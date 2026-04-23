Ciencia

Un medicamento para la presión podría tener efectos positivos en la migraña: cómo funciona

Un estudio, realizado en modelos animales, identificó cómo un sistema glinfático defectuoso podría favorecer la acumulación de toxinas y agravar los episodios. Cuáles son los datos preliminares de un ensayo clínico realizado en humanos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La migraña afecta a millones de personas y produce dolor de cabeza intenso con síntomas como náuseas y sensibilidad a la luz y el sonido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migraña afecta a millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por dolor de cabeza intenso acompañado de síntomas como náuseas, sensibilidad a la luz y al sonido. Según la revista especializada en ciencia New Scientist, esta condición puede durar de horas a días, impactando de manera considerable la calidad de vida y dificultando las actividades cotidianas de quienes la padecen.

Este no es simplemente un dolor de cabeza; su intensidad y la variedad de síntomas adicionales, como visión borrosa y vómitos, contribuyen a que quienes la sufren experimenten episodios recurrentes que complican el bienestar general y el desarrollo de su vida diaria.

En esta línea, un preprint de marzo de 2026 reveló que el éxito de estos nuevos fármacos radicaría en su capacidad para dilatar los espacios perivasculares; al ensanchar físicamente estas vías, se reduce la resistencia al flujo de líquido y se permite que el cerebro expulse las proteínas inflamatorias que los tratamientos convencionales no logran alcanzar.

Limitaciones de los tratamientos actuales para la migraña

Una mujer en bata de laboratorio señala un monitor grande que muestra una resonancia magnética funcional de un cerebro con vías neuronales de colores.
Los tratamientos actuales para la migraña no logran eliminar completamente los síntomas ni prevenir la aparición de nuevos episodios en una parte importante de los afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos de los tratamientos disponibles para la migraña no logran eliminar por completo los síntomas ni previenen la aparición de nuevos episodios. Aunque existen medicamentos orientados a mitigar el dolor y disminuir la frecuencia de los ataques, una proporción significativa de pacientes no obtiene alivio total. De acuerdo con el medio, esa insatisfacción con las terapias actuales impulsa la búsqueda de opciones más efectivas y con menos efectos adversos.

A pesar de la oferta de alternativas farmacológicas y terapias complementarias, los pacientes deben afrontar efectos secundarios o una eficacia limitada a largo plazo.

Algunos medicamentos pueden llevar al desarrollo de tolerancia, reduciendo su efectividad con el tiempo, y ciertos tratamientos presentan restricciones para grupos particulares, como mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas. Este contexto subraya la urgencia de explorar mecanismos diferentes, como el enfocado en el sistema glinfático, para generar soluciones más satisfactorias para estos casos.

El sistema de limpieza cerebral (sistema glinfático) y su relación con la migraña

Una mujer con expresión de dolor sostiene su mano en la sien. A la derecha, un círculo muestra una ilustración del cerebro y los nervios faciales
El sistema glinfático, encargado de limpiar desechos cerebrales durante el sueño, podría desempeñar un papel clave en el desarrollo de la migraña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado sistema glinfático forma una red cerebral responsable de eliminar desechos y toxinas, fundamentalmente durante el sueño. Investigadores han comenzado a profundizar en la posible conexión entre la actividad de este sistema y la aparición de migrañas, observando que durante los episodios migrañosos se puede alterar su funcionamiento, lo que conduce a una acumulación de sustancias nocivas y a la persistencia de los síntomas característicos.

Cuando el proceso de limpieza cerebral se ve afectado, el cerebro podría volverse más vulnerable a este tipo de trastornos, lo que ha abierto una nueva línea de investigación orientada a comprender mejor su origen y a desarrollar tratamientos enfocados en mejorar la función del sistema glinfático.

Resultados de experimentos con prazosina en ratones

En estudios recientes citados por New Scientist, se empleó prazosina, medicamento utilizado habitualmente para tratar la hipertensión arterial, con el objetivo de estimular el sistema glinfático en ratones. Los experimentos mostraron que la administración de prazosina aumentó el flujo de líquido a través del sistema de limpieza cerebral.

Cerebro humano translúcido en perfil, con su anatomía interna y conexiones neuronales resaltadas por líneas de luz azul. Una onda cerebral azul en el fondo negro.
Estudios en ratones muestran que la prazosina mejora el flujo del sistema glinfático y reduce la frecuencia y gravedad de los episodios de migraña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, los animales presentaron una reducción en la frecuencia y gravedad de los episodios de migraña inducidos experimentalmente, lo que respalda la hipótesis de que este sistema podría ser determinante en el desarrollo de la enfermedad.

Estos hallazgos indican que potenciar la capacidad del cerebro para eliminar desechos podría ser determinante para reducir la incidencia. El uso de prazosina puso de manifiesto un efecto directo sobre los síntomas en los animales de laboratorio, reforzando la idea de que el sistema glinfático es relevante en la fisiopatología de la migraña.

Perspectivas sobre la posible aplicación en humanos

Aunque los resultados en ratones ofrecen perspectivas alentadoras, el artículo indica que no existen pruebas suficientes sobre la eficacia de este enfoque en humanos. Los investigadores subrayan la necesidad de realizar ensayos clínicos para determinar si medicamentos como la prazosina pueden realmente beneficiar a las personas afectadas.

Un paso decisivo en esta dirección ya se dio en marzo de 2026 con un preprint —es decir, un estudio que aguarda la validación de pares—, cuyos resultados preliminares en humanos sugieren que el uso de fármacos que imitan el efecto de la prazosina logra expandir los espacios perivasculares.

Como se dijo, esta dilatación física de los canales de drenaje facilita una limpieza cerebral profunda al reducir la resistencia al flujo de líquidos, permitiendo que el cerebro elimine de forma eficiente las proteínas y toxinas acumuladas que disparan la crisis. Este hallazgo no solo valida la teoría del sistema glinfático, sino que podría revolucionar el tratamiento preventivo de la migraña al atacar la causa estructural del estancamiento de desechos antes de que se produzca el dolor.

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