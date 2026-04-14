La carne magra, bajo la lupa: un estudio reabre el debate sobre su impacto en la prevención de la demencia en adultos mayores

Un estudio publicado en Nutrients vincula el consumo moderado de carne magra con un 17% menos de riesgo de demencia en mayores de 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo uno de cada cinco adultos mayores alcanza el consumo de carne recomendado en Europa, según datos del European Food Information Council. Este déficit nutricional, que suele pasar desapercibido, podría tener implicancias directas en la salud cognitiva.

Un estudio reciente publicado en Nutrients aporta un dato clave: un consumo moderado de carne estaría asociado a un menor riesgo de demencia en mayores de 65 años, con un efecto particularmente marcado en mujeres.

La investigación, desarrollada por el Instituto Nacional de Investigación de la Salud y el Bienestar de Finlandia, encontró que quienes incorporaban carne magra —como pollo y pavo— al menos tres veces por semana presentaban un 17% menos de riesgo de desarrollar demencia en comparación con quienes la consumían de forma ocasional.

El estudio, que siguió durante 12 años a más de 4.800 personas, fue citado por Euronews y abrió un debate sobre las recomendaciones alimentarias en la tercera edad, al poner en foco el rol de ciertos nutrientes en la prevención del deterioro cognitivo.

¿Cómo influye la carne en el riesgo de demencia?

El análisis finlandés, basado en 4.800 adultos mayores durante 12 años, destaca los beneficios cognitivos del pollo y el pavo consumidos tres veces por semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio publicado en la revista médica Nutrients detallan que la carne magra, en especial el pollo y el pavo, aporta proteínas de alto valor biológico, hierro y vitamina B12, nutrientes esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso central y la protección neuronal.

Según la doctora Satu Männistö, investigadora principal del Instituto Nacional de Investigación de la Salud y el Bienestar de Finlandia, “la deficiencia de vitamina B12 es frecuente en adultos mayores y se asocia con deterioro cognitivo progresivo”. El trabajo destaca que la ingesta adecuada de carne magra puede contribuir a mantener los niveles óptimos de este nutriente, lo que a su vez ayudaría a prevenir la pérdida de memoria y otros síntomas relacionados con la demencia.

El equipo investigador subraya que el beneficio observado se concentra en las carnes blancas y en cantidades moderadas, mientras que el consumo excesivo de carnes rojas o procesadas no mostró el mismo efecto protector e incluso podría estar vinculado a otros riesgos para la salud.

Además, señalan que la calidad de la proteína y la biodisponibilidad de los micronutrientes presentes en la carne blanca superan a las alternativas vegetales en ciertos contextos, especialmente en la tercera edad, cuando la absorción de nutrientes suele verse comprometida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una dieta variada, rica en proteínas magras, vegetales y cereales integrales, como estrategia para reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Este enfoque ha sido respaldado por la European Food Safety Authority (EFSA), que enfatiza la importancia de mantener una ingesta regular de vitamina B12 y hierro, particularmente en adultos mayores, para preservar la función cerebral y evitar déficits nutricionales que puedan acelerar el deterioro cognitivo.

Sin embargo, la relación entre el consumo de carne y la salud cerebral sigue generando debate en la comunidad científica. Como señala el portal estadounidense The New York Times, factores como el nivel socioeconómico, la actividad física, la genética y el acceso a servicios de salud influyen en la aparición y el desarrollo de la demencia, por lo que los especialistas insisten en que la dieta es solo uno de los múltiples componentes a considerar en la prevención.

Polémica internacional y nuevas líneas de investigación

La comunidad científica coincide en la necesidad de ensayos clínicos de largo plazo para definir recomendaciones claras sobre carne y prevención de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio finlandés ha impulsado un intenso debate en la comunidad médica y nutricional internacional. La European Society for Clinical Nutrition and Metabolism considera que la inclusión regular de carne magra puede formar parte de un abordaje preventivo integral frente a las enfermedades neurodegenerativas, siempre que se priorice la calidad nutricional y se evite el exceso, especialmente de productos procesados.

Por otro lado, especialistas citados por BBC News advierten sobre los riesgos de dietas ricas en carnes rojas o procesadas, que han sido asociadas a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

La profesora Mary O’Keeffe, de la Universidad de Leeds, señaló a The Guardian que “la clave está en la moderación y en priorizar la calidad nutricional general de la dieta”, subrayando que la salud cerebral depende de múltiples factores y que los patrones alimentarios deben adaptarse a las necesidades individuales.

Los investigadores coinciden en que se requieren más ensayos clínicos a largo plazo y estudios comparativos entre distintos patrones dietéticos para poder establecer recomendaciones universales basadas en evidencia robusta.

Actualmente, el consenso en medios internacionales como Euronews Health y The New York Times es que una alimentación equilibrada, que incluya proteínas magras como la carne blanca, puede contribuir a la protección cognitiva en la vejez, siempre en el contexto de un estilo de vida saludable que incluya actividad física, control de factores de riesgo y seguimiento médico regular.

Diversos organismos de salud pública recomiendan que los adultos mayores consulten con profesionales de la nutrición antes de realizar cambios significativos en su dieta, especialmente si presentan enfermedades crónicas o toman medicación.

La prevención de la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas requiere una estrategia integral, en la que la alimentación desempeña un papel relevante pero no exclusivo.