Ciencia

El ITBA compite en Estados Unidos con el primer avión argentino y 151 patitos de ule como pasajeros

Un grupo de estudiantes de Ingeniería del ITBA diseñó y fabricó un avión experimental que representará por primera vez a la Argentina en una competencia universitaria internacional de diseño aeronáutico

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El ITBA participa por primera vez con un avión argentino en una competencia internacional de diseño aeronáutico en Estados Unidos

En una entrevista, Francisco Canova y Matteo Tezza, estudiantes de ingeniería del ITBA, describieron el proceso detrás del desarrollo y la fabricación desde cero de un avión de ala delta a escala que representará por primera vez a la Argentina en una competencia universitaria de diseño aeronáutico en Estados Unidos, prevista del 16 al 19 de abril. El prototipo destaca por su capacidad de transportar 151 patitos de goma, superando ampliamente a los modelos convencionales de otras universidades.

Durante la charla en el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogaron con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont y Fede Mayol, los jóvenes explicaron que el equipo está conformado por 13 estudiantes de ingeniería mecánica, aunque solo siete viajarán a la competencia. Subrayaron que el proyecto surgió completamente como una iniciativa extracurricular y fue desarrollado en apenas siete meses, sin experiencia previa en aeronáutica.

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ITBA lleva el primer avión argentino a una competencia internacional

“Nuestro objetivo principal es poder demostrarle al mundo que la Argentina puede competir a nivel aerocomercial”, sostuvo Francisco Canova al detallar el sentido del desafío. El equipo, que agradeció especialmente a los 15 integrantes que participaron y a los sponsors que acompañaron el proceso, se propuso desde el inicio marcar una diferencia con el diseño: “Nos sentamos a pensar dónde podíamos empezar a hacer una diferencia en comparación del resto”, relató Canova.

(Infobae en Vivo)
El innovador avión de ala delta fue construido en solo siete meses como una iniciativa extracurricular de los estudiantes, sin experiencia previa en aeronáutica (Infobae en Vivo)

Matteo Tezza precisó: “Este diseño no es un avión convencional. Si te digo que vamos a llevar un avión a Estados Unidos, te imaginás uno con fuselaje y dos alas, pero esto parece un Dorito volador”. El prototipo con ala delta fue pensado para maximizar la capacidad de carga: “Tiene tanta superficie y tanto volumen interno dentro del ala, que nos deja cargar hasta 150 patitos”, explicó. La comparación con otros equipos fue clave: “Mientras que un avión convencional lleva 40 o 50 patos como máximo, nosotros apostamos a ganar por este lado”.

La competencia, los desafíos y la tecnología aplicada

La experiencia en Estados Unidos incluye pruebas en vuelo, transporte de carga y pasajeros (los patitos de goma), y la exhibición de un banner con el logo de la facultad. “Hay tres instancias. Una es un vuelo demostrativo, otra con pasajeros y carga, y una tercera en la que el avión lleva una bandera”, señaló Canova. El jurado evalúa la seguridad, la performance y el cumplimiento de las reglas, como la disposición de los patitos en un solo plano y que todos lleguen en condiciones al aterrizaje.

Tezza detalló la evolución técnica del proyecto: “El avión de la competencia tiene un salto tecnológico tremendo con respecto al prototipo inicial. Es una cáscara hecha con material compuesto, fibra de vidrio y refuerzos de carbono”, dijo. El proceso incluyó el mecanizado de moldes a escala real y la consulta con especialistas en materiales compuestos. “Usamos la misma tecnología que se emplea en aviones que se venden a nivel internacional”, añadió.

Un aspecto esencial fue la búsqueda de un piloto con experiencia: “Ninguno de nosotros vuela y la competencia exige una certificación. Por suerte, conocimos un piloto aeromodelista con mucha experiencia que nos va a acompañar”, remarcó Tezza. La seguridad fue una prioridad absoluta: “Probamos hasta el cansancio el prototipo antes de fabricar el definitivo. No podíamos dejar lugar al error”.

(Infobae en Vivo)
Un equipo de 13 estudiantes de ingeniería del ITBA diseñó y fabricó un avión experimental con tecnología de fibra de vidrio y carbono (Infobae en Vivo)

Trabajo en equipo, aprendizaje y futuro del proyecto

Ambos estudiantes resaltaron el valor del esfuerzo colectivo: “Queríamos demostrar que, con trabajo en equipo, se puede llegar a un objetivo que uno nunca pensó”, afirmó Canova. “Nunca imaginamos que en seis meses íbamos a estar acá, a punto de viajar a Estados Unidos”, agregó.

El proyecto, que comenzó como una iniciativa para aprender más allá de los contenidos de la carrera, busca sentar un precedente para próximas generaciones: “Queremos que AeroITBA siga creciendo y que la Argentina tenga una industria aérea competitiva”, dijo Tezza. La expectativa tras la competencia es documentar la experiencia y formar nuevos equipos: “La principal ganancia es toda la experiencia que te llevás y preparar la próxima generación del proyecto”.

La competencia cuenta con la participación de las cien mejores universidades del mundo y es la primera vez que un equipo argentino interviene con un desarrollo íntegramente local. “Todo lo que ganemos será para el proyecto. Nuestro sueño es que esto sea el inicio de una industria argentina capaz de competir internacionalmente”, concluyó Tezza.

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