La personalidad y los patrones individuales condicionan la evolución de la vida en pareja

Sólo el 13 % de las personas en relaciones de más de ocho años reporta altos niveles de amor romántico, según meta-análisis internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio longitudinal publicado en el Journal of Family Psychology analizó datos de más de 12.000 personas en Alemania y arrojó un hallazgo que desafía la idea del “amor completamente nuevo”. Según los resultados, el entusiasmo inicial de una relación —marcado por altos niveles de satisfacción y admiración— tiende a diluirse con el tiempo hasta estabilizarse en parámetros similares a los de vínculos anteriores.

El dato clave aparece al cumplirse el primer año: las emociones que parecían únicas vuelven a un punto conocido, lo que sugiere que, más allá de cambiar de pareja, muchas personas repiten patrones afectivos propios. En otras palabras, no siempre cambia la historia, sino la forma en que cada uno la vive.

Durante la etapa inicial, se registra un aumento en la satisfacción y la admiración. El estudio señala que, si bien se observan mejoras puntuales —como mayor frecuencia sexual o incremento en la admiración—, los cambios radicales dentro de la relación no son frecuentes. La investigación destaca que la personalidad influye de manera significativa en el rumbo de la relación y determina la estabilidad o la reaparición de patrones.

La investigación longitudinal, respaldada por datos de más de 12.000 personas, concluye que la satisfacción y la admiración aumentan al inicio, pero generalmente regresan a niveles previos tras el primer año. Esto es consistente sin importar la pareja o la duración de relaciones anteriores, lo que evidencia una tendencia a repetir patrones individuales.

Cómo varía el amor romántico y la satisfacción con los años

El compromiso mutuo y las restricciones materiales, como vivienda o mascotas compartidas, predicen mayor estabilidad en la pareja a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un meta-análisis de investigadores de la Universidad Stony Brook en Estados Unidos distingue el “amor romántico” de la obsesión en relaciones prolongadas. El estudio identifica que el primero —definido por intensidad, interés sexual y compromiso— puede mantenerse con el tiempo, aunque el componente obsesivo disminuye después de la etapa inicial.

Asimismo, la presencia de amor romántico se asocia tanto a mayor satisfacción como a bienestar conyugal, mientras que la obsesión disminuye con los años.

En uno de los análisis de este meta-estudio, 13 % de los participantes informó altos niveles de amor romántico tras más de 8 años de relación. Este dato pone en cuestión la idea de que solo el afecto de tipo compañero subsiste en matrimonios largos. La permanencia de este tipo de vínculo se ha relacionado a mayor satisfacción y estabilidad en la pareja, según la investigación.

Una revisión sistemática y meta-análisis publicada en una revista científica internacional recopiló información de más de 165.000 participantes para analizar la trayectoria de la satisfacción en pareja durante la vida adulta. El patrón más común detecta una caída en la satisfacción durante los primeros diez años —efecto identificado como “fin de la luna de miel”—, seguido de un repunte hacia los veinte años y, luego, una nueva disminución en etapas posteriores.

El análisis apunta a que la personalidad, madurez emocional y experiencias vitales inciden en estos cambios de satisfacción. El riesgo de separación alcanza su punto máximo alrededor de los siete años de matrimonio. Aun así, la evolución de la satisfacción difiere según los grupos y las circunstancias de cada pareja.

Compromiso mutuo y factores de estabilidad

La investigación de Journal of Family Psychology demuestra que los patrones individuales de relación suelen repetirse, sin importar los cambios de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes de revistas científicas estadounidenses detallan que el compromiso en la pareja involucra varios componentes: la dedicación —entendida como el deseo de mantenerse en la relación—, las restricciones materiales como vivienda compartida o mascota, y la sensación de estar “atrapado”.

La estabilidad a largo plazo depende tanto del deseo de continuidad como de las inversiones y limitaciones compartidas. Se halló que un mayor sentimiento de dedicación y la presencia de restricciones materiales predicen más estabilidad en la pareja.

Por el contrario, sentir que se está atrapado se relaciona con una mayor incidencia de rupturas —un efecto observable aún en parejas no casadas—, donde los compromisos materiales influyen en la probabilidad de continuidad.

La ciencia actual sostiene que las relaciones de pareja transitan por ciclos de satisfacción y estabilidad condicionados por factores personales y estructurales. La repetición de patrones individuales, la distinción entre amor romántico y obsesión, y el papel de los compromisos compartidos son elementos centrales para comprender la dinámica en el largo plazo.