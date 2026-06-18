Las relaciones con inteligencia artificial crecen en Estados Unidos y ya preocupan a psicólogos por sus efectos en la salud mental

Las relaciones con inteligencia artificial crecieron en Estados Unidos y ya impactan a adolescentes, adultos y personas en pareja, según informes de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial en el ámbito de las relaciones personales ha generado una expansión de los vínculos románticos digitales en Estados Unidos, fenómeno que ya impacta a adolescentes y adultos, según informes recientes publicados en junio de 2026. El fenómeno, que involucra tanto a usuarios solteros como a personas en relaciones estables, preocupa a especialistas en salud mental y plantea desafíos inéditos para la sociedad estadounidense.

De acuerdo con la American Psychological Association (APA), el uso de chatbots y aplicaciones de compañía con IA ha crecido de forma sostenida desde 2023, hasta abarcar a una mayoría de adolescentes y una proporción significativa de adultos. Un estudio de la APA recogido por PsyPost señala que el 77% de los psicólogos encuestados reporta pacientes que han recurrido a la inteligencia artificial para apoyo mental, y el 13% identificó casos de relaciones íntimas entre pacientes y sistemas conversacionales automáticos.

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El uso de estas tecnologías ha experimentado un crecimiento impulsado por el desarrollo de aplicaciones comerciales y la normalización de la interacción humano-máquina, fenómeno que, según Newsweek, ya modifica la percepción sobre las expectativas relacionales y la definición de intimidad en generaciones jóvenes y adultas. La expansión del mercado de aplicaciones de compañía virtual superó los 2.000 millones de dólares en 2025, de acuerdo con datos de Appfigures.

¿Qué son las relaciones con inteligencia artificial y cómo funcionan?

Las relaciones con inteligencia artificial consisten en interacciones de tipo emocional, romántico o incluso sexual entre personas y sistemas de IA, como chatbots, aplicaciones móviles o avatars virtuales. Estas plataformas utilizan algoritmos avanzados para simular conversaciones y comportamientos humanos, brindando a los usuarios experiencias personalizadas que pueden incluir apoyo emocional, compañía, validación constante y, en algunos casos, simulación de afecto romántico.

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De acuerdo con la American Psychological Association, la mayoría de estas aplicaciones están diseñadas para ser receptivas, comprensivas y siempre disponibles, lo que elimina muchos de los riesgos y dificultades que suelen presentarse en las relaciones humanas tradicionales. Entre las aplicaciones más populares se encuentran Replika y Love and Deepspace, que ofrecen asistentes virtuales capaces de sostener conversaciones complejas y adaptarse a las preferencias del usuario.

En 2025, Appfigures reportó que el mercado de aplicaciones de compañía virtual había superado los 2.300 millones de dólares solo en el segmento de “novias virtuales”, cifra que subraya el alcance de este fenómeno.

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La American Psychological Association señaló que el uso de chatbots y aplicaciones de compañía con inteligencia artificial aumentó desde 2023 y llegó a pacientes que buscan apoyo mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas personas tienen relaciones con inteligencia artificial en Estados Unidos?

El número de personas que mantiene algún tipo de vínculo con inteligencia artificial en Estados Unidos muestra un crecimiento constante. Según la American Psychological Association, el 13% de los psicólogos encuestados en 2026 identificó pacientes con relaciones íntimas o románticas con chatbots. Además, el 36% de los profesionales detectó casos de dependencia emocional hacia estas plataformas.

Un análisis de Common Sense Media publicado en 2025 reportó que el 72% de los adolescentes estadounidenses había utilizado un compañero de IA al menos una vez, mientras que el 52% lo hacía de manera regular. Entre los adultos, el Institute for Family Studies identificó que uno de cada cinco había tenido alguna interacción con una IA en contextos románticos, con una mayor prevalencia entre hombres jóvenes.

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La tendencia no se limita a personas solteras. De acuerdo con un estudio de Vantage Point Counseling citado por Newsweek, el 53,34% de los usuarios de IA con fines románticos mantenía, al mismo tiempo, una relación de pareja con otro ser humano.

¿Cuáles son los riesgos y advertencias identificados por los profesionales de la salud mental?

El crecimiento de las relaciones con inteligencia artificial ha generado preocupaciones entre los profesionales de la salud mental en Estados Unidos. Según la American Psychological Association, el 97% de los psicólogos encuestados en 2026 considera que los chatbots pueden reforzar comportamientos negativos o creencias poco realistas en sus pacientes. Además, el 94% sostiene que estas plataformas no poseen la capacidad de tratar condiciones psicológicas complejas con el nivel de matiz requerido.

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El informe detalla que el 36% de los psicólogos ha detectado dependencia hacia los chatbots y un 15% ha identificado la aparición de distorsiones cognitivas o pensamientos delirantes en relación con las interacciones digitales. El 25% de los profesionales califica como no saludables las comunicaciones mantenidas entre pacientes y sistemas automáticos.

La especialista Alexandra Cromer, consejera profesional en Thriveworks, advirtió en declaraciones recogidas por Newsweek: “Los novios y novias virtuales no establecen un estándar realista para una relación saludable entre seres humanos” y generan la venta de una fantasía que se aparta de los vínculos interpersonales auténticos.

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Las relaciones con inteligencia artificial funcionan a través de chatbots, aplicaciones móviles y avatares virtuales que simulan conversaciones, compañía y afecto romántico personalizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta la inteligencia artificial a los adolescentes y jóvenes?

El segmento adolescente se presenta como uno de los más expuestos a los efectos de los vínculos digitales con inteligencia artificial. Según Common Sense Media, el 72% de los jóvenes estadounidenses ha probado alguna forma de interacción con IA, y uno de cada tres la utiliza para socialización, apoyo emocional o conversaciones de corte romántico.

El informe de la APA subraya que la adolescencia es el periodo en el que se desarrollan habilidades clave para la gestión de relaciones humanas, como la tolerancia a la frustración y la capacidad de afrontar el rechazo. El reemplazo de vínculos reales por alternativas digitales podría limitar el desarrollo de estas competencias y dificultar la transición hacia relaciones adultas saludables.

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El especialista Michael Salas, citado por Newsweek, señaló: “Las parejas de IA pueden parecer más sencillas porque ofrecen conexión sin el temor al rechazo” y agregó que la exposición a relaciones sin fricciones podría modificar la manera en la que los jóvenes abordan la intimidad y la búsqueda de pareja.

¿Qué impacto económico tiene el mercado de aplicaciones de compañía virtual?

El crecimiento del mercado de aplicaciones de compañía virtual ha impulsado la aparición de nuevas formas de interacción, donde la inmediatez y la disponibilidad constante de la inteligencia artificial marcan diferencias respecto a los vínculos humanos. Los datos de Appfigures indican que el segmento de “novias virtuales” superó los 2.300 millones de dólares en 2025, y las cifras continúan en aumento.

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El análisis también señala que el consumo de aplicaciones de compañía virtual se concentra en adolescentes y adultos jóvenes, aunque el fenómeno también alcanza a personas en relaciones estables. Las aplicaciones más populares permiten personalizar la personalidad y el aspecto del asistente virtual, lo cual incrementa el nivel de engagement y dependencia.

Además, la legislación comienza a responder al fenómeno. California aprobó la ley SB 243, la primera normativa estadounidense sobre chatbots de compañía, que entró en vigor en enero de 2026. La norma exige la divulgación de la naturaleza artificial de las aplicaciones, la implementación de protocolos de seguridad y la protección de menores, además de la obligación de reportar anualmente el uso de estas tecnologías.

En Estados Unidos, uno de cada cinco adultos tuvo interacciones románticas con inteligencia artificial y el 53,34% de los usuarios con fines románticos estaba en una relación de pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen las autoridades y las asociaciones profesionales sobre la regulación de la inteligencia artificial en relaciones personales?

Las advertencias de la American Psychological Association han motivado la elaboración de pautas para el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental. La organización recomienda que cualquier información ofrecida por un sistema automático sea contrastada con un profesional habilitado y sugiere que los usuarios soliciten a las aplicaciones que desafíen sus ideas para evitar la validación constante y los sesgos.

Por su parte, el sector tecnológico ha comenzado a introducir herramientas de control parental y recordatorios para limitar el uso excesivo de estas plataformas entre los menores de edad. Las compañías desarrolladoras colaboran con autoridades estatales para implementar sistemas de verificación de edad y mensajes de advertencia sobre los riesgos del uso prolongado.

El fenómeno, que involucra a millones de usuarios y una industria en expansión, plantea nuevos desafíos para la regulación, el acompañamiento profesional y la definición de los límites entre la tecnología y las relaciones humanas.

¿Qué se puede esperar del futuro de las relaciones con inteligencia artificial?

El desarrollo de la inteligencia artificial en el terreno de las relaciones personales continuará generando ajustes en el mercado de aplicaciones, la legislación estatal y las prácticas profesionales en salud mental. Las autoridades y organizaciones especializadas mantienen el seguimiento sobre la evolución de este fenómeno, mientras los especialistas insisten en la importancia de preservar espacios para el aprendizaje emocional y la interacción humana.

La industria tecnológica prevé un crecimiento sostenido en el número de usuarios y en la oferta de servicios personalizados. Al mismo tiempo, organizaciones profesionales y legisladores trabajan en la actualización de normativas y protocolos de protección para prevenir el impacto negativo en la salud mental de la población.