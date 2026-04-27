Prorrogaron por seis meses el Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas

Extendieron la vigencia del “Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas” por seis meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno extendió el “Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas” fue extendida por seis meses adicionales, según lo dispuesto en la última resolución del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

El programa, instrumentado con el objetivo de mejorar la redistribución de córneas entre jurisdicciones y optimizar los tiempos de espera para pacientes que requieren trasplante, había sido creado en octubre de 2025 y se encontraba próximo a expirar.

La decisión se hizo efectiva, mediante la Resolución 139/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Esto responde a un análisis realizado por la Dirección Científico Técnica del INCUCAI, que evaluó tanto los resultados obtenidos como los desafíos persistentes en distintas regiones del país. De acuerdo con lo expuesto, algunas jurisdicciones receptoras lograron disminuir de manera significativa los tiempos de espera desde la puesta en marcha del programa, aunque otras provincias todavía registran una alta prevalencia de pacientes en lista y bajos niveles de procuración.

En concreto, el programa se extiende por seis meses a partir del 7 de abril de 2026, manteniendo la nómina de provincias cedentes y actualizando el listado de jurisdicciones receptoras. Esta medida busca consolidar los avances logrados en algunos distritos y abordar las dificultades persistentes en otros, priorizando a aquellas jurisdicciones donde la cantidad de donantes efectivos continúa siendo insuficiente.

El Programa Nacional de Acceso Equitativo al Trasplante de Córneas fue aprobado originalmente por la Resolución INCUCAI Nº 336/2025. Su diseño prevé una estrategia específica de redistribución de córneas, orientada a optimizar los tiempos de espera en todo el país, con énfasis en las provincias que históricamente han tenido menos donantes efectivos.

Durante el período que se implementó, se identificaron mejoras en varias jurisdicciones receptoras, que lograron reducir los tiempos de espera para los pacientes inscriptos. Sin embargo, el análisis de la Dirección Científico Técnica reveló que persisten desafíos en otras zonas, donde la demanda supera ampliamente la oferta de córneas disponibles.

La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva resolución dispone la sustitución del Anexo Único de la Resolución INCUCAI N° 336/2025, reemplazándolo por una versión actualizada que refleja los cambios en la nómina de jurisdicciones receptoras.

La Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA) brindó su asesoramiento en la reunión celebrada el 11 de marzo de 2026, tal como lo establece el artículo 61 de la Ley N° 27.447. Este órgano federal participa en la definición de criterios y en el seguimiento de los resultados, asegurando la representación de las distintas jurisdicciones y la adaptación de las estrategias a las realidades regionales.

El proceso administrativo contó con la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección Médico, la Dirección Científico Técnica y la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información, que avalaron la medida en el marco de sus respectivas competencias y sin objeciones.

La decisión de extender el programa fue adoptada en la reunión de Directorio del INCUCAI, celebrada el 23 de abril de 2026, según consta en el Acta N°16. El fundamento legal se apoya en las atribuciones conferidas por la Ley N° 27.447y el Decreto N° 16/2019, que regulan las competencias del organismo en materia de ablación e implante en el país.