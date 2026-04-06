Misión Artemis II: “La Argentina tiene una historia de trabajo conjunto y de cooperación internacional con la NASA”

Misión Artemis II: cómo fue el lanzamiento en Cabo Cañaveral y cómo fue la participación del microsatélite argentino ATENEA

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Geuna, describió en Infobae en Vivo al Amanecer cómo fue la experiencia de presenciar el lanzamiento de la misión Artemis II dese Cabo Cañaveral y habló del orgullo que representa que Argentina haya sido parte, junto a solo tres países más, de una instancia central para la exploración lunar: el envío del microsatélite Atenea.

Durante su paso por el estudio de Infobae en Vivo, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Geuna contextualizó el hito: “Es sumamente interesante que después de 53 años, estemos volviendo como humanidad a la Luna y realmente establece un hito”.

Geuna relató el impacto personal de presenciar el despegue: “Vibra el cuerpo, es impresionante. Es una sensación muy fuerte, porque además lo vimos relativamente cerca... Se ve al cohete que sale despacio, pero en realidad sale rápido y empieza a romper las distintas barreras del sonido”.

El satélite argentino Atenea logró comunicarse y operar exitosamente, demostrando la excelencia técnica de los equipos espaciales nacionales, explicó Geuna

La misión Artemis II y el microsatélite argentino Atenea

Geuna subrayó el valor simbólico y técnico de la misión: “La posibilidad de ir en busca de una conquista del espacio y en este caso la conquista de la Luna, que la misión de Artemis, que son varias misiones, esta es la segunda, tienen como objetivo establecer una base humana en la Luna”.

“Argentina tiene una historia y una trayectoria en desarrollo tecnológico espacial muy grande”, dijo y detalló que solo cuatro países estuvieron presentes con cargas secundarias: “La Argentina es el único país latinoamericano, participaron Arabia Saudita, Alemania, Corea del Sur y nuestro país. Estar dentro de ese pequeño club realmente es un gran orgullo”.

Al explicar el rol del satélite nacional, precisó: “Un microsatélite es un satélite que tiene 30 por 20 por 20 centímetros, es una caja de zapatos. Este satélite en particular tenía la capacidad de medir, a través de sensores, determinados factores que se dan en el espacio, factores de comunicación y radiación”.

Guena describió el desafío técnico: “No es lo mismo hacer una comunicación con alguien que está a 5kilómetros de distancia contra algo que está a 70 mil kilómetros. Validamos tecnologías espaciales, medimos la radiación y factores de posicionamiento y actitud del satélite”.

La misión Artemis II de la NASA contó con la presencia de Argentina como único país latinoamericano en el envío de microsatélites a la Luna (Europa Press)

El funcionario ponderó la respuesta argentina ante los obstáculos técnicos: “De los cuatro satélites solamente dos lograron comunicarse y conectarse y tener control de actitud: el satélite argentino y el de Arabia Saudita. Le dimos asistencia a los satélites de Alemania y Corea del Sur, bajamos datos e información que ellos no lograron hacer. Eso habla de una calidad técnica, destacable y excelente de los equipos argentinos de control de operaciones terrenas”.

Sobre el proceso de la misión, relató: “Despega el cohete, cruza la atmósfera, se desprenden los propulsores y queda volando la segunda etapa. Cinco horas después se sueltan las cargas secundarias, una de ellas era nuestro satélite”.

Explicó: “En ese instante, desde Córdoba, tomamos control del satélite usando antenas de seguimiento en Córdoba, el Instituto Argentino de Radioastronomía en La Plata y otra en Tolhuin, Tierra del Fuego. Esas antenas apuntan al satélite, que empieza a emitir señal y se lo comienza a operar desde Argentina”.

El secretario precisó las funciones realizadas: “El satélite, una vez liberado, envía información sobre radiación, estado de las baterías, temperatura y altitud”. Subrayó el éxito argentino: “De los cuatro satélites solo dos lograron comunicarse y establecer control de actitud: el argentino y el de Arabia Saudita. Nosotros, además, asistimos técnicamente a Alemania y Corea del Sur, logrando bajar datos e información que ellos no pudieron obtener”.

La CONAE, universidades nacionales y empresas argentinas formaron parte del entramado institucional que diseñó y gestionó el satélite Atenea

Detalló la operatoria y los límites de la misión: “Durante las primeras 20 horas, el satélite transmitió la información prevista mientras se desplazaba entre 40 mil y 70 mil kilómetros de la Tierra. Cuando perdió visibilidad desde nuestro territorio, teníamos un acuerdo con Vietnam para seguir la conexión; pero los técnicos vietnamitas, pese al apoyo argentino, no lograron sostenerla, y ahí se perdió contacto definitivo. Tras completar la órbita, el satélite reingresó a la atmósfera y se desintegró, tal como estaba previsto en el plan de la misión”.

La proyección de la ciencia argentina en el espacio

Geuna explicó la articulación internacional: “La Argentina tiene una historia de trabajo en conjunto y de cooperación internacional con la NASA, que viene de hace muchísimos años. En 2023 se firmó un acuerdo marco de participación en Artemis, y en 2025 se firmó efectivamente el compromiso argentino. Estamos trabajando para participar activamente en Artemis 3 y Artemis 4”.

El funcionario destacó el entramado institucional detrás del proyecto: “Participaron universidades nacionales, la Universidad de La Plata, la Universidad de San Martín, el departamento de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la empresa VENG S.A y la CONAE, que coordinó todo”.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas misiones y la llegada a Marte, fue cauto: “Marte va a entrar en una segunda etapa. Está mucho más lejos, es necesario un cambio total de tecnología. Por ahí pasarán 15 o 20 años para pensar en un viaje tripulado”.

Respecto a los vuelos comerciales al espacio, evaluó: “Estamos cerca. A partir de 160 kilómetros hacia afuera empieza el espacio. Hoy una misión a la Estación Espacial Internacional sale entre 65 y 80 millones de dólares. Pero una vez que se inicie, los precios van a bajar”.

Microsatélite ATENEA, el único satélite latinoamericano que participa de la misión Artemis II de la NASA ( Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación)

El enfoque de Gobierno sobre la ciencia argentina

Al abordar la situación de la ciencia nacional, Geuna aclaró: “El presidente Milei jamás ha hablado en contra de la ciencia. Lo que sí ha dicho es que no estamos a favor de cubrir la ciencia atrás de cosas que no son ciencia”. Defendió el valor de la inversión pública: “La universidad pública es de excelentísima calidad, lo ha sido siempre en la Argentina y ha sido también un diferencial que hemos tenido con otros países”.

Frente a los cuestionamientos sobre el financiamiento, sostuvo: “Esto (la participación en la misión Artemis II) es ciencia, claramente hemos dado todo nuestro apoyo, hemos invertido como gobierno, ha tenido un presupuesto y una línea presupuestaria asignada a todo esto. Pero hay ciencia que se dice que es ciencia, que no lo es. Nuestro foco es apuntar a lo que es realmente ciencia”.

Ante preguntas sobre la situación de las universidades y los salarios docentes, fue tajante: “Desde que tengo uso de razón, los jubilados cobran poco, los docentes cobran poco y hay fuga de cerebros en la Argentina. Es una discusión que cuando uno la lleva a ese ámbito decimos: ¿cómo estamos? Creo que igual que siempre. ¿Debería cambiar y los maestros deberían cobrar más? Seguramente sí”.

Sobre el ajuste presupuestario, afirmó: “Hay un ajuste que lo estamos viviendo y sufriendo todos. Es parte de la política del Presidente de decir: no vamos a gastar más de lo que tenemos, que es lo que hacemos todos en casa. La política del déficit cero me parece una de las cosas más acertadas”.

Geuna remarcó la necesidad de una ciencia aplicada: “La mejor calidad científica va de la mano de un reenfoque de la ciencia. Si quiero hacer toda la ciencia separada y nada encaminada hacia la mejora de un esquema productivo o de colaboraciones internacionales, tenemos que pensar en una ciencia basada en la realidad de los argentinos”.

Finalmente, subrayó: “Cuando pregunto qué es CONAE, que es nuestra NASA, mucha gente no sabe qué es. Argentina está en un club de menos de diez países que pueden diseñar, construir y probar un satélite en condiciones de espacio”.

Entrevista completa a Darío Geuna

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