Sociedad

Prorrogaron por seis meses el Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas

Durante el período que se implementó, se identificaron mejoras en varias jurisdicciones receptoras, que lograron reducir los tiempos de espera para los pacientes inscriptos

Guardar
Un oftalmólogo masculino examina los ojos de una mujer joven con un foróptero en una clínica; la mujer mira fijamente a través del aparato.
Extendieron la vigencia del “Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas” por seis meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno extendió el “Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas” fue extendida por seis meses adicionales, según lo dispuesto en la última resolución del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

El programa, instrumentado con el objetivo de mejorar la redistribución de córneas entre jurisdicciones y optimizar los tiempos de espera para pacientes que requieren trasplante, había sido creado en octubre de 2025 y se encontraba próximo a expirar.

La decisión se hizo efectiva, mediante la Resolución 139/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Esto responde a un análisis realizado por la Dirección Científico Técnica del INCUCAI, que evaluó tanto los resultados obtenidos como los desafíos persistentes en distintas regiones del país. De acuerdo con lo expuesto, algunas jurisdicciones receptoras lograron disminuir de manera significativa los tiempos de espera desde la puesta en marcha del programa, aunque otras provincias todavía registran una alta prevalencia de pacientes en lista y bajos niveles de procuración.

En concreto, el programa se extiende por seis meses a partir del 7 de abril de 2026, manteniendo la nómina de provincias cedentes y actualizando el listado de jurisdicciones receptoras. Esta medida busca consolidar los avances logrados en algunos distritos y abordar las dificultades persistentes en otros, priorizando a aquellas jurisdicciones donde la cantidad de donantes efectivos continúa siendo insuficiente.

El Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas fue aprobado originalmente por la Resolución INCUCAI Nº 336/2025. Su diseño prevé una estrategia específica de redistribución de córneas, orientada a optimizar los tiempos de espera en todo el país, con énfasis en las provincias que históricamente han tenido menos donantes efectivos.

Durante el período que se implementó, se identificaron mejoras en varias jurisdicciones receptoras, que lograron reducir los tiempos de espera para los pacientes inscriptos. Sin embargo, el análisis de la Dirección Científico Técnica reveló que persisten desafíos en otras zonas, donde la demanda supera ampliamente la oferta de córneas disponibles.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva resolución dispone la sustitución del Anexo Único de la Resolución INCUCAI N° 336/2025, reemplazándolo por una versión actualizada que refleja los cambios en la nómina de jurisdicciones receptoras.

La Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA) brindó su asesoramiento en la reunión celebrada el 11 de marzo de 2026, tal como lo establece el artículo 61 de la Ley N° 27.447. Este órgano federal participa en la definición de criterios y en el seguimiento de los resultados, asegurando la representación de las distintas jurisdicciones y la adaptación de las estrategias a las realidades regionales.

El proceso administrativo contó con la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección Médico, la Dirección Científico Técnica y la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información, que avalaron la medida en el marco de sus respectivas competencias y sin objeciones.

La decisión de extender el programa fue adoptada en la reunión de Directorio del INCUCAI, celebrada el 23 de abril de 2026, según consta en el Acta N°16. El fundamento legal se apoya en las atribuciones conferidas por la Ley N° 27.447y el Decreto N° 16/2019, que regulan las competencias del organismo en materia de ablación e implante en el país.

Temas Relacionados

ProrrogaPrograma NacionalAcceso EquitativoTrasplante de CórneasBoletín Oficial

Últimas Noticias

Atraparon a dos jóvenes que ocultaban 150 dosis de droga y una balanza en el techo de su auto

La Policía de Córdoba dio con los detenidos luego de una semana de investigaciones. Los delincuentes utilizaban el vehículo para comercializar los estupefacientes

Atraparon a dos jóvenes que ocultaban 150 dosis de droga y una balanza en el techo de su auto

Detuvieron a dos sospechosos por el homicidio de una jubilada en Córdoba

Un hombre y una mujer fueron arrestados en barrio Jardín en el marco de la investigación por la muerte de Vicenta López en la localidad de Quilino. Ya había un apresado por el caso

Detuvieron a dos sospechosos por el homicidio de una jubilada en Córdoba

Gran persecución en Entre Ríos: evadió 15 patrulleros y la fuga se extendió durante 200 km

El operativo comenzó en horas del mediodía del domingo y culmuinó cerca de las 14 horas. El despligue incluyó efectivos de diferentes localidades

Gran persecución en Entre Ríos: evadió 15 patrulleros y la fuga se extendió durante 200 km

“Una película hablada como hablamos nosotros”: actores de teatro, problemas técnicos y la aventura del primer film sonoro del país

Dirigido por Luis Moglia Barth y protagonizado por figuras de la talla de Libertad Lamarque, Azucena Maizani y Tita Merello, la película “¡Tango!“ se estrenó el 27 de abril de 1933

“Una película hablada como hablamos nosotros”: actores de teatro, problemas técnicos y la aventura del primer film sonoro del país

Mató a su pareja a puñaladas tras una discusión en Misiones y cayó horas después

En la escena, los peritos secuestraron un cuchillo como posible arma del crimen. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo cerrojo con rastrillajes

Mató a su pareja a puñaladas tras una discusión en Misiones y cayó horas después
DEPORTES
Del error en su apellido a la casaca de los 28 mil dólares: las perlas detrás del debate sobre el primer gol de Maradona en la Selección

Del error en su apellido a la casaca de los 28 mil dólares: las perlas detrás del debate sobre el primer gol de Maradona en la Selección

Lo que no se vio del road show de Colapinto: su gesto con un grupo de chicos, el asombro en Alpine y por qué se recibió de ídolo

Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

Arden las posiciones del Apertura: los posibles rivales de Boca y River, el clásico cordobés y el duelo del morbo en los playoffs

TELESHOW
Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Así se vivió la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026: glamour y sorpresas en la gran celebración

El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconocen por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

El truco para tener internet al viajar al extranjero sin pagar roaming costoso ni comprar SIM

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz