Ciencia

Cuánta agua necesita un planeta para ser habitable: el estudio que redefine la búsqueda de vida en el universo

Una investigación de la University of Washington determinó que no alcanza con la presencia de océanos: se requiere un volumen mínimo para sostener procesos geológicos que estabilicen el clima. El hallazgo descarta a muchos mundos secos como candidatos viables para albergar organismos

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Planeta similar a la Tierra con océanos y nubes, parcialmente iluminado por una estrella amarilla brillante, rodeado por lunas pequeñas y otros cuerpos celestes en el espacio oscuro.
Un estudio de la Universidad de Washington señala que la vida en exoplanetas requiere entre el 20% y el 50% del agua superficial terrestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente realizado por la Universidad de Washington reveló que los planetas similares a la Tierra necesitan entre un 20% y 50% de la cantidad de agua superficial presente en los océanos terrestres para mantener condiciones capaces de albergar vida. Este hallazgo desafía la idea de que los mundos áridos en la zona habitable puedan ser entornos viables para la vida en el universo.

Hasta ahora, se consideraba suficiente la mera presencia de agua superficial para que un planeta pudiera sustentar vida. Sin embargo, los científicos explican que la verdadera clave radica en la cantidad de agua disponible: si es demasiado escasa, se interrumpe el proceso que regula el clima y la retención del agua, lo que impide que el planeta sea habitable a largo plazo.

La investigación, encabezada por Haskelle White-Gianella, investigador doctoral de la Universidad de Washington, muestra que aunque existen miles de exoplanetas identificados, pocos cumplen con los criterios revisados para ser considerados habitables.

White-Gianella indicó que “cuando buscas vida en el vasto universo, hay que descartar algunos planetas”, según recogió la Universidad de Washington.

Vista de dos planetas en el espacio, uno azul con océanos y nubes, y el otro rojizo con una superficie seca y agrietada y neblina tenue.
La investigación publicada en abril de 2026 redefine los criterios de habitabilidad y descarta los planetas áridos como entornos viables para la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes se creía que volúmenes muy reducidos de agua superficial bastaban para el desarrollo de la vida, pero el estudio expone que los planetas áridos, incluso si se encuentran en la zona habitable, rara vez mantienen condiciones estables debido a la fragilidad del proceso geológico que regula el clima: el ciclo del carbono.

El ciclo del carbono y su vínculo con la habitabilidad planetaria

El equipo dirigido por White-Gianella y el profesor asistente Joshua Krissanen-Totton, también de la Universidad de Washington, destaca que la viabilidad de la vida depende del correcto funcionamiento del ciclo geológico del carbono. Este proceso requiere agua, pues es la responsable de disolver carbono de la atmósfera y transportarlo al interior del planeta, estabilizando la temperatura y garantizando la existencia de agua superficial a largo plazo.

Cuando la presencia de agua cae por debajo del umbral necesario, la erosión y la reacción química en las rocas no logran eliminar el dióxido de carbono emitido por volcanes.

Imagen de un planeta desde el espacio mostrando océanos azules, continentes rocosos y varios volcanes en erupción con humo y lava brillante. Nubes blancas cubren secciones del planeta.
El ciclo del carbono, clave para la habitabilidad planetaria, depende de una cantidad mínima de agua para estabilizar el clima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como consecuencia, el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, la temperatura superficial aumenta y el agua restante se evapora, desencadenando un calentamiento fuera de control. White-Gianella enfatizó que “los planetas áridos, aunque estén en la zona habitable, rara vez podrán ser aptos para la vida”.

El equipo realizó simulaciones para analizar la interacción entre el agua y el carbono en planetas áridos, considerando factores como evaporación y precipitación. Krissanen-Totton señaló que estos modelos permiten comprender cómo la Tierra mantuvo un “termostato” natural durante millones de años.

Venus: un ejemplo cercano de pérdida de habitabilidad

El caso de Venus ilustra lo que sucede cuando se altera este equilibrio planetario. Aunque el planeta posee un tamaño y una formación similares a los de la Tierra, las investigaciones indican que partió con algo menos de agua. Este pequeño déficit originó un desequilibrio en el ciclo del carbono: la concentración de dióxido de carbono aumentó, las temperaturas subieron, el agua desapareció y el planeta se volvió inhóspito.

Venus presenta en la actualidad temperaturas superficiales extremas y una presión atmosférica elevada. Para White-Gianella y Krissanen-Totton, representa el mejor ejemplo local de cómo un planeta potencialmente habitable puede transformarse en árido e inerte debido a una diferencia mínima en la cantidad de agua disponible.

Un planeta con una atmósfera densa de tonos amarillentos y anaranjados, con luz brillante de un sol cercano en el horizonte superior, y un cielo oscuro estrellado.
Venus ejemplifica la pérdida de habitabilidad cuando el planeta pierde agua y se altera el ciclo del carbono, generando temperaturas extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las próximas misiones espaciales a Venus buscarán determinar con mayor precisión cómo ocurrió esa transformación. Los datos aportados ayudarán a precisar los límites que condicionan la habitabilidad planetaria y a contrastar estos resultados con las simulaciones actuales.

Implicancias para la exploración de exoplanetas en busca de vida

Este cambio de perspectiva transformará la selección de objetivos para futuras exploraciones de exoplanetas. Krissanen-Totton explicó que “esto afecta mucho del ‘inmobiliario potencialmente habitable’ que existe en el cosmos”, resaltando el impacto para la astrobiología.

Si bien existen instrumentos capaces de detectar agua superficial y analizar la atmósfera de planetas lejanos, la observación directa de exoplanetas rocosos todavía enfrenta desafíos técnicos. Los científicos de la Universidad de Washington consideran que el aprendizaje extraído de nuestro propio sistema solar será esencial para definir los próximos pasos en la búsqueda de vida.

Un campo estelar profundo con una estrella central brillante y múltiples exoplanetas de diversos tamaños; uno grande en primer plano muestra océanos azules, nubes y luces urbanas.
El estudio impacta la astrobiología al cambiar los criterios para selección de exoplanetas y resalta el valor de analizar casos dentro del sistema solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el acceso a la superficie de un exoplaneta siga fuera del alcance de la tecnología actual, los indicios más sólidos sobre habitabilidad planetaria pueden encontrarse en los ejemplos cercanos, como Venus, dentro del sistema solar.

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