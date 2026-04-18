Economía

¿El dólar estable frenó las ventas de autos 0km?: en lo que va de abril, los patentamientos vuelven a mostrar números negativos

A pesar de los esfuerzos de los descuentos y financiación ofrecidos, el mercado parece estar esperando que suba la cotización para moverse al ritmo normal. Dos marcas chinas se meten entre las 10 más vendidas

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autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las ventas de autos 0km de abril no muestran el mismo nivel de actividad de marzo. Se especula con que una suba del dólar impulse a los clientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abril vuelve a encender las alarmas en las automotrices argentinas, con un nivel de ventas menor al esperado, especialmente después que el mes anterior se había registrado una leve mejora en la comparación con marzo de 2025.

Aunque las últimas cifras que cuentan los ejecutivos de las marcas son del día 16, la realidad es que abril tuvo 6 días hábiles menos hasta este viernes, por lo que la referencia es sobre 10 jornadas de inscripciones. Sin embargo, tanto en abril de 2025 como en marzo pasado, a esta altura del mes los días hábiles habían sido 11, lo que representa poca diferencia.

En números totales, el mercado tiene contabilizadas 17.705 operaciones de vehículos 0 km, cifra que comparada con marzo es un 26,5% más baja, y si se toma la referencia interanual con abril 2025, los números también muestran un 8,2% de caída.

“Es cierto. Las ventas están un poco retrasadas al día de hoy, pero como todos sabemos, en las últimas semanas se levanta mucho. El dólar bajo no está ayudando, pero las marcas estamos apostando fuerte a bonificaciones y financiación para tentar a quienes especulan por tener sus ahorros en dólares”, dijeron este viernes desde una automotriz de relevancia del mercado.

Toyota precios
Toyota domina las ventas como marca y como modelo con la pickup Hilux

“Creo que podemos pensar en un mes similar a marzo, con números entre 48.000 y 50.000 patentamientos totales”, proyectaron. La referencia de 2025 es de 55.017 unidades, con lo cual, si el mes cierra en 49.000, la caída interanual será cercana al 10 por ciento.

Una marca domina y dos chinas entran al juego

Con medio mes computado, Toyota lidera las ventas con claridad, alcanzando el 19,5% del total de unidades patentadas con 3.449 unidades. En segundo lugar está nuevamente Volkswagen, que suma el 11,2% de las ventas con 1.989 vehículos.

Pero en el tercer lugar no está el habitual ocupante del último escalón del podio, Fiat, sino que está General Motors, repitiendo la performance de marzo que los tuvo en tercer puesto parcial hasta los últimos días del mes. Los Chevrolet suman el 9,7% del total de patentamientos con 1.712 automóviles, adelantándose a Fiat que está cuarta con 1.430 y el 8% del mercado, y a Ford con sus 1.415 autos que representan también otro 8%.

BYD entró con fuerza en el Top 10 de ventas parciales de abril, ocupando el séptimo puesto absoluto gracias al ATTO 2 y al Dolphin Mini (REUTERS/Fabian Bimmer)
BYD entró con fuerza en el Top 10 de ventas parciales de abril, ocupando el séptimo puesto absoluto gracias al ATTO 2 y al Dolphin Mini (REUTERS/Fabian Bimmer)

En sexto puesto está Renault con 1.181 unidades, pero la sorpresa la dio BYD al ocupar el séptimo lugar provisional absoluto, que le permite tener el 4,5% del mercado traducido en 796 patentamientos. Peugeot está octavo con 775 autos, Mercedes-Benz es novena con 616 y en décimo lugar está la segunda marca china del mercado, BAIC, con 423 vehículos vendidos y un 2,4% de cuota.

Hilux y el resto

En la lucha de los modelos más vendidos, la Hilux está sólida en primer lugar duplicando las ventas de su más próximo seguidor, el 208, con 1.184 y 604 patentamientos respectivamente. Sin embargo, el poco margen que hay entre el segundo y el sexto es notable, y con el transcurrir de los próximos días posiblemente cambie.

En tercer lugar está el nuevo Yaris Cross con 585 unidades, a quien siguen la pickup Ranger con 563, la Tracker con 558, el Yaris con 548, la Territory con 547 y el Cronos con 517 unidades. Es decir que en solo 87 patentamientos se puede pasar de ser segundo a séptimo. Los tres autos que completan el Top 10 a mitad de abril son el Corolla Cross con 489 y el Onix con 450 unidades patentadas.

Fuera de los diez primeros, pero muy cerca del limite para entrar siguen en la lista la pickup Amarok con 421 ventas, seguida por otros dos modelos de la marca, Tera con 421 y Taos con 368, y por Kardian con 319, Kwid con 315, Baic BJ30 con 314, Corolla con 302, BYD Atto 2 con 297, BYD Dolphin Mini 265 y la pickup Chevrolet S10 con 255.

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