el 42% de los casos, la enfermedad no mostró progresión durante ese período. Entre aquellos pacientes en quienes se logró una extirpación quirúrgica completa del tumor, la supervivencia fue incluso mayor.

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“La mutación de IDH1 aparece tempranamente y permanece estable a lo largo del desarrollo tumoral”, explicó Lukas Bunse, jefe de la Sección de Neuro-Oncología del Centro Médico Universitario de Mannheim e investigador del DKFZ, en el comunicado institucional.

El estudio confirma que la mutación IDH1 es un blanco óptimo para inmunoterapia, ya que actúa como señal para que el sistema inmune ataque las células tumorales.

De acuerdo con la publicación en Nature Cancer, en estudios previos la mediana de supervivencia tras el diagnóstico de estos tumores agresivos raramente superaba los cinco años. La investigación demuestra que, en este grupo tratado con la vacuna y terapias convencionales, la tasa de supervivencia a largo plazo se incrementó de forma significativa, situándose más del doble por encima de los valores históricos en varias subpoblaciones.

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Según se detalla en el estudio, el trabajo concluye que “en la cohorte del estudio NOA16, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global a ocho años fueron del 42% y 66% respectivamente, resultados que superan ampliamente las series históricas”.

Cómo actúa la respuesta inmune inducida

El análisis inmunológico constituye otro hallazgo de la investigación. Los pacientes que desarrollaron una respuesta inmune robusta al recibir la vacuna presentaron pronósticos sensiblemente mejores a largo plazo.

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“La vacuna activa dos componentes esenciales del sistema inmune: linfocitos T, que reconocen y destruyen células tumorales, y linfocitos B, que generan anticuerpos específicos contra el tumor”, indicaron los investigadores en el comunicado de prensa. Se observó que la presencia de una respuesta sostenida de anticuerpos contra el epítopo mutado se correlacionó con un curso clínico favorable.

El análisis inmunológico demuestra que una respuesta inmune robusta de linfocitos T y B se asoció a una mejor supervivencia en pacientes vacunados.

La infiltración de células inmunes específicas dentro de los tumores fue verificada mediante análisis de muestras. Los científicos hallaron linfocitos T activados solo en aquellos pacientes con control sostenido de la enfermedad, lo que constituye “una indicación importante de que la terapia no solo estimula el sistema inmune en la sangre, sino que actúa directamente en el microambiente tumoral”, según informaron en el comunicado.

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Aplicaciones futuras y desafíos pendientes

Más allá de la magnitud de los resultados, los autores advierten que, al tratarse de un ensayo clínico de fase uno y carecer de un grupo control, todavía se requieren estudios adicionales para corroborar la eficacia clínica de la vacuna en un contexto más amplio. “Estos datos proporcionan una base sólida para realizar ensayos clínicos más avanzados”, señaló Bunse en el mismo comunicado.

La ventaja estratégica de esta vacuna reside en que está dirigida a una mutación común y compartida por muchos pacientes, lo que permitiría su aplicación como inmunoterapia estándar y de base amplia, superando la necesidad de personalización extrema de otras alternativas de inmunoterapia tumoral.

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Los expertos resaltan que, aunque faltan estudios más avanzados y controlados, esta inmunoterapia podría convertirse en un tratamiento estándar contra tumores cerebrales en el futuro cercano.

Además, podría combinarse en el futuro con terapias innovadoras como los inhibidores de puntos de control inmunitario o de la propia enzima IDH1, con potencial para mejorar aún más los desenlaces terapéuticos.

“Por primera vez se demuestra que una estrategia de vacunación dirigida contra una mutación tumoral puede asociarse a beneficios de supervivencia a largo plazo en tumores cerebrales”, resumió Michael Platten, director del Departamento de Neurología del Centro Médico Universitario de Mannheim y jefe de departamento en el DKFZ, según consta en el comunicado institucional.

Actualmente, se encuentra en diseño un ensayo clínico fase dos, aleatorizado y multicéntrico, que buscará validar la eficacia de este abordaje y su eventual incorporación a los tratamientos estándar de tumores cerebrales.