Descubren cómo la esclerosis múltiple daña el ADN de las neuronas

El daño directo en el ADN de las neuronas se consolida como un nuevo factor clave en la progresión de la esclerosis múltiple (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender por qué la esclerosis múltiple avanza y genera deterioro funcional sigue siendo uno de los principales desafíos de la neurología. Un equipo internacional, liderado por la University of California, San Francisco, identificó un mecanismo que conecta la inflamación con el daño directo en el ADN de las neuronas, lo que aporta una nueva perspectiva sobre cómo progresa la enfermedad.

El hallazgo, publicado en la revista Nature, pone el foco en procesos celulares poco explorados hasta ahora y sugiere que la progresión no depende solo de la pérdida de mielina —la capa que recubre las fibras nerviosas—, sino también de la capacidad de las propias neuronas para mantener su integridad genética.

Nuevos enfoques en la comprensión de la esclerosis múltiple

Durante años, la enfermedad se explicó principalmente como un problema de la sustancia blanca, el tejido que conecta distintas regiones del cerebro mediante fibras recubiertas de mielina. Cuando esta protección se daña, la transmisión de señales se vuelve ineficiente.

Sin embargo, los nuevos resultados muestran que la sustancia gris, donde se encuentran los cuerpos de las neuronas y que participa en funciones como el pensamiento y la memoria, también cumple un rol central en la progresión de la enfermedad.

El estudio internacional liderado por University of California, San Francisco revela la conexión entre inflamación y daño genético cerebral en esclerosis múltiple (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto ayuda a entender por qué algunos pacientes desarrollan deterioro cognitivo y discapacidad incluso cuando las lesiones en sustancia blanca no explican completamente los síntomas.

El vínculo entre inflamación y daño genético en neuronas

El estudio revela que la inflamación puede dañar directamente el ADN de ciertas neuronas en la corteza cerebral. En condiciones normales, las células cuentan con mecanismos de reparación que corrigen estos daños.

Pero cuando la inflamación es intensa o sostenida, esos sistemas no logran compensar el daño acumulado. Como resultado, las neuronas pierden su capacidad de funcionar correctamente o mueren.

En términos simples, es como si el “manual de instrucciones” de la célula —su ADN— comenzara a deteriorarse más rápido de lo que puede ser reparado.

Las neuronas CUX2, responsables de conexiones cerebrales complejas, destacan por su elevada vulnerabilidad al daño genético en la esclerosis múltiple (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores identificaron un tipo específico de neuronas particularmente sensibles: las llamadas CUX2. Estas células se caracterizan por un desarrollo activo y conexiones complejas dentro del cerebro, lo que implica una alta exigencia para su material genético. Esa actividad intensa las vuelve más vulnerables al daño.

Su supervivencia depende en gran medida de un mecanismo de reparación regulado por el gen ATF4, que actúa como un sistema de defensa frente a alteraciones en el ADN.

Cuando este sistema falla —ya sea por inflamación o por limitaciones propias del proceso de reparación—, las neuronas no logran mantenerse funcionales. El investigador Steve Fancy señaló que este gen ocupa un lugar central en la protección de estas células, lo que refuerza su importancia en la evolución de la enfermedad.

Análisis de muestras humanas y experimentos en modelos animales

El equipo analizó tanto tejido cerebral humano afectado por esclerosis múltiple como modelos animales de la enfermedad. En ambos casos se observaron patrones similares: las neuronas CUX2 presentaban daño en su ADN, asociado a procesos inflamatorios.

En los modelos experimentales, la inflamación desencadenaba reacciones químicas que afectaban directamente el material genético. Cuando los mecanismos de reparación no lograban responder, se producía el deterioro progresivo característico de la enfermedad.

El gen ATF4 desempeña un papel crucial en la protección y reparación del ADN neuronal frente a la inflamación prolongada en esclerosis múltiple (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta combinación de evidencia en humanos y en animales fortalece la validez de los resultados y permite comprender mejor cómo se desarrolla el daño en el cerebro.

Por su parte, el investigador David Rowitch comparó a estas neuronas con un “canario en la mina”. La metáfora hace referencia a los antiguos sistemas de seguridad en minas, donde los canarios alertaban sobre la presencia de gases tóxicos antes de que representaran un peligro mayor.

De manera similar, las neuronas CUX2 serían las primeras en mostrar señales de daño en el cerebro afectado por esclerosis múltiple, funcionando como un indicador temprano del deterioro.

Implicaciones para el futuro de los tratamientos

Este hallazgo abre nuevas posibilidades terapéuticas. Hasta ahora, muchos tratamientos se enfocaron en proteger la mielina o reducir la inflamación. Sin embargo, estos resultados sugieren que también es necesario actuar directamente sobre las neuronas y sus mecanismos de reparación.

Comprender cómo interactúan la inflamación, el daño en el ADN y la vulnerabilidad de ciertas células permite identificar nuevos objetivos para el desarrollo de fármacos.

Las neuronas CUX2 funcionan como un indicador temprano del deterioro cerebral en esclerosis múltiple, similar a un 'canario en la mina' (Imagen Ilustrativa Infobae)

En particular, intervenir en los sistemas que regulan la reparación genética podría ayudar a preservar la función neuronal y retrasar la progresión de la discapacidad. El trabajo de la University of California, San Francisco aporta una pieza clave para entender la esclerosis múltiple desde una perspectiva más amplia.

La enfermedad deja de verse solo como un problema de conexión entre neuronas y pasa a considerarse también como una alteración en la capacidad de estas células para mantenerse saludables a nivel genético.

Este cambio de enfoque podría impulsar el desarrollo de estrategias más integrales, orientadas no solo a controlar la inflamación, sino también a proteger a las neuronas más vulnerables.