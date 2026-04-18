Ciencia

La suplementación con antioxidantes muestra eficacia en el alivio del dolor menstrual por endometriosis

Un reciente metaanálisis científico señala que su inclusión en el tratamiento puede disminuir la intensidad y frecuencia del malestar ginecológico

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Mujer afroamericana sentada en un sofá gris, con camisa de manga larga del mismo color, sujetándose el abdomen con ambas manos y una expresión de dolor.
El dolor menstrual o dismenorrea afecta a millones de mujeres y suele estar originado por las contracciones uterinas durante la menstruación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor menstrual o dismenorrea afecta a una gran cantidad de mujeres en edad reproductiva, provocando molestias que pueden ser desde leves hasta incapacitantes y dificultar la vida cotidiana. Este malestar suele localizarse en la parte baja del abdomen y puede extenderse hacia la espalda o los muslos.

Como explica la revista científica New Scientist, estas molestias surgen por las contracciones uterinas durante la menstruación, que pueden disminuir el flujo sanguíneo y originar dolor.

Durante el ciclo menstrual, el útero se contrae para expulsar el revestimiento endometrial, proceso que puede reducir el aporte de oxígeno a los tejidos y ocasionar dolor, por lo que se activan terminaciones nerviosas que desencadenan las sensaciones dolorosas características de la dismenorrea.

La publicación también señala que el estrés oxidativo —es decir: el daño celular causado por radicales libres— puede agravar esta sintomatología, al contribuir a la inflamación y sensibilización de los tejidos uterinos.

La dismenorrea es una de las principales razones de consulta médica entre adolescentes y mujeres jóvenes, lo que ha impulsado la búsqueda de tratamientos alternativos y más seguros. El impacto del dolor menstrual en la calidad de vida puede generar ausentismo escolar y laboral, así como afectar el bienestar emocional y social de quienes lo padecen.

La dismenorrea representa una de las principales causas de consulta médica y puede provocar ausentismo escolar, laboral y afectación del bienestar emocional (Freepik)
La dismenorrea representa una de las principales causas de consulta médica y puede provocar ausentismo escolar, laboral y afectación del bienestar emocional (Freepik)

Tratamientos actuales y sus limitaciones

El abordaje habitual del dolor menstrual se basa en el uso de analgésicos antiinflamatorios, como el ibuprofeno, que disminuyen la inflamación y la producción de prostaglandinas responsables de las contracciones uterinas. Estos medicamentos suelen ser efectivos para aliviar los síntomas en la mayoría de los casos y representan la primera línea de intervención recomendada por los profesionales de la salud.

Sin embargo, estos fármacos pueden producir efectos adversos, sobre todo si se consumen de manera prolongada, como problemas gástricos, renales y cardiovasculares. El uso frecuente de antiinflamatorios también puede llevar a una tolerancia progresiva, lo que obliga a aumentar las dosis o combinar diferentes medicamentos para mantener el alivio.

Por este motivo, muchas mujeres buscan alternativas que no impliquen los riesgos asociados a los analgésicos tradicionales y que puedan ofrecer un alivio sostenido del dolor, especialmente en casos de dolor crónico o recurrente.

ibuprofeno
El tratamiento habitual para el dolor menstrual se basa en analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno, aunque puede provocar efectos adversos a largo plazo

El papel de los antioxidantes en el tratamiento del dolor menstrual

Diversas investigaciones científicas han explorado la relación entre el estrés oxidativo y el dolor menstrual, abriendo nuevas líneas de investigación sobre cómo reducir la inflamación y el daño celular en el útero. En este contexto, los antioxidantes han surgido como una opción terapéutica potencial para reducir los síntomas, ya que neutralizan los radicales libres y pueden limitar la respuesta inflamatoria en los tejidos.

Un metaanálisis reciente publicado en Frontiers in Medicine en 2025 analizó los efectos de la suplementación con antioxidantes en mujeres con endometriosis, una de las principales causas de dismenorrea.

El estudio incluyó 21 ensayos clínicos aleatorizados y un total de 1.626 participantes, evaluando el impacto de diferentes antioxidantes —como vitaminas, melatonina, astaxantina, aceite de pescado y silimarina— sobre el dolor pélvico, la dismenorrea y otros síntomas asociados. Esta revisión proporciona un panorama integral sobre el potencial de los antioxidantes en el manejo de síntomas ginecológicos complejos y persistentes.

Una mujer cansada en la cama extiende la mano hacia un frasco de vitamina D en una mesita de noche con un vaso de agua y un despertador que marca las 10:30 PM
Investigaciones recientes destacan el papel de los antioxidantes como una opción potencial para disminuir el dolor menstrual y la inflamación uterina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados del estudio sobre antioxidantes y dolor menstrual

De acuerdo con el metaanálisis de Frontiers in Medicine, la administración de antioxidantes logró una reducción en la intensidad del dolor pélvico, la dismenorrea y la dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales) en mujeres con endometriosis.

Las mujeres que recibieron estos suplementos experimentaron mejoras tanto en la intensidad como en la frecuencia de los episodios dolorosos, lo que sugiere que los antioxidantes pueden tener un efecto modulador sobre la inflamación y la sensibilidad de los tejidos afectados.

Además, se observó una disminución en los niveles de malondialdehído, un marcador de estrés oxidativo en sangre periférica, lo que indica una reducción del daño celular y de los procesos inflamatorios locales. Este hallazgo respalda la hipótesis de que el estrés oxidativo juega un papel central en la fisiopatología del dolor menstrual y que su control puede traducirse en un mayor bienestar para las pacientes.

Sin embargo, los antioxidantes no demostraron cambios relevantes en el dolor general ni en la tasa de embarazos clínicos. El análisis por subgrupos mostró que la eficacia de estos suplementos depende del tipo de antioxidante utilizado, el estadio de la enfermedad y la duración del tratamiento, lo que marca la necesidad de estrategias personalizadas y de mayor investigación sobre la combinación y dosificación óptima.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un metaanálisis de 21 ensayos clínicos sugiere que los antioxidantes reducen la intensidad y frecuencia del dolor en mujeres con endometriosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias y perspectivas futuras de la investigación

El metaanálisis concluye que la suplementación con antioxidantes puede aportar beneficios específicos en el alivio del dolor menstrual vinculado a endometriosis y en la reducción del estrés oxidativo, aunque recomienda realizar más estudios para determinar las dosis, combinaciones y duración ideales de los tratamientos. La publicación en Frontiers in Medicine respalda la seriedad de estos hallazgos y su potencial relevancia clínica.

Frente a estos resultados, los autores destacan la necesidad de realizar ensayos clínicos de mayor envergadura y con seguimiento a largo plazo, que permitan evaluar no solo la seguridad y eficacia de los antioxidantes en distintos grupos de mujeres, sino también su interacción con otros tratamientos convencionales.

Además, subrayan la importancia de identificar qué tipos de antioxidantes ofrecen mejores resultados en función del perfil de cada paciente y del estadio de la enfermedad, con el objetivo de incorporar estas opciones terapéuticas en las guías clínicas futuras.

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