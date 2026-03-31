Cómo influye la luz ambiental en la formación de recuerdos traumáticos en el cerebro

La investigación de Northwestern University demuestra que la luz ambiental influye en cómo el cerebro recuerda experiencias traumáticas y negativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz ambiental no solo permite ver el entorno, también puede influir en cómo el cerebro recuerda experiencias negativas. Una investigación de la Northwestern University encontró que las condiciones de iluminación modulan la forma en que se procesan y recuperan recuerdos asociados a situaciones de amenaza.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, sugiere que factores sensoriales como la luz podrían desempeñar un papel más relevante de lo que se pensaba en conductas vinculadas a la ansiedad y el estrés postraumático.

Cómo el cerebro evalúa el peligro

Para sobrevivir, el organismo necesita identificar riesgos y recordar experiencias pasadas para evitar repetir situaciones peligrosas. Este proceso combina la percepción del entorno con la memoria.

Hasta ahora, se sabía que distintos estímulos sensoriales podían influir en ese mecanismo, pero no estaba claro cómo la luz intervenía específicamente en la memoria de amenazas.

Según explicó Tiffany Schmidt, investigadora del estudio, las condiciones de iluminación parecen modular esa respuesta de una manera que no había sido identificada previamente.

Las condiciones de iluminación modifican la recuperación de recuerdos asociados a amenazas, según un estudio publicado en Nature Communications (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo trabajó con ratones en un entorno controlado. Primero, los expuso a un estímulo amenazante en un espacio determinado. Luego, los retiró y, dos días después, los volvió a ubicar en ese mismo lugar, pero modificando la luz ambiental.

En condiciones normales, los animales evitaban la zona donde habían experimentado la amenaza, lo que indica que recordaban la experiencia previa.

El rol de la melanopsina y las neuronas fotosensibles

Los investigadores se enfocaron en las células ganglionares fotosensibles de la retina, un tipo de neuronas especializadas que detectan la luz mediante un pigmento llamado melanopsina.

Para entenderlo de forma simple, estas neuronas funcionan como sensores de luz que no “perciben” imágenes, pero sí informan al cerebro sobre las condiciones de iluminación del entorno. Es decir, no sirven para distinguir formas o colores, sino para decirle al cerebro “cuánta luz hay”.

Cuando los científicos alteraron estas células para que no produjeran melanopsina, los animales dejaron de evitar el área donde habían experimentado la amenaza. En cambio, comenzaron a explorarla como si no recordaran lo ocurrido.

Las células ganglionares fotosensibles de la retina, sensibles a la melanopsina, detectan luz y participan en la consolidación de recuerdos de peligro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto indica que la luz, a través de estas neuronas, no modifica tanto la capacidad de detectar un peligro en el momento, sino la capacidad de recordar que ese peligro existió.

En otras palabras, es como si el cerebro perdiera la “marca emocional” que señalaba ese lugar como riesgoso.

El hallazgo redefine el papel de la luz en el cerebro. No se trata solo de un estímulo visual, sino de un factor que puede influir en cómo se consolidan los recuerdos. Cuando una experiencia negativa ocurre, el cerebro no solo registra lo que pasó, sino también el contexto en el que ocurrió.

Así, el nivel de iluminación podría actuar como una especie de “señal de fondo” que ayuda al cerebro a organizar y recuperar esos recuerdos más adelante.

Implicancias para la ansiedad y el estrés postraumático

Según la Northwestern University, este descubrimiento tiene aplicaciones potenciales en trastornos como el estrés postraumático y la ansiedad generalizada.

Cuando los ratones no producen melanopsina, pierden la memoria asociada a experiencias amenazantes, mostrando el rol clave de la luz ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, las personas suelen reaccionar de manera intensa ante lugares o situaciones que recuerdan experiencias negativas, incluso cuando ya no representan un peligro real.

El estudio sugiere que la luz ambiental podría influir en cómo se reactivan esos recuerdos. Esto abre la posibilidad de pensar en terapias que no solo trabajen sobre la experiencia en sí, sino también sobre el entorno en el que se procesa.

Por ejemplo, modificar las condiciones de iluminación podría ayudar a “reconfigurar” la forma en que el cerebro asocia ciertos espacios con el peligro.

El equipo logró identificar el circuito cerebral implicado en este mecanismo en modelos animales. El siguiente paso será evaluar si estos mismos procesos ocurren en humanos.

Modificar la iluminación ambiental durante terapias podría ayudar a reconfigurar la memoria y reducir reacciones emocionales intensas a lugares asociados al peligro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En particular, los investigadores buscan analizar si las regiones del cerebro vinculadas a la memoria y la percepción del riesgo responden de manera similar ante distintos niveles de luz. Este enfoque podría permitir el desarrollo de nuevas herramientas para intervenir en trastornos emocionales.

Un nuevo rol para el entorno en la salud mental

El estudio aporta una perspectiva más amplia sobre cómo el entorno influye en el cerebro. Factores aparentemente simples, como la luz, pueden tener un impacto en procesos complejos como la memoria y la respuesta emocional.

Comprender estos mecanismos permite avanzar hacia intervenciones más integrales, que no solo consideren lo que ocurre en la mente, sino también las condiciones del entorno. Este cambio de enfoque abre nuevas posibilidades para abordar problemas de salud mental desde una perspectiva más completa.