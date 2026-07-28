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Estos son los 17 estados donde las muertes ya superan a los nacimientos y preocupa el futuro del crecimiento poblacional

Las cifras más recientes de la Oficina del Censo muestran un cambio demográfico impulsado por el envejecimiento, la baja fecundidad y una mayor dependencia de la migración para sostener el desarrollo regional

Calle arbolada con casas estadounidenses, cinco personas mayores caminando, una pareja joven con un bebé en cochecito y autos estacionados bajo el sol de la tarde.
Diecisiete estados de Estados Unidos registraron entre julio de 2024 y julio de 2025 más muertes que nacimientos, según la Oficina del Censo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre julio de 2024 y julio de 2025, diecisiete estados de Estados Unidos registraron más muertes que nacimientos, según datos recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Este fenómeno afecta principalmente a regiones del noreste y los Apalaches y tiene consecuencias directas sobre el crecimiento demográfico, la fuerza laboral y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

De acuerdo con información publicada por Newsweek y confirmada por estimaciones oficiales, el número de estados en esta situación aumentó notablemente respecto a la década pasada, cuando solo cuatro estados presentaban una disminución natural de la población. Los estados con mayor saldo negativo son Pennsylvania, West Virginia, Maine y Michigan, según la Oficina del Censo, en datos compilados por Visual Capitalist.

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El fenómeno se enmarca en un contexto de descenso sostenido de la tasa de fecundidad nacional, que permanece por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. Este cambio, sumado al envejecimiento poblacional y al aumento de los costos de vida, altera el panorama demográfico de Estados Unidos, de acuerdo con el demógrafo Marc Perry de la Oficina del Censo, citado por Newsweek.

¿Cuáles son los estados de EE.UU. donde las muertes superan a los nacimientos?

Según el último informe oficial, los siguientes 17 estados reportaron entre julio de 2024 y julio de 2025 más defunciones que nacimientos:

  • Pennsylvania: -10.708
  • West Virginia: -7.887
  • Maine: -5.019
  • Michigan: -4.998
  • Oregon: -3.764
  • Mississippi: -2.607
  • Alabama: -2.188
  • New Hampshire: -2.167
  • New Mexico: -1.885
  • Vermont: -1.769
  • Florida: -1.333
  • Arkansas: -1.224
  • Ohio: -729
  • Delaware: -554
  • Rhode Island: -304
  • Montana: -90
  • Kentucky: -83

De acuerdo con la Oficina del Censo, Pennsylvania presentó la mayor diferencia negativa, seguida por West Virginia, Maine y Michigan. Newsweek destaca que la mayoría de estos estados se concentran en el noreste y el área de los Apalaches, donde la población es más envejecida comparada con otras regiones del país.

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Ocho personas, entre hombres y mujeres de diversas edades, caminan con maletas de viaje por el interior de un aeropuerto moderno.
Pennsylvania, West Virginia, Maine y Michigan encabezaron la disminución natural de la población en Estados Unidos, de acuerdo con los datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué disminuyen los nacimientos en Estados Unidos?

Diversos factores explican la caída sostenida de la natalidad en el país. El informe de la Oficina del Censo, citado por Newsweek, señala que el costo de la vivienda, la inflación, la postergación del matrimonio y la maternidad influyen en la decisión de las familias respecto al número de hijos.

La investigadora Divya Sangameshwar, de LendingTree, declaró a KUTV que “el incremento de los gastos asociados a la crianza, junto con la inseguridad laboral y la inflación, puede llevar a muchas familias a posponer o descartar la posibilidad de tener más hijos”. La tendencia afecta incluso a estados tradicionalmente con familias numerosas, como Utah, que muestran ahora señales de descenso en la natalidad, aunque aún mantienen saldo natural positivo.

La Oficina del Censo subraya que el país no alcanza desde hace años el nivel de reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer, lo que implica que la población no se renueva al ritmo necesario para sostener el crecimiento natural.

¿Qué estados mantienen un crecimiento natural de la población?

Pese a la tendencia general a la baja, varios estados de Estados Unidos mantienen saldo natural positivo. Según la Oficina del Censo, Texas encabeza la lista, con unos 157.700 nacimientos más que defunciones en el periodo analizado. El crecimiento natural también se observa en:

  • California: 109.700
  • New York: 42.800
  • Georgia: 28.600
  • Utah: 24.961

La demógrafa Emily Harris del Gardner Institute explicó en declaraciones a Utah Business que “los factores económicos como el precio de la vivienda y el cuidado infantil, así como la postergación del matrimonio, influyen directamente en la baja de la tasa de fecundidad”. Newsweek recoge que estos estados, además de registrar más nacimientos que defunciones, suelen atraer a residentes de otras partes del país.

Mapa de Estados Unidos con diecisiete estados resaltados en rojo y sus nombres visibles.
La mayoría de los estados donde las muertes superan a los nacimientos se concentra en el noreste y los Apalaches, donde la población es más envejecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el papel de la migración en el crecimiento poblacional de EE.UU.?

La migración, tanto interna como internacional, adquiere un rol central en la dinámica poblacional estadounidense. Un ejemplo es Florida, que, a pesar de reportar un saldo natural negativo, sigue como uno de los estados de mayor crecimiento poblacional total por la llegada de residentes de otros estados y países, según la Oficina del Censo.

El demógrafo Marc Perry afirmó en un informe del organismo que “con un menor aporte del crecimiento natural, algunos estados dependen cada vez más de la migración internacional para sostener su población”. Newsweek y Visual Capitalist remarcan que la migración compensa el saldo negativo en varios estados del sur y el oeste.

¿Cómo ha evolucionado la tendencia demográfica durante la última década?

Según datos de la Oficina del Censo analizados por Newsweek, la cantidad de estados con disminución natural de la población se ha multiplicado en los últimos años. Mientras que en la mayor parte de la década de 2010 solo cuatro estados presentaban más muertes que nacimientos, para 2025 el número superó la docena.

El informe oficial atribuye este cambio al envejecimiento de la población y la persistencia de una tasa de fecundidad inferior al nivel de reemplazo. El fenómeno afecta sobre todo a zonas rurales y a regiones históricamente menos dinámicas en términos económicos, lo que genera desafíos adicionales para las autoridades locales.

Imagen dividida. Izquierda: Ancianos en un barrio residencial, uno jardineando, otros paseando y conversando. Derecha: Familias con niños jugando en un parque con juegos infantiles.
Texas, California, New York, Georgia y Utah mantienen un crecimiento natural de la población con más nacimientos que defunciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué implicaciones tiene la disminución de nacimientos para la economía y la seguridad social?

La caída en la natalidad y el aumento de las defunciones plantean desafíos para el mercado laboral, la recaudación de impuestos y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Una menor cantidad de jóvenes implica menos ingresos futuros para programas de pensiones y salud pública.

El propio organismo advierte que los estados con disminución natural de la población podrían enfrentar dificultades para sostener el crecimiento económico y mantener la oferta de servicios públicos. El reto para las administraciones será atraer nuevos residentes a través de políticas de migración y estímulos económicos.

¿Qué se puede esperar para los próximos años en la demografía de Estados Unidos?

La evolución de la población estadounidense dependerá de la recuperación de la fecundidad, los cambios en el mercado laboral y las políticas migratorias. Según la Oficina del Censo, la migración será cada vez más decisiva para compensar el descenso natural, sobre todo en los estados afectados por el envejecimiento.

El último informe oficial, recogido por Newsweek, señala que “los nacimientos y defunciones tendrán un peso menor en el crecimiento poblacional, mientras la migración adquiere mayor protagonismo”. Las autoridades recomiendan reforzar estrategias para atraer nuevos residentes y sostener así la economía local.

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