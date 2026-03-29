El estrés infantil puede dejar huellas duraderas en la digestión

Estudios vinculan el estrés infantil con el desarrollo de trastornos digestivos crónicos que afectan la salud en la adultez (Freepik)

Las dificultades vividas en la infancia pueden dejar una huella mucho más profunda que los efectos emocionales: nuevos hallazgos señalan que estos episodios forman parte del origen biológico de trastornos digestivos crónicos, al alterar la comunicación cerebral e intestinal desde etapas tempranas de la vida.

Así lo determinó una investigación de la Universidad de Nueva York publicada en la revista médica Gastroenterology, cuyos resultados muestran que el impacto del estrés infantil sobre el denominado “eje cerebro-intestino” puede manifestarse años más tarde en afecciones como el síndrome de intestino irritable, dolores abdominales persistentes y trastornos de la motilidad como diarreas y constipación, según informó el canal estadounidense Fox News.

Según el análisis, la exposición a situaciones traumáticas durante las primeras etapas del desarrollo puede modificar el diálogo permanente entre el cerebro y el aparato digestivo, un canal de ida y vuelta que, si se ve alterado, explica la aparición de múltiples síntomas somáticos en la edad adulta.

La autora principal del estudio, Kara Margolis, profesora de la Universidad de Nueva York, afirmó en declaraciones recogidas por Fox News: “Estos factores de estrés pueden incidir de forma real y duradera en el desarrollo del niño, llegando a afectar el bienestar gastrointestinal a lo largo de la vida”.

El estrés infantil puede quedar grabado en el eje cerebro-intestino y favorecer trastornos digestivos crónicos en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hallazgos en modelos animales y datos poblacionales

El equipo empleó tanto modelos animales como datos poblacionales, e incorporó información de más de 40.000 niños en Dinamarca y 12.000 en Estados Unidos. Experimentos en ratones demostraron que el estrés temprano induce un aumento de la ansiedad y el dolor intestinal, con diferencias según el sexo: “Las hembras desarrollaron mayor tendencia a presentar diarrea, mientras los machos presentaron más constipación”, señalaron los científicos.

En humanos, los registros no revelaron diversificación por género en los trastornos digestivos, lo que refuerza la hipótesis de que tanto niñas como varones pueden verse afectados en las etapas clave del desarrollo si sufren estrés significativo en la infancia.

Un dato central surgido del trabajo es que los trastornos aparecen a una edad temprana. “Los hijos de madres que atravesaron depresión durante o después del embarazo, así como aquellos con infancias emocionalmente difíciles, tuvieron más probabilidad de desarrollar problemas digestivos desde los diez años”, precisaron los autores.

La investigación también hizo hincapié en los mecanismos fisiológicos involucrados. Los especialistas identificaron la presencia de anticuerpos contra flagelina antes de que se manifiesten los síntomas, lo que sugiere que la respuesta inmune podría participar en el origen de estos cuadros clínicos, en vez de solo constituir una consecuencia de los mismos.

Además, documentaron que las vías nerviosas que regulan la movilidad intestinal —el desplazamiento de los alimentos a lo largo del tracto digestivo— son independientes de aquellos circuitos que procesan el dolor, lo cual explica por qué algunas personas presentan molestia sin alteración en el tránsito intestinal, mientras otras sufren constipación o diarrea sin dolor asociado.

Estos resultados permiten responder de modo directo por qué los episodios tempranos de estrés o adversidad en la infancia pueden promover enfermedades digestivas crónicas: los cambios en los circuitos biológicos que comunican intestino y cerebro actúan como desencadenantes específicos, y la diversidad sintomática depende de qué rutas se ven más impactadas por esa historia de vida temprana.

Los hijos de madres con depresión perinatal y quienes vivieron infancias emocionalmente difíciles presentan mayor probabilidad de sufrir problemas digestivos desde los diez años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias clínicas y abordaje personalizado

Para Margolis, esta visión implica un cambio en la forma en que se abordan los síntomas digestivos: “No deberíamos preguntarle a los pacientes solo si están estresados en la actualidad, sino también saber lo que pasó en su infancia, porque ese aspecto es realmente importante”.

El equipo considera que el historial de desarrollo puede ofrecer pistas sobre el origen y evolución de algunas patologías del eje intestino-cerebro y justificar abordajes médicos adaptados a cada caso particular.

Los investigadores sostienen que no existe un tratamiento único para todas las alteraciones digestivas derivadas del estrés infantil. Cada paciente requiere una estrategia personalizada, dirigida a los mecanismos biológicos que subyacen a sus síntomas, lo que allana el camino hacia terapias más precisas para trastornos como el síndrome de intestino irritable y otras disfunciones digestivas vinculadas al estrés en etapas clave del desarrollo.