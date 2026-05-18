El porcentaje de cesáreas en la Argentina triplica la recomendación internacional

La directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, advirtió que más del 40 por ciento de los nacimientos en la Argentina se realizan por cesárea, una cifra que triplica el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud, al participar de una entrevista exclusiva en el programa Infobae al mediodía

En una charla con el equipo de Infobae al mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Blanco remarcó: “Más del cuarenta por ciento de los nacimientos en la Argentina son por cesárea y la OMS establece de un diez a un quince”.

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La periodista sostuvo que la tendencia “está muy por encima de la media internacional” y citó el documento de la Sociedad Argentina de Pediatría, elaborado junto a los Comités de Estudios Fetoneonatales (CEFEN) y de Lactancia, que reclama fortalecer políticas de parto respetado centradas en la evidencia científica y los derechos de las personas gestantes y los recién nacidos.

La tasa nacional de cesáreas triplica el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que sugiere entre 10% y 15%, según detalló Daniela Blanco

El impacto del aumento de cesáreas en Argentina

Según Blanco, el incremento en la cantidad de cesáreas expone una problemática sanitaria: “Estamos muy por encima de la media internacional, muy”. La directora editorial de Infobae recordó que el informe de la SAP advierte por la falta de estadísticas nacionales sistemáticas, pero las estimaciones muestran una tendencia preocupante.

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“La OMS recomienda entre un diez y un quince por ciento de cesáreas, pero en la Argentina superamos el cuarenta”, insistió Blanco, y enfatizó la necesidad de que “las sociedades científicas levanten la mano y digan: ‘Por favor, ordenemos que sean las previstas’”. En ese sentido, remarcó que la mayoría de las intervenciones “son sugeridas por el experto”, pero advirtió sobre el riesgo de naturalizar la práctica como primera opción: “El tema es que no haya un abuso”.

Parto respetado y derechos de las personas gestantes

La Sociedad Argentina de Pediatría advierte sobre la falta de estadísticas nacionales sistemáticas en torno a los nacimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la Semana del Parto Respetado, Blanco se ocupó de aclarar el verdadero sentido del concepto y sus diferencias con otros debates públicos. “Parto respetado no quiere decir nacer cool. No es parto en casa”, subrayó. Para la periodista, la prioridad es “tener todas las mejores y mayores condiciones médico-científicas disponibles”, lo que implica equipos idóneos y un entorno seguro para la madre y el bebé.

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“El nacimiento tiene que tener una condición de seguridad. Por eso no estoy de acuerdo, no quiero dejar de traer el mensaje nuevamente, con el parto en casa”, enfatizó Blanco. Y recomendó: “Si es una condición médica, lo conversamos con el médico que llevó el embarazo, pero si se va a hacer en casa, alquilá una ambulancia”. La directora editorial de Infobae remarcó que “en un parto puede haber desencadenantes y episodios que se deben llevar con ciencia e idoneidad médica”.

Blanco también abordó el concepto de violencia obstétrica y la importancia de la empatía en el trato: “Había mucha situación poco amable y poco empática con las mujeres que estaban por dar a luz. Y violenta. Por suerte, hemos evolucionado”. Sin embargo, reconoció que “hay testimonios recientes que muestran que todavía quedan episodios de maltrato en clínicas y hospitales”.

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Durante la Semana del Parto Respetado, Blanco enfatizó que este concepto implica priorizar la seguridad y el entorno médico adecuado (Freepik)

El documento de la Sociedad Argentina de Pediatría también relaciona el tipo de nacimiento con el inicio de la lactancia. “Nacer bien implica después relacionarte intensamente y vigorosamente con la lactancia”, afirmó Blanco. Destacó la importancia del contacto inmediato: “Esa conexión, que la SAP llama intervención biológica crítica, es fundamental. Ese calorcito y ese olor. El bebé va hacia la teta porque huele dónde está la leche produciéndose”.

Sobre el rol de la partera, Blanco resaltó que “se ha revitalizado y revalorizado en los últimos años. Es la mujer idónea en alumbramientos que te acompaña”. Además, mencionó las nuevas prácticas: “Se volvió a la gimnasia antes del día del parto, a vincularte con la partera, al yoga. Las sillas para pujar mejor se pueden elegir y está adaptado parte del recurso mobiliario que ofrecen las clínicas, que es ley nacional”.

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La entrevista completa

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

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• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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