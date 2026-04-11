Ciencia

Un estudio relaciona la autopercepción corporal con el equilibrio temporal y bienestar físico

Una investigación liderada por especialistas en neurociencia y psicología revela que la percepción interna del organismo está asociada con una mejor integración de recuerdos, atención al presente y planificación personal

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigadores de la Universidad Anglo-Americana y la Universidad Charles de Praga exploran el vínculo entre consciencia y señales corporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad Anglo-Americana de Praga y la Universidad Charles de Praga, publicado por la revista Frontiers in Psychology, plantea que la consciencia podría depender de la sintonía entre las señales internas del cuerpo y la organización mental del tiempo.

Según informó El Periódico, la investigación, encabezada por Olga Klamut y Simon Weissenberger, sostiene que la experiencia consciente abarca tanto el pensamiento como la regulación corporal y la creación de una narrativa personal construida sobre la integración del pasado, el presente y el futuro.

El equipo incluyó a 152 adultos sin diagnóstico de patologías mentales, quienes contestaron cuestionarios diseñados para evaluar la consciencia interoceptiva—es decir, la percepción de señales corporales como latidos, respiración o sensaciones viscerales—y su perspectiva temporal.

De acuerdo con El Periódico, quienes demostraron mayor consciencia de sus estados internos tendieron a lograr una perspectiva del tiempo más equilibrada y mejores indicadores de regulación somática, como la calidad del sueño y la digestión percibida.

Este modelo propone una idea central: la identidad no se construye solo desde la mente, sino también desde el cuerpo. Según los datos recopilados por los investigadores de ambas instituciones, la percepción de uno mismo surge de una interacción constante entre procesos mentales, señales internas del organismo y la capacidad de ubicarse en la propia línea temporal.

Tal como explicó El Periódico, estas dimensiones no actúan por separado, sino que se potencian entre sí. En ese marco, quienes presentan una mayor capacidad interoceptiva —es decir, de percibir lo que ocurre dentro del cuerpo— también suelen mostrar una mejor orientación temporal, lo que se traduce en funciones más equilibradas, como el sueño o la digestión.

De este modo, la conciencia deja de entenderse como un proceso aislado y pasa a concebirse como un sistema dinámico, construido a partir del vínculo permanente entre cuerpo y mente.

La consciencia encarnada y la construcción dinámica del yo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio sugiere que la sintonía entre cuerpo y mente facilita una mejor integración de pasado, presente y futuro en la experiencia consciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de “consciencia encarnada”, destacado en el estudio, plantea que la intercepción y la organización temporal se refuerzan mutuamente, fundamentando la experiencia consciente. Los autores describen cómo “una mejor sintonía con el cuerpo se asoció con una mayor capacidad para integrar memoria, presencia y planificación”. Esta estabilidad temporal se asoció en parte con mejor sueño y, en algunos participantes, con una digestión más saludable.

Según el diario español antes citado, los resultados de la investigación no afirman que el cuerpo o la perspectiva del tiempo determinen la consciencia, sino que estos factores actúan en conjunto y su influencia es interdependiente. La interocepción puede fijar la experiencia en el presente y la perspectiva temporal permite ordenar estos eventos como parte de una autobiografía.

El análisis de los expertos concluye que la consciencia se constituye a partir de la interacción dinámica de todas estas variables y que su comprensión requiere observar tanto lo biológico como lo psicológico.

Asimismo, si futuras investigaciones corroboran estos vínculos, podrían surgir terapias dirigidas a modificar la relación con el pasado y el futuro—como estrategias psicológicas o técnicas de meditación—con efectos no solo en el bienestar mental, sino también en funciones corporales esenciales.

Implicaciones para la salud y posibles aplicaciones terapéuticas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación revela que la percepción consciente integra procesos mentales y señales internas del cuerpo en una narrativa personal dinámica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre consciencia corporal y percepción del tiempo abre nuevas posibilidades para el tratamiento de trastornos psicológicos y físicos. Según los investigadores citados por El Periódico, intervenciones enfocadas en mejorar la consciencia interoceptiva y la regulación temporal, como la terapia cognitivo-conductual o ejercicios de atención plena, podrían favorecer tanto el bienestar emocional como la calidad del sueño y la digestión.

Estas estrategias, al fortalecer la conexión entre cuerpo y mente, pueden impactar en la forma en que las personas interpretan sus experiencias y regulan sus emociones.

El estudio invita a explorar cómo prácticas que integran la percepción corporal y la gestión del tiempo podrían aplicarse en contextos clínicos para mejorar la calidad de vida.

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