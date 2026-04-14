Por qué algunas lesiones medulares pueden afectar el equilibrio y la forma de caminar

El estudio revela que la inestabilidad tras lesiones medulares incompletas se debe a una descoordinación en las señales nerviosas más que a la falta de fuerza muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenerse de pie o ajustar la fuerza al sostener un objeto son acciones que parecen simples, pero requieren una coordinación precisa entre el cerebro, la médula espinal y los músculos. En personas con lesión medular incompleta—un daño en la médula espinal en el que algunas conexiones nerviosas se conservan, lo que permite mantener parcialmente el movimiento y la sensibilidad—, estas funciones pueden verse alteradas incluso cuando conservan la capacidad de caminar.

Ahora, un nuevo estudio aporta una explicación concreta de este fenómeno: el problema no radica solo en la fuerza muscular, sino en la forma en que se coordinan las señales nerviosas que controlan el movimiento.

La investigación, desarrollada por el KTH Royal Institute of Technology y publicada en Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, detalla cómo se produce esta alteración.

Cuando los músculos dejan de “trabajar en equipo”

En condiciones normales, el sistema nervioso central envía impulsos eléctricos sincronizados a los músculos. Esta coordinación permite que distintas fibras musculares actúen de manera conjunta, generando movimientos suaves, precisos y estables.

Para entenderlo mejor, se puede imaginar este proceso con una orquesta: cada músico cumple su función, pero todos siguen el mismo ritmo. Esa sincronía es clave para mantener el equilibrio o realizar ajustes posturales sin esfuerzo consciente.

Los investigadores del KTH Royal Institute of Technology identifican patrones anómalos en el impulso nervioso compartido en personas con lesión medular incompleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, tras una lesión medular incompleta, esa coordinación se altera. Las señales dejan de llegar de forma ordenada, lo que provoca que los músculos no actúen en conjunto. El resultado son movimientos menos estables y una mayor dificultad para controlar la fuerza.

Qué ocurre dentro del sistema nervioso

El estudio fue dirigido por la profesora Ruoli Wang y el investigador Zhihao Duan, quienes analizaron la actividad muscular en 25 voluntarios, incluidos 10 participantes sin lesión.

Para observar este fenómeno, utilizaron sensores eléctricos de superficie, una tecnología que permite registrar la actividad de las llamadas “unidades motoras”. Estas unidades son grupos formados por una neurona y las fibras musculares que controla, y son la base de cualquier movimiento.

El uso de sensores eléctricos de superficie posibilita medir la activación de las unidades motoras y personalizar terapias de rehabilitación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que, en personas con lesión medular incompleta, la médula espinal pierde parte de su capacidad para coordinar estas unidades. Esto afecta directamente la calidad del movimiento, incluso cuando la fuerza general se mantiene.

Diferencias según el nivel de esfuerzo

Uno de los hallazgos más relevantes es que la descoordinación cambia según la intensidad del esfuerzo. Cuando los participantes debían aplicar solo el 20% de su fuerza máxima, las señales nerviosas aparecían desorganizadas. Las unidades motoras no lograban activarse de forma conjunta, lo que generaba movimientos temblorosos y dificultades para mantener posturas estables.

En cambio, al aumentar la exigencia al 50% de la fuerza máxima, el sistema nervioso respondía con señales más fuertes, pero también más rígidas. En lugar de mejorar la coordinación, los músculos tendían a actuar como un bloque, lo que dificultaba los ajustes finos necesarios para mantener el equilibrio.

La descoordinación muscular varía según el nivel de esfuerzo, dificultando especialmente los movimientos finos y el mantenimiento del equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, el problema no es solo la falta de señal, sino la pérdida de flexibilidad en su regulación.

Este hallazgo ayuda a explicar una situación frecuente: muchas personas con lesión medular incompleta pueden caminar, pero tienen dificultades para permanecer quietas o realizar movimientos precisos.

Caminar es una acción más automática, que depende en parte de patrones repetitivos. En cambio, mantener el equilibrio o modular la fuerza requiere ajustes constantes y una coordinación más fina entre músculos. Cuando esa coordinación falla, incluso tareas simples pueden volverse desafiantes.

Terapias centradas en mejorar la coordinación neuromuscular y la sincronización de señales nerviosas pueden optimizar la autonomía de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identificó un patrón específico en el llamado “impulso nervioso compartido”, es decir, la señal que coordina la activación de los músculos. Este patrón podría funcionar como un biomarcador, una medida objetiva que permita evaluar el estado del sistema nervioso.

Contar con este tipo de indicador abre la puerta a terapias más personalizadas. En lugar de centrarse únicamente en fortalecer los músculos, los tratamientos podrían enfocarse en mejorar la calidad y la sincronización de las señales nerviosas.

Nuevas estrategias terapéuticas

Actualmente, muchas intervenciones en rehabilitación priorizan la recuperación de la fuerza. Sin embargo, este estudio sugiere que también es fundamental trabajar sobre la coordinación neuromuscular.

El uso de sensores avanzados permite medir con precisión cómo se activan las unidades motoras, lo que facilita diseñar ejercicios específicos y aplicar técnicas de estimulación dirigidas.

Este enfoque podría mejorar el control motor fino y la estabilidad, dos aspectos clave para la autonomía en la vida cotidiana.

El hallazgo ayuda a explicar por qué personas con lesión medular incompleta pueden caminar pero enfrentan retos para permanecer quietas o realizar movimientos precisos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores reconocen que el tamaño de la muestra es limitado, lo que obliga a interpretar los resultados con cautela. Además, no siempre es posible identificar todas las unidades motoras activas en cada medición.

A pesar de estas limitaciones, el trabajo aporta evidencia sólida sobre un aspecto poco explorado: la calidad de la señal nerviosa tras una lesión medular.

Un avance hacia una rehabilitación más precisa

Comprender cómo se altera la coordinación entre músculos y sistema nervioso permite replantear las estrategias de tratamiento. En lugar de centrarse solo en la capacidad de movimiento, el foco podría ampliarse hacia la calidad de ese movimiento.

El estudio del KTH ofrece una base para avanzar en ese camino. Al identificar los patrones que explican la inestabilidad, abre la posibilidad de desarrollar intervenciones más específicas, con el objetivo de recuperar no solo la movilidad, sino también el control y la precisión.