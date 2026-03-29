La flexibilidad floral explica el éxito evolutivo de los cactus

La familia de los cactus representa un modelo de supervivencia vegetal gracias a su adaptación a climas extremos y habitats diversos en América (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia de los cactus se ha consolidado como símbolo de supervivencia en ambientes extremos y es uno de los grupos botánicos más estudiados de América. Su capacidad de adaptación y diversificación ha llevado a la ciencia a replantearse viejas creencias sobre cómo evolucionan las plantas en hábitats desafiantes.

En ese sentido, un reciente estudio, publicado por la revista Muy Interesante, arroja nueva luz sobre los verdaderos motores evolutivos detrás de la prosperidad de los cactus.

Con más de 1.800 especies registradas, los cactus ocupan paisajes que abarcan desde zonas áridas hasta selvas secas y regiones montañosas de América. Esta diversidad morfológica y fisiológica se traduce en tallos que almacenan agua, espinas en lugar de hojas y mecanismos que minimizan la pérdida de humedad.

Estas adaptaciones les permiten resistir sequías, temperaturas elevadas y colonizar nichos ecológicos variados. La familia Cactaceae resulta fundamental para analizar la interacción entre morfología, polinización y supervivencia en condiciones extremas.

De acuerdo con la investigación, la variedad de formas y estrategias reproductivas, sumada a la dispersión geográfica, ha posicionado a los cactus como modelo para comprender la adaptación vegetal. Presentan estrategias como la floración nocturna, la polinización cruzada y la protección física ante los herbívoros, rasgos que se combinan para facilitar su supervivencia en diversos entornos.

CactEcoDB, la base de datos ecológica líder, reúne información clave sobre 1.400 especies de cactus, promoviendo investigaciones comparativas y colaborativas (Foto: UNAH ALDIA)

Diversidad de datos y herramientas de investigación

La investigación sobre los cactus ha evolucionado gracias a la creación de CactEcoDB, una base de datos ecológica desarrollada por un consorcio internacional de botánicos. Este recurso recopila información de más de 1.400 especies, incluyendo detalles morfológicos, datos de polinizadores, distribución geográfica y atributos relevantes. Gracias a ella, el análisis comparativo revela patrones evolutivos antes ocultos por la dispersión de datos.

La base de datos, disponible públicamente, fomenta investigaciones colaborativas y transversales, esenciales para entender los procesos de evolución y conservación de la familia Cactaceae. Su implementación permite el desarrollo de enfoques integrados y el acceso a recursos homogéneos que facilitan el diseño de estudios sobre diversidad y cambio evolutivo.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista especializada, este tipo de herramientas facilita la identificación de tendencias generales y la elaboración de estrategias de conservación, abriendo posibilidades para el manejo de especies vulnerables y la protección de sus polinizadores.

El estudio científico destaca la velocidad de cambio de los rasgos florales como principal motor evolutivo de los cactus, superando la hipótesis de especialización fija (REUTERS/ Albert Gea)

Análisis filogenético y rasgos florales

El equipo científico integró los datos recopilados por CactEcoDB con herramientas de análisis filogenético reciente y reconstruyó la historia evolutiva de los cactus a lo largo de millones de años. Utilizaron modelos estadísticos para estimar los periodos en los que se produjeron cambios clave en los rasgos florales, así como las relaciones entre esos cambios, la aparición de nuevas especies y la presión de diferentes polinizadores.

Esta aproximación permitió identificar patrones de diversificación y vincular la velocidad de cambio de ciertos rasgos con el aumento de especies. La integración de información morfológica, ecológica y genética permite una visión amplia sobre la capacidad de los cactus para evolucionar y colonizar variados entornos.

El estudio subraya la importancia de vincular datos ecológicos con información evolutiva comprobable, estableciendo nuevas bases para la investigación botánica y el enfoque en la conservación de grupos complejos.

La flexibilidad evolutiva en la transformación de las flores permite que los cactus ocupen nuevos nichos ecológicos y enfrenten cambios en polinizadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hipótesis tradicional frente a nueva perspectiva sobre la flexibilidad

Durante años, la visión en biología evolutiva era que el éxito de los cactus se explicaba principalmente por la especialización floral: la adaptación a un tipo concreto de polinizador, como abejas, aves o murciélagos, de acuerdo con la lógica expuesta por Charles Darwin. Sin embargo, los resultados del estudio publicado en la revista científica desafían esa idea, señalando que el factor determinante es la velocidad de cambio de los rasgos florales.

El análisis revela que, en vez de limitarse a una especialización fija, los cactus exhiben una rápida capacidad para modificar sus flores según variaciones de polinizadores y ambientes. La habilidad para transformar rasgos florales ha permitido la ocupación de numerosos nichos ecológicos y el surgimiento constante de nuevas especies, superando la frecuencia calculada previamente.

Fusionando ambas ideas, el estudio concluye que esta flexibilidad evolutiva en la transformación de las características florales explica la expansión y diversificación de los cactus en un entorno cambiante, cuestionando el modelo tradicional basado únicamente en la especialización.

Así, el mecanismo evolutivo observado no responde exclusivamente a una preferencia adaptativa por polinizadores concretos, sino a una respuesta variable que potencia su supervivencia y multiplicación.

La conservación de los cactus y sus polinizadores depende de herramientas como CactEcoDB, clave para diseñar estrategias ante el cambio climático y la pérdida de hábitats (Crédito: dpa)

Consecuencias para la conservación y retos futuros

El descubrimiento de la flexibilidad evolutiva en los cactus tiene implicancias para la conservación, sobre todo frente al cambio climático y la pérdida de hábitats. Su habilidad para ajustar rasgos florales ante nuevos polinizadores podría ayudar a la persistencia de muchas especies, aunque la destrucción de ecosistemas y la disminución de diversidad en polinizadores siguen siendo amenazas notables.

Herramientas como CactEcoDB permiten identificar especies o poblaciones vulnerables, orientando políticas de conservación que consideren tanto a los cactus como a los agentes polinizadores. Los autores del estudio publicado en la revista científica resaltan la necesidad de proteger estas interacciones ecológicas para mantener la biodiversidad en ecosistemas áridos y semiáridos de América.