El Ártico enfrenta una nueva era de extremos climáticos: los hallazgos de un estudio internacional

Un grupo de científicos analizó más de setenta años de datos meteorológicos utilizando registros históricos y modelos avanzados. Los detalles de un estudio publicado en Science Advances

Una investigación internacional advierte que el Ártico atraviesa una era de extremos climáticos inéditos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón del Ártico, donde durante siglos la vida siguió ciclos naturales entre el hielo y la tundra, científicos detectaron un fenómeno que cambia la historia ambiental de la región. El Ártico entró en una nueva era de extremos climáticos, una realidad que afecta ya a millones de kilómetros cuadrados de ecosistemas y amenaza la vida de plantas, animales y comunidades humanas. Así lo concluye una investigación internacional publicada en la revista Science Advances.

La imagen del Ártico como un territorio de hielos eternos y estaciones predecibles está quedando atrás. Un equipo de investigación impulsado por el Instituto Meteorológico de Finlandia (FMI), con apoyo de la Universidad de Sheffield, analizó más de setenta años de registros atmosféricos para rastrear el avance de los cambios climáticos en la región.

Los resultados muestran que los eventos climáticos extremos han aumentado de manera notable en las últimas tres décadas, modificando patrones que durante siglos parecían estables.

UNIVERSIDAD DE NORTHERN ARIZONA

Los autores del estudio detectaron que olas de calor, heladas fuera de temporada y episodios de lluvia sobre nieve se han vuelto más frecuentes y severos. El informe atribuye este escenario a una aceleración del calentamiento regional.

El Ártico se está calentando entre tres y cuatro veces más rápido que el promedio mundial, lo que genera condiciones inéditas y obliga a las comunidades y ecosistemas a adaptarse a marchas forzadas.

Gareth Phoenix, profesor de Ecología de Plantas y Cambio Global en la Universidad de Sheffield, explicó que “la frecuencia de eventos extremos ha aumentado de manera abrupta en el Ártico. En un tercio del territorio, estos fenómenos recién empezaron a presentarse en las últimas décadas”. Esta transformación, que afecta tanto a la temperatura como a la estacionalidad, está reconfigurando el equilibrio del norte polar.

(Freepik)

Impacto en la naturaleza y en quienes dependen de ella

Los datos expuestos subrayan que nuevos patrones estacionales y extremos climáticos alteran la dinámica de supervivencia de especies adaptadas al frío polar. Uno de los ejemplos más preocupantes es la creciente frecuencia de lluvia sobre nieve, que ya incide sobre más del 10% de la superficie terrestre del Ártico. Este fenómeno provoca la formación de capas de hielo que bloquean el acceso de los renos a los líquenes, su fuente principal de alimento durante el invierno.

Juha Aalto, investigador del FMI, señaló que nunca antes se había abordado de modo tan exhaustivo “cómo los factores bioclimáticos extremos modifican la vida y el funcionamiento de los ecosistemas del norte”.

El informe puntualiza que estas alteraciones no afectan únicamente a la flora y fauna, sino que repercuten en el tejido social y económico de la región. Según describió Phoenix: “Estos eventos pueden causar la muerte de plantas en grandes extensiones y provocar alta mortalidad en animales, como los renos, lo que también perjudica los medios de vida de los pueblos indígenas”.

El Ártico se está calentando entre tres y cuatro veces más rápido que el promedio mundial

El alcance de las consecuencias va más allá del ambiente natural. El cambio en los ciclos de nieve y temperatura impacta en las rutas migratorias, la reproducción de especies y la viabilidad de las prácticas tradicionales de las comunidades originarias.

Esta presión constante obliga a modificar estrategias de subsistencia y pone a prueba la capacidad de adaptación de culturas que dependen de la estabilidad ambiental.

Nuevas zonas bajo presión

El análisis presentado identifica regiones donde los efectos del cambio climático resultan especialmente pronunciados. Escandinavia occidental, el archipiélago ártico canadiense y Siberia central se han convertido en focos de transformación acelerada. Allí, la combinación de modificaciones estacionales y extremos meteorológicos lleva los ecosistemas a situaciones límite, sin antecedentes en los registros previos.

Al menos un nuevo tipo de evento extremo afecta ya a un tercio de la superficie terrestre del Ártico. Esta tendencia obliga a las instituciones científicas y a los gobiernos a contar con información actualizada y específica para planificar respuestas adecuadas. El monitoreo constante del bioclima emerge como herramienta clave, tanto para anticipar riesgos sobre la biodiversidad como para diseñar estrategias de adaptación social.

REUTERS/Lisi Niesner

El estudio destaca que la aparición de “zonas críticas” se vincula con la interacción entre cambios en las estaciones y el surgimiento de extremos meteorológicos, lo que multiplica los desafíos para la resiliencia de la región.

La capacidad de anticipar y responder a estos fenómenos se convierte en un factor decisivo para la protección de la naturaleza y las comunidades.

Consecuencias globales y desafíos a futuro

El impacto del cambio climático en el Ártico transciende sus fronteras. La región funciona como un reservorio natural de carbono y su degradación puede comprometer la capacidad global para mitigar el calentamiento. Phoenix advirtió que “el daño también afecta a quienes no viven en la región, ya que puede comprometer la capacidad del Ártico para frenar el cambio climático”.

El trabajo científico utilizó datos de reanálisis atmosférico, una técnica que integra observaciones reales con simulaciones por computadora. Esta metodología resulta vital en zonas remotas, donde las mediciones directas son escasas. Gracias a este enfoque, los especialistas lograron identificar patrones recientes y evidenciar que los ecosistemas del Ártico enfrentan condiciones nunca antes experimentadas, con consecuencias potencialmente profundas en el equilibrio ecológico y social.

