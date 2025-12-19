Inmunoterapia de última generación: cómo la manipulación de células inmunes puede potenciar la lucha contra el cáncer

Investigadores de la EPFL desarrollan nuevas técnicas de ingeniería de células dendríticas para mejorar la inmunoterapia contra el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) han logrado un avance relevante en la inmunoterapia contra el cáncer al desarrollar nuevas técnicas de ingeniería de células dendríticas que podrían aumentar la eficacia de estos tratamientos.

Los resultados, publicados en Nature Communications y Science Translational Medicine, abren la posibilidad de terapias más precisas y potentes. Además, la creación de la start-up EVIR Therapeutics busca acelerar la aplicación clínica de estos descubrimientos.

La inmunoterapia contra el cáncer utiliza el sistema inmunológico del paciente para identificar y eliminar células tumorales. En este proceso, las células dendríticas cumplen una función esencial: recogen fragmentos de células cancerosas, conocidos como antígenos tumorales, y los presentan a las células T, que son responsables de atacar las amenazas detectadas.

Sin embargo, muchos tumores desarrollan mecanismos para evadir la detección por parte de las células dendríticas, lo que limita la eficacia de los tratamientos actuales, según la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Limitaciones del método tradicional

El método tradicional consiste en extraer células dendríticas de la sangre del paciente, exponerlas en laboratorio a material tumoral para entrenarlas y luego reinyectarlas. Este procedimiento presenta dos limitaciones principales: los tumores contienen una variedad mucho mayor de antígenos de la que se puede suministrar en laboratorio y, además, las células dendríticas cultivadas fuera del cuerpo suelen carecer de moléculas clave para activar completamente a las células T.

Las limitaciones del método tradicional impulsan la búsqueda de nuevas estrategias en inmunoterapia contra el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos enfoques para superar obstáculos

El equipo dirigido por el profesor Michele De Palma en la EPFL ha desarrollado dos enfoques innovadores para superar estos obstáculos. El primero, descrito en Nature Communications, utiliza un receptor denominado EVIR (receptor internalizador de vesículas extracelulares) que permite a las células dendríticas inmaduras captar vesículas extracelulares liberadas por las células cancerosas. Estas vesículas contienen proteínas y otras moléculas que ayudan a las células dendríticas a identificar el tumor y presentar sus antígenos de manera más eficaz a las células T.

El laboratorio de De Palma introdujo el concepto de EVIR en 2018, pero el nuevo estudio demuestra su eficacia en modelos preclínicos, donde las células dendríticas modificadas con EVIR lograron desencadenar respuestas inmunitarias robustas e inhibir el crecimiento de melanomas experimentales resistentes a la inmunoterapia convencional.

El segundo avance, publicado en Science Translational Medicine, perfecciona la tecnología EVIR al incorporar un receptor quimérico instructivo, denominado iCAR. Este receptor no solo facilita la captación de vesículas tumorales y la presentación de antígenos, sino que también induce a las células dendríticas a producir moléculas adicionales que estimulan aún más a las células T.

Así, las células dendríticas equipadas con iCAR muestran una capacidad superior para activar el sistema inmunológico contra el cáncer.

El equipo de Michele De Palma en la EPFL desarrolla dos enfoques innovadores para potenciar la inmunoterapia contra el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia terapias más efectivas en el organismo

Los estudios, realizados por los doctorandos Ali Ghasemi y Yahya Mohammadzadeh, delinean una estrategia para programar células dendríticas capaces de adquirir y presentar antígenos tumorales directamente en el organismo, sin depender de la manipulación externa en laboratorio.

Según la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, estos resultados preclínicos sugieren que la ingeniería de células dendríticas podría superar la resistencia de ciertos tumores a la inmunoterapia y ampliar el espectro de pacientes beneficiados.

Para trasladar estos avances del laboratorio a la práctica clínica, se ha fundado la start-up EVIR Therapeutics. Esta empresa biotecnológica, impulsada por la EPFL, buscará inversiones y alianzas estratégicas para facilitar el desarrollo y la validación de estas terapias en ensayos clínicos. La iniciativa representa un puente entre la innovación científica y su aplicación en el tratamiento de pacientes.

El profesor De Palma, líder del proyecto en la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, destacó que el objetivo es potenciar el rendimiento clínico de las terapias basadas en células dendríticas mediante su ingeniería para que actúen de forma más eficiente dentro del organismo, optimizando tanto la captación de antígenos como la activación celular, sin requerir manipulación previa fuera del cuerpo.