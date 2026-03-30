Ciencia

Qué ocurre en el cerebro una hora después de un episodio de estrés agudo

Un estudio en casi 100 adultos identificó un período en el que la actividad neuronal cambia de un estado de alerta a uno de reorganización interna, lo que podría influir en la resiliencia y abrir nuevas estrategias terapéuticas

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Visualización de cerebro humano en corte sagital con la red de saliencia brillante en naranja y la red por defecto en azul, separadas por una luz.
Un estudio japonés revela que el cerebro necesita cerca de una hora para reorganizarse tras el estrés agudo, más allá de la recuperación física (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre en el cerebro después de atravesar una situación estresante? Aunque el cuerpo parece recuperarse rápido —el pulso baja, la respiración se normaliza—, la mente sigue trabajando en segundo plano mucho más tiempo del que se creía.

Un estudio liderado por la Universidad Tecnológica de Kochi identificó que existe un período específico, aproximadamente una hora después del estrés agudo, en el que el cerebro entra en una fase de reorganización. Este momento, que los científicos describen como una “ventana de resiliencia”, podría ser clave para mejorar la recuperación emocional y diseñar nuevas estrategias terapéuticas. El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El cerebro no se recupera al mismo ritmo que el cuerpo

Durante mucho tiempo, se asumió que la recuperación tras el estrés era inmediata. Sin embargo, los investigadores observaron que los procesos neuronales siguen activos incluso cuando los signos físicos ya volvieron a la normalidad.

Para entenderlo mejor, analizaron a cerca de 100 adultos expuestos a un estímulo de estrés agudo. Luego, monitorearon su actividad cerebral durante los 90 minutos posteriores mediante resonancia magnética funcional —una técnica que permite ver qué áreas del cerebro están activas— y electroencefalografía, que registra la actividad eléctrica cerebral.

Hombre con expresión de sobresalto y boca abierta, reaccionando a un ruido. Un cerebro translúcido con la amígdala iluminada se superpone en su cabeza.
Investigadores identifican una “ventana de resiliencia” cerebral que podría optimizar el diagnóstico y tratamiento de problemas emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento incluyó una prueba conocida como “inmersión en agua fría”, un método habitual en investigación que consiste en exponer al cuerpo a temperaturas bajas para provocar una respuesta de estrés controlada.

Los resultados mostraron un hallazgo clave: mientras el cuerpo parecía haberse recuperado, el cerebro aún no había completado su proceso de ajuste.

Pensemos en una discusión intensa o en una situación de mucha presión, como una entrevista laboral. Minutos después, el cuerpo comienza a calmarse: baja la tensión, se regula la respiración.

Sin embargo, la mente sigue “procesando” lo ocurrido. Aparecen pensamientos repetitivos, análisis de lo que se dijo o incluso emociones persistentes.

Ese desfase es justamente lo que describe el estudio, el cerebro necesita más tiempo para reorganizarse, y lo hace en un momento específico que no coincide con la recuperación física.

La “ventana” donde el cerebro empieza a reorganizarse

Los científicos detectaron que, alrededor de los 60 minutos posteriores al episodio de estrés, ocurre un cambio clave en la actividad cerebral.

Por un lado, disminuye la actividad de la llamada red de saliencia, un sistema que se encarga de detectar amenazas y mantener al organismo en estado de alerta.

Por otro, aumenta la actividad de la red por defecto, vinculada con la introspección, la reflexión y el procesamiento interno de experiencias.

Primer plano de neuronas interconectadas con núcleos brillantes en un fondo oscuro, sobre las cuales se superponen intrincadas estructuras moleculares azules y naranjas.
Los científicos detectan que, tras episodios de estrés, disminuye la actividad de la red de saliencia y aumenta la red por defecto en el cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, el cerebro deja de estar enfocado en el peligro y comienza a “revisar” lo ocurrido.

Este cambio también se refleja en las señales eléctricas del cerebro, donde se observa una reducción en ciertas frecuencias asociadas al estado de alerta intenso. Esto indica que el proceso de reorganización mental está en marcha.

Qué diferencia a las personas más resilientes

El estudio también encontró diferencias claras entre personas con mayor y menor capacidad de recuperación emocional.

En quienes presentan mayor resiliencia, esta transición —del estado de alerta a la reorganización interna— ocurre de manera más eficiente.

En cambio, en personas con menor resiliencia, el cerebro permanece más tiempo en modo de alerta, con mayor actividad en la red de saliencia y señales eléctricas asociadas al estrés.

Según explicó el investigador Noriya Watanabe, la resiliencia no es simplemente la ausencia de malestar, sino un proceso activo que involucra factores como la autoconfianza, la experiencia previa y la capacidad de reinterpretar lo vivido.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El monitoreo con resonancia magnética funcional y electroencefalografía demuestra que la reorganización neuronal es clave para la recuperación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores plantean que esta “ventana” de aproximadamente una hora podría ser el momento ideal para intervenir. Durante ese período, el cerebro parece estar más receptivo a estímulos externos.

Esto abre la posibilidad de aplicar estrategias como sesiones breves de psicoterapia, técnicas de relajación o incluso estimulación cerebral no invasiva en el momento justo, para potenciar la recuperación.

Además, estos patrones podrían funcionar como biomarcadores —indicadores medibles— para evaluar la resiliencia de una persona y detectar trastornos como la depresión o el estrés postraumático.

Nuevas formas de entender el estrés y la recuperación

El estudio redefine una idea clave: recuperarse del estrés no es un proceso inmediato ni uniforme. Existe un tiempo biológico propio del cerebro, en el que ocurren cambios profundos que no siempre son visibles.

Comprender este ritmo interno permite pensar en intervenciones más precisas y personalizadas, ajustadas a cómo cada cerebro procesa la experiencia.

Dos científicos y un hombre mayor observan pantallas en un laboratorio de neurobiología. La pantalla central muestra un cerebro 3D con células y ADN.
El momento identificado tras el estrés podría servir para aplicar psicoterapia, relajación o estimulación cerebral no invasiva y favorecer la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este descubrimiento sugiere que no solo importa qué tipo de apoyo se brinda, sino también cuándo se ofrece.

Identificar el momento en que el cerebro está más preparado para reorganizarse podría marcar una diferencia significativa en la eficacia de los tratamientos.

A futuro, los investigadores proponen desarrollar herramientas que permitan detectar en tiempo real esta ventana de plasticidad cerebral, con el objetivo de intervenir de manera más precisa.

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