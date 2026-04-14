Ciencia

Cuáles son los 3 alimentos que impulsan la longevidad, según una revisión internacional

Un análisis internacional a más de 3 millones de personas reveló que ciertos productos fermentados, presentes en muchas dietas cotidianas, se asocian con menor riesgo de muerte y mejor salud cardiovascular a largo plazo

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Primer plano de un bol blanco lleno de yogur natural cremoso, con una cuchara de metal sumergida en el yogur.
Un meta-análisis de más de tres millones de personas vincula el consumo frecuente de yogur, queso y chocolate con menor mortalidad general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de más de 3 millones de personas sugirió que el consumo frecuente de chocolate, queso y yogur —productos derivados de la fermentación— se asocia con una menor probabilidad de mortalidad general y de fallecimientos por enfermedades cardiovasculares, según los resultados publicados recientemente en la revista científica Frontiers in Nutrition y difundidos por el medio estadounidense Fox News.

Este hallazgo reconfigura el debate sobre la alimentación y la longevidad, al señalar alimentos habituales que, con una selección adecuada, podrían tener un efecto favorable en la salud a largo plazo. El trabajo, que revisa datos consolidados de 50 estudios internacionales, destaca su alcance como la primera gran revisión integral sobre la relación entre el consumo de fermentados y la mortalidad, de acuerdo con el medio estadounidense.

Según el equipo de investigadores, los productos examinados incluyen yogur, leches fermentadas, quesos y chocolate —este último, elaborado a partir de cacao fermentado—, que muestran una vinculación clara con una menor mortalidad total y cardiovascular. Los autores puntualizaron que, aunque el queso tuvo una relación modesta con la reducción de las muertes globales, las asociaciones con los fallecimientos por cardiopatías y cáncer resultaron menos consistentes en el caso de este derivado lácteo.

El resultado más consistente fue que el chocolate —en cuya elaboración interviene la fermentación de granos de cacao— se asoció con un menor riesgo tanto de mortalidad global como de fallecimientos por enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, productos fermentados como el miso (pasta de soja fermentada) y el pan de masa madre no reflejaron resultados uniformes respecto a la reducción del riesgo de muerte.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El chocolate elaborado con cacao fermentado presenta la asociación más fuerte con una menor mortalidad total y cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios potenciales de alimentos como el yogur y las leches fermentadas estarían relacionados con su contenido de bacterias beneficiosas y compuestos capaces de modular la inflamación, el metabolismo y la función inmunológica. Para el caso del chocolate, los efectos positivos se atribuyen a los polifenoles del cacao, que pueden proteger la salud cardiovascular mediante la mejora de la función de los vasos sanguíneos y la reducción del estrés oxidativo.

El proceso de fermentación —uno de los métodos más antiguos de conservación y transformación de comida— genera compuestos y subproductos que contribuyen tanto a preservar los alimentos como a la protección contra enfermedades y el riesgo de muerte a largo plazo, de acuerdo al equipo de autores del metaanálisis.

El impacto de la calidad y el procesamiento en los alimentos fermentados

No todos los alimentos fermentados ofrecieron los mismos efectos. Robin DeCicco, nutricionista holística certificada en Nueva York, quien no participó en el estudio, enfatizó que las personas interesadas en obtener estos beneficios deben procurar “alimentos que contengan ‘cultivos vivos y activos’ y que estén refrigerados”, en lugar de productos muy procesados y de larga conservación.

Según DeCicco, el yogur y el kéfir suelen ser buenas opciones por la variedad de sus cultivos probióticos. También recomendó el tempeh, los pepinillos refrigerados, el chucrut y el kimchi, pero advirtió que algunos de estos productos son altos en sodio, un factor de riesgo para quienes tienen presión arterial elevada.

Siete alimentos que tienen más probióticos que el yogur, según expertos
Expertos recomiendan alimentos fermentados con cultivos vivos y refrigerados, como yogur y kéfir, en lugar de productos ultraprocesados para obtener beneficios

La nutricionista advirtió sobre el elevado contenido de azúcar presente en muchas marcas comerciales: “Muchos yogures, kéfires y kombuchas utilizan azúcar añadido, transformando lo que parece un ‘alimento saludable’ en una comida con alto contenido de azúcar”.

Límites científicos y factores de confusión

La investigación señaló que sus resultados provienen de análisis observacionales y no pueden establecer una relación causal directa entre la ingesta de alimentos fermentados y la prolongación de la vida.

Los autores recalcaron que “los patrones dietéticos, los estilos de vida y otras conductas de salud también pueden influir en los resultados observados, a pesar de los intentos de ajustar estos factores en los estudios incluidos”.

El análisis evidenció variaciones entre los diferentes estudios, atribuibles a diferencias en las poblaciones, costumbres alimenticias y métodos de procesamiento o consumo de los alimentos. Para validar plenamente su hipótesis, los autores sostienen que se requieren investigaciones futuras más robustas, incluidas pruebas clínicas controladas, para comprobar si el consumo de estos alimentos impacta directamente en la longevidad humana.

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