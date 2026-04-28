Poda sináptica: qué es este mecanismo clave para el aprendizaje y la memoria desde los primeros días de vida

La poda sináptica es un proceso clave mediante el cual el cerebro elimina conexiones neuronales innecesarias para optimizar el aprendizaje y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante siglos, la idea de que la mente humana nace como una página en blanco dominó la forma de entender el desarrollo cognitivo. Sin embargo, nuevas investigaciones plantean un escenario distinto: el cerebro no comienza desde cero, sino que llega al mundo con una estructura inicial compleja que luego se reorganiza con precisión.

Un estudio liderado por el neurocientífico Peter Jonas en el Institute of Science and Technology Austria muestra que, desde los primeros días de vida, existe un entramado abundante de conexiones neuronales que no crece sin control, sino que se afina mediante un proceso selectivo. Este mecanismo transforma una red inicial densa en un sistema más eficiente y preparado para el aprendizaje.

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El cerebro se optimiza desde el inicio de la vida

Varios años se asumió que el desarrollo cerebral consistía en sumar conexiones de manera progresiva. Sin embargo, este estudio propone una lógica diferente. El cerebro infantil comienza con una red de conexiones extensa, que luego se reduce mediante un proceso denominado poda sináptica. Este mecanismo elimina conexiones redundantes o poco eficientes, reforzando aquellas que resultan más útiles.

En la práctica, esto se refleja en situaciones cotidianas del desarrollo. Por ejemplo, un bebé está expuesto a una gran variedad de sonidos desde sus primeros meses, pero con el tiempo su cerebro selecciona y refuerza aquellos que pertenecen a su idioma, mientras descarta otros que no utiliza. Ese proceso de selección es una expresión directa de cómo se afinan las conexiones neuronales.

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El estudio realizado por el neurocientífico Peter Jonas demuestra que el cerebro infantil parte de una red compleja y no de una hoja en blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de implicar una pérdida, este ajuste representa una estrategia activa del sistema nervioso para optimizar su funcionamiento. Al depurar la red, el cerebro mejora la precisión y la velocidad con la que procesa la información.

El trabajo también aporta datos concretos al antiguo debate entre dos visiones: la “tabula rasa”, que sostiene que el cerebro es una hoja en blanco al nacer, y la idea de una estructura previa que la experiencia moldea.

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Los resultados respaldan esta última postura. Según los investigadores, el cerebro ya cuenta desde el inicio con un entramado complejo, aunque en un estado inicial poco organizado. A partir de allí, la experiencia y la maduración refinan esa base.

Este enfoque sugiere que el aprendizaje no construye desde cero, sino que selecciona y ajusta una arquitectura preexistente.

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Qué ocurre en el hipocampo durante el desarrollo

El análisis se centró en el hipocampo, una región clave para la memoria. En particular, los investigadores estudiaron la red de neuronas CA3, un conjunto específico dentro de esta estructura que cumple un papel importante en la formación de recuerdos.

El equipo, que incluyó al científico Victor Vargas-Barroso, examinó ratones en tres etapas: los primeros días tras el nacimiento (7–8 días), la adolescencia (18–25 días) y la adultez (45–50 días).

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La investigación analizó el hipocampo, región fundamental para la memoria, y confirmó que la reorganización de sus neuronas mejora la eficiencia cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello, utilizaron técnicas como el patch-clamp —que permite registrar la actividad eléctrica de neuronas individuales— junto con microscopía avanzada y herramientas láser de alta precisión.

Los resultados mostraron que, en la etapa neonatal, la red CA3 presenta un entramado denso y aparentemente caótico, con conexiones distribuidas de manera poco ordenada. Con el desarrollo, la cantidad de conexiones disminuye, pero su organización se vuelve más precisa y funcional. Este cambio no implica una reducción de capacidades, sino una optimización del sistema.

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La poda sináptica como estrategia del cerebro

La poda sináptica cumple un rol central en este proceso. A través de este mecanismo, el cerebro elimina conexiones innecesarias y fortalece aquellas que resultan más eficaces.

Según explicó Peter Jonas, comenzar con una red extensa permite establecer múltiples rutas potenciales de comunicación entre neuronas. A medida que el organismo interactúa con su entorno, el sistema selecciona las más útiles.

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Este proceso resulta especialmente importante en el hipocampo, que integra información proveniente de distintos sentidos, como la visión, el olfato y los sonidos. Para cumplir esa función, requiere inicialmente una conectividad amplia, que luego se ajusta de forma selectiva.

La plasticidad cerebral depende tanto de la estructura inicial del cerebro como del refinamiento que se produce mediante la poda sináptica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sugiere que esta organización inicial ofrece ventajas clave. Si el cerebro partiera de una red vacía, la construcción de circuitos funcionales sería más lenta y menos eficiente. En cambio, al contar con una estructura inicial abundante, el sistema puede adaptarse con mayor rapidez a distintos estímulos. La eliminación selectiva de conexiones permite consolidar rutas eficientes para el aprendizaje y la memoria.

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Este modelo refuerza la idea de que la plasticidad cerebral —la capacidad de cambiar y adaptarse— depende tanto de la estructura inicial como del proceso de refinamiento.

Implicancias para la neurociencia y la educación

Los hallazgos abren nuevas preguntas sobre los mecanismos que regulan este proceso. Los investigadores destacan la importancia de comprender tanto los factores fisiológicos como los genéticos que intervienen en la depuración de sinapsis.

También plantean que el entorno podría influir de manera decisiva en qué conexiones se fortalecen y cuáles se eliminan.

El avance en la comprensión de la poda sináptica podría ayudar a entender trastornos del desarrollo cerebral y optimizar estrategias educativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este conocimiento podría tener aplicaciones en el estudio de trastornos del desarrollo cerebral y en el diseño de estrategias educativas, al identificar etapas clave en las que el cerebro es especialmente sensible a ciertos estímulos.

El trabajo redefine la forma en que se entiende el desarrollo cerebral. En lugar de una mente vacía que se llena con la experiencia, emerge la imagen de un sistema dinámico que se organiza a partir de una base compleja.