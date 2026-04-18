Una ex campeona de Wimbledon podría recibir una sanción de cuatro años por negarse a un control antidoping: “Estaba asustada”

Marketa Vondrousova podría recibir una sanción de cuatro años (Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images/File Photo)

La tenista Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023 y subcampeona de Roland Garros en 2019, quedó envuelta en medio de una fuerte polémica al recibir una acusación formal de dopaje que podría traducirse en una suspensión de hasta cuatro años, lo que amenazaría su continuidad en el circuito profesional a los 26 años. La checa lanzó un contundente comunicado para defenderse al revelar irregularidad en el momento del control y que estaba “asustada” en medio de una crisis de “estrés físico y mental”. El proceso judicial que definirá su futuro se celebrará en junio.

El reglamento de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) establece una sanción máxima de cuatro años para quienes rehúsan someterse a un control antidopaje sin justificación reconocida por la organización. De acuerdo con la denuncia presentada, el incidente ocurrió en diciembre, cuando un agente de control antidopaje se presentó en el domicilio de Vondrousova a las 20:15 horas. La tenista aseguró a través de su cuenta de Instagram que la visita se produjo “a altas horas de la noche” y que sintió una “grave intromisión” en su privacidad, ya que el funcionario no se identificó correctamente ni siguió el procedimiento habitual.

La ITIA confirmó mediante un portavoz que Vondrousova “ha sido acusada de negarse a someterse a una prueba” y que existe una investigación en curso, sin posibilidad de comentar más detalles hasta la resolución del caso. En el marco actual, la jugadora “tiene libertad para competir” y no enfrenta suspensión provisional dado que las normas no lo contemplan en esta etapa de la investigación.

Marketa Vondrousova se consagró campeona de Wimbledon 2023 (AP Foto/Alberto Pezzali)

Vondrousova, actualmente número 46 en el ranking mundial de la WTA, argumentó en varias publicaciones en Instagram que el episodio estuvo motivado por problemas de salud mental desarrollados tras años de presión, lesiones y mensajes amenazantes recibidos durante su carrera. “Necesito decirte algo... Realmente no puedo seguir diciendo que estoy okay cuando no lo estoy”, es la primera frase que escribió en su posteo.

En un extenso comunicado publicado tras conocerse la acusación, la jugadora declaró: “Me resulta muy difícil hablar de esto, pero quiero ser transparente con ustedes sobre mi salud mental. El reciente incidente de control antidopaje ocurrió porque llegué a un punto límite después de meses de estrés físico y mental”.

La tenista amplió: “Durante mucho tiempo, he estado lidiando con lesiones, presión constante y problemas de sueño continuos que me dejaban exhausta y frágil. Poco a poco me fue desgastando más de lo que probablemente me di cuenta en su momento. Y, además, años de mensajes de odio y amenazas han afectado a la seguridad que siento en mi propio espacio”.

Respecto a la noche del control, relató: “Cuando alguien llamó a mi puerta a altas horas de la noche sin identificarse correctamente ni seguir el protocolo, reaccioné como una persona asustada. En ese momento, se trataba de sentirme segura, no de evitar nada. Los expertos confirmaron que sufrí una reacción de estrés agudo (F43.0) y un trastorno de ansiedad generalizada (F41.1). En ese momento, el miedo nubló mi juicio y simplemente no pude procesar la situación racionalmente. Después de lo que le pasó a Petra (Kvitova), no recibimos a desconocidos a la ligera”.

Marketa Vondrousova perdió la final de Roland Garros en 2019 (REUTERS/Annegret Hilse)

Los procedimientos para los controles antidopaje, según la ITIA, permiten que los agentes se presenten fuera del horario habitual, con el objetivo de garantizar la imprevisibilidad del programa. Esta práctica busca reforzar la integridad de las pruebas, aun a costa de episodios incómodos para los deportistas.

En el caso de Marketa Vondrousova, su ausencia en torneos desde el Adelaide en enero y su retiro del Abierto de Australia por una lesión en el hombro contribuyeron a que no haya retornado a la competición durante el periodo de investigación. Durante su carrera, la tenista ostenta títulos como la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 además de sus logros en Grand Slam.