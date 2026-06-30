Ciencia

Cerebro, corazón y músculos, los sorprendentes beneficios del ciclismo según una experta

Este ejercicio impulsa la salud integral, potencia la mente y favorece el funcionamiento de órganos clave, según detalla la especialista

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Dibujo de ciclista en bicicleta verde con casco y gafas en una carretera con paisaje rural; se observan sus órganos internos y músculos.
Montar en bicicleta activa el cerebro y el sistema nervioso, que usan la información del oído interno y los ojos para mantener el equilibrio y adaptar los movimientos al terreno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Montar en bicicleta activa procesos complejos en el cerebro y el sistema nervioso. Según detalla Aurora Casanova, especialista en comunicación y deporte con formación en nutrición, en Sport Life, el cerebro utiliza la información del oído interno y los ojos para mantener el equilibrio, percibir la velocidad y adaptar los movimientos al terreno. Esta coordinación es fundamental para responder a las variaciones del camino, como curvas, pendientes o cambios en la superficie.

Durante esfuerzos intensos, la acumulación de ácido láctico provoca que el cerebro reduzca la señal a los músculos. Cuando esto ocurre, se experimenta una pérdida de fuerza en la pedalada y la necesidad de bajar el ritmo para recuperarse. Además, el ciclismo de montaña, por su entorno cambiante, estimula la psicomotricidad y desarrolla habilidades gracias a la continua adaptación a los estímulos del ambiente.

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El uso del casco es esencial no solo por la seguridad ante caídas, sino porque ayuda a mantener la cabeza fresca, incluso con temperaturas altas. La protección y el bienestar cerebral, según la profesional, son claves para disfrutar del ciclismo y aprovechar todos sus beneficios sobre el sistema nervioso.

Anna Carina Copello montando una bicicleta de montaña en una carretera rodeada de montañas, lleva casco, mochila y un protector facial.
El ciclismo de montaña estimula la psicomotricidad y exige una adaptación continua a curvas, pendientes y cambios de superficie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptaciones cardiovasculares y respiratorias durante el ciclismo

El corazón funciona como una bomba que distribuye oxígeno y nutrientes a los músculos, eliminando productos de desecho. Pedalear relajadamente permite al corazón bombear un gran volumen de sangre por latido, pero a medida que sube la intensidad, el ritmo cardíaco aumenta y el ventrículo izquierdo no consigue llenarse completamente, limitando el volumen de sangre expulsado. Solo con entrenamiento, el corazón aprende a manejar altas pulsaciones y a adaptarse a las exigencias del ciclismo.

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Para quienes inician, se recomienda comenzar con sesiones largas y suaves en terreno llano, aumentando la intensidad de forma progresiva tras siete u ocho salidas. Cuando los músculos ya no mantienen la velocidad y la percepción del esfuerzo es elevada, es momento de recuperar con pedaleo suave, igualando el tiempo de esfuerzo intenso con el de recuperación.

En cuanto a los pulmones, su función principal es suministrar oxígeno a los músculos y eliminar dióxido de carbono. Al iniciar la actividad, la respiración se acelera y puede percibirse dificultad para que “entre el aire”, un proceso que suele resolverse en unos minutos.

Hombre y mujer montan bicicletas completas en una bicisenda arbolada; llevan cascos y ropa deportiva, sonriendo. Edificios y autos estacionados al fondo.
El corazón y los pulmones se adaptan al ciclismo con entrenamiento, mientras la intensidad eleva la frecuencia cardíaca y exige mayor capacidad respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el ritmo de respiración no se sostiene con la exigencia, el diafragma requiere más entrenamiento. Ejercicios de llenado máximo pulmonar, con retención y exhalación lenta, realizados diariamente, ayudan a mejorar la capacidad y potencia pulmonar.

Función y cuidado de los riñones en la práctica ciclista

Los riñones cumplen una función depuradora que se adapta a la intensidad del ejercicio. A los pocos minutos de comenzar la actividad, suele aparecer la necesidad de orinar por la vasodilatación de los capilares, que facilita la llegada de sangre a los órganos. Pero durante esfuerzos intensos, se produce el efecto contrario: vasoconstricción en la zona renal para evitar la deshidratación.

Mantener una buena hidratación es fundamental para cuidar los riñones y optimizar el rendimiento. Se recomienda beber al menos un litro de agua una hora antes de salir y tomar un trago generoso cada quince minutos durante la actividad. En épocas de frío, el cuerpo puede tardar en generar sensación de sed, así que es importante beber aunque no se tenga sed, evitando la deshidratación silenciosa.

Un hombre y una mujer mayores en bicicleta en un parque. El hombre con gorra y chaqueta, la mujer con casco y bufanda. Árboles altos y edificios urbanos detrás.
Para empezar en ciclismo, se recomiendan salidas largas y suaves en terreno llano, con aumentos progresivos de intensidad y recuperación con pedaleo suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulación energética: páncreas e hígado en el ciclismo

El páncreas libera glucagón, que activa enzimas en el hígado para liberar glucógeno al torrente sanguíneo, y produce insulina que permite que el glucógeno entre en las células y se use como fuente de energía. Este proceso es esencial, sobre todo en ciclismo de montaña, donde los cambios de ritmo exigen una rápida adaptación energética. Un calentamiento adecuado le da tiempo al páncreas para ajustar su actividad a las necesidades de los músculos.

El hígado actúa como la fábrica de glucosa, liberando glucógeno almacenado durante el esfuerzo. Cuando el ritmo aumenta y aparece ácido láctico, el hígado lo sintetiza y lo transforma en glucógeno reutilizable, ayudando a equilibrar el pH corporal.

Para cuidar el hígado, es recomendable una carga de carbohidratos complejos en la cena previa a una salida intensa y reducir la intensidad dos días antes de una prueba, evitando comidas muy grasas que sobrecarguen su función.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El páncreas, el hígado y el intestino sostienen la energía en el ciclismo con glucógeno, glucosa y una dieta equilibrada rica en hidratos de carbono (Imagen Ilustrativa Infobae)

Digestión y nutrición para el rendimiento ciclista

El intestino distribuye los nutrientes ingeridos, usando algunos como fuente de energía y descartando otros. Una alimentación adecuada es clave para evitar desfallecimientos, especialmente el día previo a la salida, cuando conviene planificar la dieta para tener reservas suficientes y evitar molestias digestivas.

La dieta del ciclista debe ser equilibrada, con hidratos de carbono representando alrededor del 65% del total y proteínas en torno al 20%, para apoyar la recuperación muscular y aportar energía de reserva. Si la salida será intensa, es preferible evitar alimentos sólidos o ricos en fibra y optar por geles de asimilación rápida o media, que facilitan la absorción y el aprovechamiento energético durante la actividad.

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