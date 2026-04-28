Un estudio detectó mutaciones genéticas vinculadas al alzheimer y ciertos cánceres de la sangre

Un estudio vincula mutaciones genéticas en la microglía del cerebro con el Alzheimer y ciertos cánceres de la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de científicos encontró una conexión que hasta ahora no se conocía: el Alzheimer, una enfermedad que afecta la memoria, podría estar relacionado con fallas genéticas similares a las que aparecen en ciertos cánceres de la sangre, como la leucemia.

El hallazgo, realizado por investigadores del Boston Children’s Hospital, propone una nueva forma de entender qué ocurre dentro del cerebro cuando esta enfermedad avanza. Y lo más importante: abre la posibilidad de usar estrategias ya conocidas en oncología para enfrentar el deterioro cerebral.

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Las “células de limpieza” del cerebro que dejan de funcionar

Para entender este descubrimiento, primero hay que conocer a las protagonistas: la microglía. Se trata de células del sistema inmunitario que viven dentro del cerebro y actúan como un equipo de limpieza. Eliminan restos de células dañadas, residuos y cualquier elemento que pueda afectar a las neuronas, que son las células responsables de la memoria y el pensamiento.

En condiciones normales, este sistema mantiene el cerebro en equilibrio. Pero en las personas con Alzheimer, algo empieza a fallar.

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La acumulación de mutaciones en la microglía provoca inflamación persistente y daño neuronal, contribuyendo al deterioro cognitivo del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos observaron que estas células acumulan mutaciones genéticas, es decir, pequeños cambios en su ADN. No son cambios heredados, sino que aparecen con el paso del tiempo, como consecuencia del envejecimiento. En otras palabras, son errores que se van acumulando en las células a lo largo de la vida.

El punto clave del estudio es que muchas de esas mutaciones son las mismas que se ven en enfermedades como la leucemia o el linfoma.

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Esto no significa que el Alzheimer sea un cáncer. La diferencia es importante: en el cáncer, las células crecen sin control y forman tumores. En el Alzheimer, en cambio, las células no se multiplican de forma desordenada, pero sí cambian su comportamiento. Lo que ocurre es más sutil, pero igual de dañino.

Las células que antes limpiaban el cerebro comienzan a funcionar mal. En lugar de eliminar residuos, generan un estado de inflamación constante. Es como si el equipo de limpieza, en vez de ordenar, empezara a ensuciar.

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Investigadores del Boston Children’s Hospital detectan mutaciones tanto en células cerebrales como en la sangre de personas con Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa inflamación afecta directamente a las neuronas. Con el tiempo, las debilita, las daña y finalmente provoca su muerte. Este proceso es uno de los principales responsables de la pérdida de memoria y otras funciones cognitivas que caracterizan al Alzheimer.

Barrera hematoencefálica y migración de células mutadas

El estudio, liderado por Christopher Walsh junto a Alice Eunjung Lee y August Yue Huang, también encontró otro dato clave. Las mismas mutaciones no solo estaban en el cerebro, sino también en células de la sangre de los pacientes.

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Esto llevó a los investigadores a una hipótesis: con la edad, el cerebro pierde parte de su protección natural. Existe una barrera —llamada barrera hematoencefálica— que normalmente funciona como un filtro muy estricto, evitando que células de la sangre entren al cerebro sin control. Pero con el paso del tiempo o ante ciertas lesiones, ese filtro puede volverse menos eficaz.

La detección precoz de mutaciones en la sangre abre la puerta a diagnósticos tempranos de Alzheimer mediante análisis simples y accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando eso ocurre, algunas células de la sangre que ya tienen mutaciones pueden atravesar esa barrera, ingresar al cerebro y convertirse en células de defensa defectuosas. Una vez allí, pueden expandirse y alterar el equilibrio del sistema, generando inflamación y acelerando el daño neuronal.

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Uno de los aspectos más prometedores del descubrimiento es que podría permitir detectar el Alzheimer antes de que aparezcan los síntomas.

Hoy en día, muchas veces el diagnóstico llega cuando el daño ya está avanzado. Pero si estas mutaciones pueden identificarse en la sangre, se abre la posibilidad de realizar análisis simples que indiquen si una persona tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

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Esto cambiaría por completo el enfoque actual: en lugar de actuar cuando los síntomas ya son evidentes, se podría intervenir de forma temprana.

Incluso un estudio preliminar sugiere que estas alteraciones genéticas en la sangre aumentan el riesgo de Alzheimer, incluso cuando se consideran otros factores ya conocidos, como APOE4, una variante genética asociada con mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Es decir, estas mutaciones podrían aportar una señal de riesgo distinta y complementaria.

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Las terapias oncológicas basadas en la medicina de precisión podrían adaptarse para atacar células defectuosas en el cerebro de pacientes con Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento también genera expectativas en el campo de los tratamientos. Como las mutaciones detectadas son similares a las de ciertos cánceres de la sangre, los investigadores consideran que algunos medicamentos ya existentes podrían adaptarse para este nuevo contexto.

Estos fármacos están diseñados para atacar células con fallas específicas, lo que permitiría actuar sobre las células defectuosas del cerebro sin afectar a las sanas. Este enfoque, conocido como medicina de precisión, apunta a tratamientos más efectivos y con menos efectos secundarios.

Aunque esta posibilidad todavía está en estudio, tiene una ventaja importante: no parte desde cero, sino que se apoya en años de investigación previa en oncología.

Terapias oncológicas y medicina de precisión en Alzheimer

Los especialistas insisten en un punto clave: el Alzheimer no es un cáncer. No produce tumores ni implica un crecimiento celular descontrolado. Sin embargo, este hallazgo introduce una nueva mirada. Sugiere que la enfermedad no depende solo de las neuronas, sino también del sistema inmunitario del cerebro y de cómo este se altera con el tiempo.

El hallazgo impulsa nuevas investigaciones sobre el papel del sistema inmunitario cerebral en el desarrollo y tratamiento del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto amplía el campo de investigación y abre nuevas líneas de trabajo para comprender mejor sus causas.

Por ahora, estos avances todavía no se aplican en la práctica clínica. Pero marcan un camino claro hacia el futuro: diagnósticos más tempranos, tratamientos más específicos y una comprensión más profunda de lo que ocurre dentro del cerebro.

En ese escenario, un descubrimiento inesperado —la conexión con mutaciones del cáncer— podría convertirse en una de las claves más importantes para enfrentar una de las enfermedades más desafiantes de la actualidad.