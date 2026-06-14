Ciencia

Cómo el frío extremo afecta la concentración y la capacidad mental

La exposición a bajas temperaturas activa mecanismos de defensa que priorizan la protección corporal, pero puede impactar negativamente en la atención, la memoria y la precisión de las decisiones, según estudios científicos recientes

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La vasoconstricción reduce el flujo de sangre hacia la piel y ayuda a conservar calor cuando baja la temperatura ambiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La vasoconstricción reduce el flujo de sangre hacia la piel y ayuda a conservar calor cuando baja la temperatura ambiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el cuerpo se expone a temperaturas muy bajas, el cerebro activa circuitos que priorizan una tarea básica: mantener la temperatura central dentro de rangos compatibles con el funcionamiento de órganos vitales. Para lograrlo, coordina respuestas automáticas que buscan reducir la pérdida de calor y aumentar la producción de calor.

Este “modo defensa” no ocurre aislado: estudios recientes demostraron que circuitos paralelos entre el tronco encefálico y el hipotálamo, junto a la vía clásica preóptica, permiten una respuesta robusta y escalable, activando termogénesis, vasoconstricción y temblor para proteger la temperatura central,

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En términos fisiológicos, el sistema nervioso integra señales de frío provenientes de receptores periféricos (piel) y de señales centrales, y activa respuestas que primero intentan conservar calor: la vasoconstricción reduce el flujo sanguíneo hacia la piel para disminuir la pérdida térmica. Si eso no alcanza, se incrementa la termogénesis, y el temblor aparece como un mecanismo de emergencia que eleva el metabolismo y el consumo de energía para generar calor.

Estas respuestas están reguladas por centros de control de temperatura en el cerebro —incluido el hipotálamo— y por circuitos que conectan esa señal con vías motoras y autonómicas.

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El “termostato” del cerebro: cómo detecta el frío y pone al cuerpo en modo supervivencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hipotálamo integra señales térmicas de la piel y del organismo y pone en marcha respuestas de supervivencia frente al frío - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regulación de la temperatura corporal se organiza desde el sistema nervioso central, con un rol central de áreas del hipotálamo (en particular, la región preóptica), que integran señales de receptores térmicos de la piel y del propio organismo.

Esa información desencadena respuestas que reducen la pérdida de calor y aumentan la producción: por un lado, la vasoconstricción disminuye el flujo de sangre hacia la piel para conservar calor; por otro, el temblor incrementa el gasto metabólico para generar calor.

Ese control no es un “interruptor” único, sino una red de circuitos que conectan hipotálamo, tronco encefálico y médula espinal para activar efectores como el temblor y, en algunas condiciones, otras formas de termogénesis. Una revisión sobre circuitos centrales de termorregulación describe cómo el cerebro organiza, de manera jerárquica, las vías que gobiernan termogénesis (temblor) y respuestas vasomotoras (vasoconstricción) cuando cae la temperatura ambiente.

En paralelo, si el enfriamiento supera la capacidad de compensación, la temperatura central puede descender por debajo de 35°C y aparecer un cuadro de hipotermia, con impacto progresivo sobre el sistema nervioso: desde fatiga y lentitud mental hasta alteraciones del juicio y coordinación en fases más avanzadas.

Estudios recientes han confirmado que el hipotálamo, en particular su región preóptica, integra señales térmicas y regula respuestas autonómicas para conservar el calor. A través de circuitos que conectan con el tronco encefálico y la médula espinal, este centro cerebral activa la vasoconstricción, el temblor y la termogénesis en el tejido adiposo pardo, coordinando así la defensa contra el frío.

Concentración y toma de decisiones: por qué el frío puede afectar el rendimiento mental

Una persona envuelta en una parka verde con capucha de piel, gorro y bufanda grises, con el rostro enrojecido y cejas escarchadas, se abraza a sí misma en un campo nevado bajo la nieve que cae.
La atención, la velocidad de procesamiento y la toma de decisiones también pueden verse afectadas por el frío, según estudios en sujetos sanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del malestar, el frío puede modificar el rendimiento cognitivo incluso antes de una hipotermia franca. En un estudio reciente , investigadores expusieron a voluntarios sanos a temperaturas de -10 °C y observaron que, incluso sin cambios en la temperatura corporal central, la atención y el tiempo de reacción sufrieron deterioro transitorio. Los autores concluyeron que la distracción causada por el frío afecta la capacidad cognitiva desde las primeras etapas de la exposición, lo que puede tener consecuencias en tareas complejas o situaciones de riesgo.

Una revisión sistemática también concluyó que, en la mayoría de los estudios analizados, la exposición aguda al frío se vinculó con deterioro de atención, velocidad de procesamiento, función ejecutiva y memoria en sujetos sanos, con resultados que variaron según el tipo de tarea, la duración del estímulo y cuánto descendió la temperatura central. Además, remarcó que el impacto puede continuar durante el recalentamiento pasivo.

En términos prácticos, esto ayuda a explicar por qué, en entornos muy fríos, algunas personas sienten que “piensan más lento”, se distraen o cometen errores de juicio: el cerebro está asignando recursos a defensa térmica (y lidiando con incomodidad, vasoconstricción y, a veces, temblor), lo que puede reducir el desempeño en tareas complejas que exigen control ejecutivo sostenido.

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