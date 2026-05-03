El alimento cotidiano que perjudica más el esmalte dental que el azúcar

El 68% de los adultos en países occidentales consume alimentos ultraprocesados tres veces por semana, aumentando el riesgo de problemas dentales a largo plazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas personas, cuidar la salud bucal implica limitar el consumo de dulces y azúcares refinados. Sin embargo, nuevas investigaciones han identificado que el alimento que más perjudica a los dientes no es necesariamente un caramelo ni un chocolate, sino un producto comúnmente incluido en la dieta diaria.

Un estudio publicado en la revista científica Caries Research revela que los alimentos ultraprocesados ricos en almidón, como las papas fritas y el pan blanco, generan un ambiente ácido que favorece la aparición de caries incluso más que algunos azúcares simples.

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La Asociación Dental Americana (American Dental Association) detalla que estos productos, al descomponerse en la boca, se adhieren a las superficies dentales y alimentan a las bacterias responsables de producir ácidos que erosionan el esmalte.

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, el 68% de los adultos en países occidentales consume este tipo de alimentos al menos tres veces por semana, lo que incrementa considerablemente el riesgo de problemas dentales a largo plazo.

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Cómo afectan los alimentos ultraprocesados a la salud dental

La educación alimentaria y la promoción de hábitos saludables desde la infancia son claves para prevenir problemas dentales y mejorar la salud bucal colectiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas del King’s College London han señalado que los almidones procesados permanecen más tiempo en la boca y son más difíciles de eliminar con el cepillado regular. Esta permanencia facilita la formación de placa bacteriana y aumenta la exposición de los dientes a ácidos dañinos.

Además, el informe de la American Dental Association advierte que el consumo frecuente de estos productos puede provocar no solo caries, sino también inflamación de las encías y sensibilidad dental.

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En un análisis realizado por la revista médica The Lancet, se encontró que las personas que sustituyen alimentos frescos por ultraprocesados presentan mayores índices de deterioro dental. Los odontólogos recomiendan optar por frutas y verduras crujientes, que estimulan la producción de saliva y ayudan a limpiar los dientes de manera natural.

Recomendaciones para reducir el daño dental

Los almidones procesados permanecen en la boca por más tiempo y son más difíciles de eliminar con el cepillado regular, facilitando la formación de placa bacteriana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mitigar los efectos negativos de los alimentos ultraprocesados, los expertos aconsejan limitar su consumo y reforzar la higiene bucal, especialmente el cepillado después de cada comida. El portal de salud Healthline sugiere complementar con el uso de hilo dental y enjuagues con flúor.

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Asimismo, la American Dental Association recomienda realizar visitas periódicas al dentista para detectar a tiempo cualquier signo de daño.

Varios estudios, como el publicado en Caries Research, subrayan que la educación alimentaria y la promoción de hábitos saludables desde la infancia son fundamentales para reducir la incidencia de problemas dentales en la población. La integración de campañas de prevención y la reducción del consumo de ultraprocesados pueden tener un impacto significativo en la salud bucal colectiva.

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