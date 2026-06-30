Cómo funciona el ADN sintético de una sola dosis que promete cambiar el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2

La plataforma genética desarrollada por el Wistar Institute permitiría que el propio tejido muscular produzca agonistas GLP-1 de manera sostenida.

El avance de la obesidad y la diabetes tipo 2 representa uno de los mayores desafíos actuales para la salud pública en todo el mundo. Durante las últimas décadas, el incremento sostenido de estas patologías ha motivado la búsqueda de terapias eficaces que permitan un control prolongado con menor costo y mayor accesibilidad.

Si bien los medicamentos llamados agonistas del receptor GLP-1 han demostrado eficacia para el control del peso corporal y de la glucemia en personas con diabetes tipo 2, estos tratamientos todavía presentan limitaciones.

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El principal obstáculo de los agonistas GLP-1 aprobados es que requieren aplicaciones inyectables frecuentes, dificultando así la adherencia y el acceso sostenido en distintas poblaciones, especialmente en regiones con recursos limitados.

La necesidad de alternativas más simples y universales para la administración de estos fármacos se vuelve esencial para enfrentar la creciente carga global de la obesidad y la diabetes tipo 2. En este contexto, nuevos desarrollos buscan optimizar la disponibilidad y eficacia de las terapias existentes.

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En este sentido, un equipo de científicos del Wistar Institute ha desarrollado, hasta el momento en modelos animales, una innovadora plataforma de administración basada en ADN sintético que permite una sola dosis para la producción sostenida del medicamento en el organismo, según el estudio publicado en la revista Trends in Biotechnology.

Una nueva estrategia para el suministro prolongado de medicamentos

Los estudios preclínicos demuestran que una sola dosis de la plataforma genera reducción de peso y mejora glucémica de forma sostenida en modelos animales.

El avance consiste en la utilización de una plataforma genética en la que, a través de una formulación inyectable de ADN, se codifica el medicamento directamente en las células musculares, logrando que el propio cuerpo produzca el agente terapéutico de manera continua. Esta tecnología utiliza electroporación, un método que permite el ingreso eficiente del ADN en las células mediante suaves impulsos eléctricos.

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Como explicaron en el comunicado de prensa, “nuestro sistema utiliza la capacidad del tejido muscular para sintetizar versiones activas del fármaco, manteniendo niveles terapéuticos a partir de una sola administración y sin necesidad de nuevas dosis durante meses”.

Según indicaron los investigadores en el comunicado, “esta aproximación reduce considerablemente los costos asociados a la fabricación y cadena de suministro de medicamentos biológicos, ampliando el acceso en regiones con recursos limitados”.

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Además, la plataforma podría adaptarse para otros péptidos o proteínas con relevancia terapéutica en enfermedades crónicas, con la ventaja de no requerir almacenamiento frigorífico ni aplicaciones frecuentes.

Resultados preclínicos: eficacia y seguridad sostenidas

La novedosa plataforma reduce costos de producción y distribución de medicamentos biológicos, facilitando el acceso en regiones con recursos limitados y sin requerir cadena de frío.

En los estudios preclínicos realizados en modelos animales, la aplicación única de la plataforma de ADN resultó en la producción estable de agonistas GLP-1 en el tejido muscular y generó una reducción del peso corporal, además de mejoras consistentes en los parámetros glucémicos.

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Los investigadores destacaron en el comunicado de prensa que “los efectos sobre el metabolismo fueron sostenidos durante varias semanas, y observamos mejoras tanto en la regulación de la glucosa como en la pérdida de peso en los modelos de obesidad y diabetes tipo 2”.

El comunicado también resalta que no se registraron eventos adversos graves asociados a la administración de ADN ni alteraciones relevantes en los parámetros biométricos. Según se detalla en el estudio publicado en la revista Trends in Biotechnology, “la administración de ADN codificante de GLP-1 incrementó las concentraciones plasmáticas del péptido dentro del rango terapéutico e indujo respuestas metabólicas equiparables a las obtenidas mediante inyecciones subcutáneas tradicionales”.

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El trabajo concluye que este tipo de plataformas genéticas “podrían transformar el esquema actual de terapias farmacológicas de administración crónica”, reemplazando aplicaciones reiteradas por esquemas de suministro prolongado y mínimamente invasivos.

Impacto en la equidad y simplificación terapéutica

Los investigadores señalan que esta estrategia innovadora no solo facilita el acceso global a tratamientos de diabetes y obesidad, sino que puede adaptarse a otras enfermedades crónicas.

Heather Callahan, directora del laboratorio de Terapias de Expresión Génica del Wistar Institute y autora principal del estudio, señaló en el comunicado de prensa: “Esta tecnología tiene el potencial de mejorar la equidad en salud, simplificará sustancialmente la administración y reducirá costos, favoreciendo la llegada de tratamientos de alto impacto a quienes más los necesitan”.

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“Además de sus ventajas farmacológicas, la plataforma puede adaptarse en tiempos relativamente breves para el desarrollo de terapias dirigidas a otras enfermedades metabólicas o inmunológicas”, indicaron los investigadores en el comunicado. El equipo científico subrayó que el próximo objetivo es iniciar estudios clínicos de fase uno para evaluar seguridad y tolerabilidad en humanos, paso fundamental previo a una potencial aprobación regulatoria.

El comunicado institucional insiste en que el avance representa “una estrategia innovadora y adaptable para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, en línea con las necesidades de salud pública global”, y que podría cambiar la entrega de medicamentos biológicos.

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Perspectivas y futuro de la innovación en terapias génicas

Científicos del Wistar Institute desarrollan una plataforma de administración basada en ADN sintético que permite la producción prolongada del medicamento tras una sola dosis.

Como advierte el estudio publicado en la revista Trends in Biotechnology, la validación de esta plataforma en humanos será esencial para comprender su alcance real y eventuales limitaciones. El artículo señala: “Las plataformas basadas en plásmidos de ADN ofrecen ventajas logísticas, pero requieren estudios de largo plazo para garantizar la seguridad de la expresión terapéutica continua”.

Sin embargo, tanto el estudio como los autores consultados en el comunicado resaltan la posibilidad concreta de que esta innovación marque el inicio de una nueva era en la administración de tratamientos para enfermedades crónicas de alta prevalencia.

De este modo, la integración de nuevas tecnologías biomédicas con necesidades clínicas insatisfechas podría transformar el abordaje global de la obesidad y la diabetes, y facilita el acceso a terapias incluso en los entornos más desfavorecidos, como destacaron reiteradamente los investigadores en su comunicación oficial.