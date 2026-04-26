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Satén negro y detalles plateados: Juana Viale impuso estilo en la mesa del domingo

En una nueva entrega de sus almuerzos, la nieta de Mirtha Legrand impuso su impronta ante las cámaras

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En una nueva edición de su programa, Juana Viale apostó por un conjunto negro y con detalles de brillos para recibir a sus invitados (Almorzando con Juana – El Trece)

Cada domingo pasado el mediodía, Juana Viale se convierte en el centro de todas las miradas no solo por el carisma con el que conduce, sino también por sus apuestas de moda. Lejos de limitarse a la formalidad, la nieta de Mirtha Legrand se anima a looks que reflejan su personalidad y su visión particular del estilo, despertando comentarios y elogios tanto en el estudio como entre los seguidores que la acompañan semana a semana en Almorzando con Juana (El Trece).

En la última emisión, Juana abrió el programa con su clásico saludo lleno de energía y cercanía. “Hola, ¿cómo están en sus casas? Bienvenidos otro domingo más acá, firmes con todos ustedes y hoy tenemos un programón…”, arrancó, anticipando el clima festivo que marcaría la jornada. Entre bromas, guiños futboleros y alguna referencia a Boca y Lanús, la conductora se mostró relajada y espontánea, fiel a su estilo.Pero el momento que todos esperaban llegó cuando Juana reveló los detalles de su look. “Les cuento que tengo un top y un pantalón negro de satén con bordes plateados. Muy bonito, muy de domingo. Sí, muy lindo, muy cómodo”.

Y, al referirse a los detalles complementarios, la conductora se refirió al detalles de su equipo de estilistas. “Me peinó Juan Fojo, que me hizo una colita ahí con unos movimientos... No movimientos, no movimientos. Y me maquilló Cris Sepúlveda”, describió, jugando con los guiños a cámara y el humor que la caracteriza.

El outfit completo de Juana Viale para recibir a sus invitados en un almuerzo dominical (Instagram)
El outfit completo de Juana Viale para recibir a sus invitados en un almuerzo dominical (Instagram)

El outfit, sobrio pero con destellos de elegancia, volvió a marcar tendencia entre los fanáticos de la moda y los televidentes que siguen cada detalle de sus elecciones. La apuesta por prendas de satén y el toque de los bordes plateados le dieron un aire sofisticado y moderno, ideal para la comodidad de un domingo pero sin perder el glamour que la caracteriza. El peinado, a cargo de Fojo, consistió en una colita prolija con movimiento, y el maquillaje de Sepúlveda incluyó un delineado plateado que completó el look con un guiño canchero.

Cabe mencionar que desde hace varias semanas Juana viene apostando por looks que no pertenecen a Gino Bogani, su diseñador de cabecera durante años, sino a marcas nacionales y a otros creadores que buscan abrirse camino en el mundo de la alta costura. Así ocurrió el domingo pasado, cuando la conductora optó por un conjunto particular. “Estoy vistiendo unos colores ocres. Esto es un mono vintage en tono chocolate, realizado en tafetán de seda y pantalón de paillette francés. Es de Gabriel Lage Alta Costura, es muy bonito. Así que estoy con un vintage, chicos, porque la moda es vintage a veces. Así que acá estoy para este domingo muy hermosísimo”, contó, mientras el público la ovacionaba en el estudio.

Infografía de Juana Viale en un conjunto negro de satén, con peinado y maquillaje. Incluye detalles de su estilo y apoyo a diseñadores nacionales.
Juana Viale deslumbra en "Almorzando con Juana" con looks que fusionan elegancia y comodidad, apoyando el diseño nacional y marcando tendencia en cada emisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juana no dudó en destacar el trabajo de su equipo de estilismo, agradeciendo a quienes la acompañan y la ayudan a reinventarse en cada emisión. “Me peinó Juan Fojo y me hizo un recogido con textura, desprolijo, hermosísimo”, relató sobre su look anterior, y luego sumó: “Y me maquilló Cris Sepúlveda con unos tonos cobre y naranjas, acompañando con todo este lookete. Medio ABBA, ¿no?”. La conductora no ocultó el humor al narrar el detrás de escena de su outfit: “La modelo que lo usó era muy chiquitita, porque no saben lo que me aprieta. Pero acá estoy”.

La apuesta de Juana por diseñadores emergentes y por la moda nacional fue celebrada por sus seguidores, que semana a semana esperan con expectativa las novedades de su vestuario. La conductora se muestra auténtica y cercana, compartiendo no solo los aciertos sino también los desafíos de elegir prendas diferentes o jugar con la incomodidad de algunos conjuntos. Su honestidad y su humor a la hora de hablar de las “pruebas” con los looks la acercan aún más al público.

Juana Viale optó por un vestuario descontracturado y lentejuelas para volver a encarar su almuerzo dominical (Almorzando con Juana – El Trece)

Así, entre guiños futboleros, invitados especiales y un clima festivo, Juana Viale sigue marcando tendencia y demostrando que la elegancia, la comodidad y la autenticidad pueden ir de la mano. Cada domingo se reinventa, apuesta por nuevos estilos y genera conversación, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la televisión y la moda argentina.

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