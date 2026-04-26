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Pared de taco y definición sutil: el golazo de Gio Simeone para el Torino mientras su nombre suena con fuerza en River

El atacante argentino se lució en el empate ante el Inter de Lautaro Martínez con una resolución precisa, a la vez que crece la expectativa por un posible regreso al club de Núñez

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Giovanni Simeone volvió a ser determinante en el empate del Torino ante Inter, en la jornada 34 de la Serie A. El equipo turinés, tras conseguir la igualdad por 2-2 en el estadio Olímpico de Turín, se mantiene en la decimotercera posición del Calcio, con 41 puntos, y mantiene la categoría, el objetivo de base que se planteó la institución al inicio de la temporada.

La jugada que cambió el ritmo del encuentro tuvo como protagonista al atacante argentino, quien aprovechó una asistencia del turco Emirhan İlkhan para atacar el área y definir con precisión ante la salida de Yann Sommer. Simeone resolvió con un toque sutil, elevando el balón por encima del arquero y marcando así el descuento para el Torino. El propio atacante había iniciado la secuencia con un taco.

Nuevo gol de Gio Simeone para el Torino
Giovanni Simeone alcanzó los 10 tantos con el Torino en la temporada actual (Fabio Ferrari/LaPresse)

Cuando el marcador señalaba 2-0 a favor del Inter en el segundo tiempo, la reacción llegó a través de Simeone. Con su tanto, el delantero sumó su décimo gol en los 28 partidos disputados esta temporada, consolidando una racha de cinco goles en los últimos seis encuentros. El empate definitivo llegó poco después, tras un penal convertido por Nikola Vlasic. El Nerazzurri, que contó con Lautaro Martínez en el banco sin minutos, había logrado ponerse en ventaja con los tantos de Marcus Thuram y Yann Bisseck.

En este tramo del torneo, Simeone se destaca entre los delanteros argentinos en las cinco principales ligas europeas: solo Lautaro Martínez y Joaquín Panichelli llevan más goles que el hijo del Cholo en ese grupo selecto. En la recta final de la temporada, el nombre de Giovanni vuelve a sonar en el mercado de pases, especialmente vinculado a un posible regreso a River Plate. El atacante, que se formó en las inferiores del club argentino, no oculta su vínculo emocional con la institución.

Nuevo gol de Gio Simeone para el Torino
Torino y el Inter empataron 2-2 por la jornada 34 de la Serie A (Fabio Ferrari/LaPresse)

En una reciente entrevista concedida al diario español Marca, Simeone expresó: “Siempre dije que es un club que siento como casa y que algún día me gustaría volver porque me quedó la espinita de mostrarme más como jugador, pero no estamos en momento de mercado y mi foco ahora mismo está en seguir aportando al Torino para asegurar el objetivo de la permanencia”. De este modo, el delantero argentino mantiene su compromiso con su club de la Serie A, mientras su futuro sigue siendo materia de especulación y expectativa en el fútbol argentino.

El préstamo de Giovanni Simeone en el Torino está próximo a concluir, ya que finaliza a mitad de año. Su vínculo contractual sigue vigente con Napoli hasta mediados de 2028, lo que implica que cualquier posible regreso a River Plate requiere un acuerdo con el club del sur de Italia.

El atacante argentino se consolida como figura en Italia y alimenta la ilusión de los hinchas de River Plate (REUTERS/Claudia Greco)
El atacante argentino se consolida como figura en Italia y alimenta la ilusión de los hinchas de River Plate (REUTERS/Claudia Greco)

El atacante argentino cuenta con una sólida carrera tanto en el fútbol nacional como internacional. Formado en las divisiones inferiores de River Plate, disputó 33 partidos con el club entre 2013 y 2016, en los que marcó cuatro goles y brindó tres asistencias. Además, integró los planteles campeones de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.

Su transferencia a Genoa se realizó por una cifra de USD 5 millones. A partir de ese momento, Simeone vistió las camisetas de varios equipos italianos: Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli (donde obtuvo dos títulos) y actualmente Torino. En el ámbito internacional, el delantero sumó seis convocatorias con la selección argentina entre 2018 y 2023, logrando anotar un gol en ese ciclo. Su paso por el combinado juvenil también fue destacado, ya que integró el equipo campeón del Sudamericano Sub 20 en 2015.

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