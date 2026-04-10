Facundo Pasquevich, ingeniero argentino de la misión Atenea: “Vivimos una nueva carrera espacial entre Estados Unidos y China”

El ingeniero Facundo Pasquevich destacó el rol argentino en la misión Artemis II y el aporte clave del satélite Atenea para la NASA

En una entrevista exclusiva en Infobae a la Tarde, el ingeniero Facundo Pasquevich destacó el papel de la misión Artemis II y el aporte argentino con el satélite Atenea, a pocas horas de la reentrada de la cápsula Orion. El descenso, previsto para las 21 hora argentina, representa el tramo más riesgoso del programa estadounidense y redefine la carrera espacial global.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Pasquevich subrayó la magnitud del desafío: “La cápsula Orion va a entrar a la Tierra a 40.000 kilómetros por hora. Es una de las cosas donde viajamos humanos que más rápido va”.

El hito argentino en Artemis II y la validación internacional

Pasquevich, responsable de la integración mecánica del microsatélite Atenea, celebró el alcance nacional: “Acá lo que tenemos es la maqueta a escala uno a uno del satélite Atenea. Es así de chiquito, tiene 30 centímetros de alto por 20 por 20. Y este chiquito viajó al espacio a 70 mil kilómetros de distancia”. Resaltó que “fue el objeto argentino que llegó más lejos en el espacio”, y que todo el desarrollo se realizó en la universidad pública: “La computadora a bordo se desarrolló en la Facultad de Ingeniería de La Plata”.

El funcionamiento exitoso de Atenea con la cápsula Orion significó un avance clave: “El primer gran logro fue que nos comunicamos al instante en que el satélite se prendió y se separó de Orion. Eso significó que todo lo que hicimos antes hasta llegar a ese punto se hizo correctamente”.

El satélite Atenea, desarrollado en una universidad pública argentina, es el objeto nacional que llegó más lejos en el espacio, a 70 mil kilómetros de distancia (Infobae en Vivo)

El objetivo central fue probar la tecnología nacional en condiciones extremas: “Si uno no vuela algo en el espacio, no está completamente validado. Si me tenés que comprar un satélite y nunca lo probé, me vas a decir que no. El entorno es muy complejo y en la Tierra es difícil replicar las condiciones del espacio”.

Soberanía tecnológica y colaboración internacional

Consultado sobre el sentido estratégico de la misión, Pasquevich apuntó: “Argentina tiene una historia muy grande en la industria aeroespacial. Desde los 90, la CONAE viene trabajando con la NASA en satélites muy importantes. Todo lo que es la soberanía espacial, obviamente que nosotros lo tenemos presente. Queremos desarrollar la computadora a bordo y probarla, desarrollar el sistema de comunicación y probarlo. Si lo podemos hacer en la universidad pública, para la sociedad argentina, es algo que nosotros lo tenemos presente”.

El ingeniero consideró que el respaldo internacional es una muestra de confianza: “Yo siempre digo que la NASA haya confiado en la universidad pública argentina para poner un satélite en su misión, es sumamente importante. De los 60 países que están dentro del convenio Artemis, la NASA eligió a cuatro y uno somos nosotros. De esos cuatro, dos satélites no funcionaron y dos sí, y entre los que funcionaron está la Argentina”.

Pasquevich defendió el carácter colectivo del éxito: “Esto es un logro de toda la sociedad argentina, no de unos pocos. Hay chicos en el equipo que son estudiantes de ingeniería y ahora tienen algo que voló en la misión Artemis”.

La NASA planea construir una base lunar para 2028, paso clave antes de concretar un viaje tripulado hacia Marte en el marco del programa Artemis (Infobae en Vivo)

El nuevo escenario geopolítico y la carrera por la Luna

El contexto de la misión Artemis II estuvo marcado por la competencia internacional. “Vivimos una nueva carrera espacial. La competencia, esta vez entre Estados Unidos y China, alcanza un nuevo terreno y Artemis II no es más que una sucesión de misiones para llegar a colonizar la Luna”, explicó Tomás Trapé en el inicio del programa.

Pasquevich coincidió en la relevancia del momento: “China lo que había planteado era poner una persona en la Luna en 2030, y ahora Estados Unidos lo pone en el 2028. Hay una carrera ahí de últimos metros”. Además, remarcó la diferencia de modelos: “Estados Unidos con el programa Artemis son 60npaíses, casi toda Sudamérica y Occidente está alineado. No sé China si invita a participantes, pero nosotros tenemos más parentesco con la NASA”.

La misión Artemis II devolvió la atención al tramo más peligroso: el reingreso a la atmósfera terrestre, donde la cápsula Orion debe amerizar en el Pacífico. “Van a usar una estrategia que es como patito en la atmósfera: cuando pega la primera vez pierde un poco de energía, se frena, se enfría y vuelve a caer”, detalló Pasquevich sobre la maniobra.

El futuro inmediato prevé la construcción de una base lunar como antesala del viaje a Marte. “La NASA va a empezar a construir una base en la Luna en 2028. Para poner una persona en Marte falta, pero va a depender de cómo resulte este proceso”, anticipó el ingeniero.

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