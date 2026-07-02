Esta planta podría ser la clave para mejorar el aire dentro del hogar sin complicaciones

El lirio de la paz reduce hasta 90% de compuestos orgánicos volátiles en pruebas controladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lirio de la paz ha sido señalado recientemente como una de las plantas más efectivas para reducir contaminantes en espacios cerrados.

De acuerdo con un estudio divulgado en la revista Atmospheric Environment y retomado por Women’s Health, esta especie logró disminuir en más del 90% la presencia de sustancias nocivas en ambientes interiores, superando a otras cuatro plantas analizadas en el mismo experimento.

PUBLICIDAD

Estudios recientes sobre el lirio de la paz como purificador de aire

Los compuestos orgánicos volátiles aparecen en limpiadores, cosméticos y pinturas de uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, citada por medios especializados en salud y bienestar, evaluó la capacidad de cinco especies vegetales para limpiar el aire de compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos compuestos, según las fuentes consultadas, suelen encontrarse en productos de limpieza, cosméticos y pinturas, lo que los convierte en una amenaza común dentro de los hogares.

El experimento se llevó a cabo a través de un sistema denominado “jardín vertical activo”. Este método consiste en instalar las plantas en estructuras verticales que maximizan su exposición al aire. Los resultados mostraron que, bajo estas condiciones, el lirio de la paz sobresalió por su eficiencia en la absorción de contaminantes, logrando reducir hasta 90% la presencia de COV.

PUBLICIDAD

La subeditora de reportajes Carina Hsieh, con máster en salud pública, intervino en el pódcast The Huddle para detallar que “el lirio de la paz es una opción accesible y habitual en tiendas de jardinería”. Además, remarcó que los efectos comprobados en laboratorio pueden diferir en un entorno doméstico, ya que la distribución y la cantidad de plantas influyen en la eficacia.

La eficacia en el hogar varía según el tamaño del ambiente y el número de ejemplares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y límites en el uso doméstico

Aunque los resultados del estudio son alentadores, los autores y especialistas consultados advierten que replicar el efecto en una casa común puede ser complicado. El uso de jardines verticales activos ofrece condiciones óptimas que no necesariamente se reproducen al colocar algunas macetas en una repisa.

PUBLICIDAD

En palabras de Hsieh, “tener varias plantas en una estantería no garantiza el mismo nivel de purificación que un sistema especializado”. No obstante, la experta sostuvo que los beneficios potenciales para la calidad del aire ameritan prestar atención al tema y considerar el aporte de estas especies en espacios cerrados.

Varias macetas en una repisa no replican el rendimiento de un sistema especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se preguntan cómo puede el lirio de la paz contribuir a la mejora del aire, la clave está en su capacidad para absorber los COV, que suelen encontrarse en el polvo y en vapores generados por productos cotidianos. Así, la planta actúa como un filtro natural, aunque los resultados óptimos dependen de factores como el tamaño del ambiente y el número de ejemplares.

PUBLICIDAD

Advertencias para hogares con mascotas y alternativas recomendadas

Un aspecto crucial destacado por Women’s Health es la toxicidad del lirio de la paz para animales domésticos. En caso de convivir con gatos o perros, la revista recomienda evitar su uso y optar por alternativas seguras.

La distribución de las plantas influye en el resultado de la purificación interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación sugiere como opción los purificadores de aire equipados con filtros HEPA, los cuales pueden ofrecer un nivel de limpieza similar sin exponer a las mascotas a riesgos.

PUBLICIDAD

Los filtros HEPA son reconocidos por organismos como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), por su efectividad en la retención de partículas y compuestos nocivos presentes en el aire.

Respaldo de medios y estudios científicos

El lirio de la paz es tóxico para gatos y perros y requiere precauciones en hogares con mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia del tema ha motivado a medios de comunicación internacionales a difundir los hallazgos. Women’s Health subraya que el interés por las plantas purificadoras de aire se ha incrementado en los últimos años, impulsado por estudios como el publicado en Atmospheric Environment. De acuerdo con la revista, la tendencia refleja una preocupación creciente por la calidad de vida en espacios cerrados.

PUBLICIDAD

El lirio de la paz se posiciona como una alternativa eficaz para reducir la contaminación interior, aunque los expertos insisten en considerar las condiciones particulares de cada hogar y las advertencias relacionadas con la convivencia de mascotas.

La información científica y los consejos difundidos por medios especializados aportan una base confiable para quienes buscan mejorar el ambiente en sus casas de manera segura y responsable.

PUBLICIDAD