Por qué hablar sobre tecnología puede unir más a la familia

El 40% de los adolescentes recurre a chatbots de inteligencia artificial para resolver dudas y buscar consejos, según especialistas en psicología adolescente (YouTube: Good Inside)

El avance de la inteligencia artificial ya no es un tema lejano: se metió de lleno en la vida cotidiana de los adolescentes. Según especialistas en psicología, cuatro de cada diez jóvenes ya consultan a chatbots, muchas veces en busca de respuestas que antes encontraban en su entorno más cercano. En este nuevo escenario, lejos de ser una barrera, la tecnología puede convertirse en un puente: hablar sobre lo que usan, lo que sienten y lo que descubren online abre una oportunidad concreta para fortalecer el vínculo familiar.

En el podcast parental estadounidense The In Between Years, el fenómeno se aborda como uno de los grandes desafíos actuales de la crianza. Sin embargo, también se plantea una idea clave: compartir la curiosidad por estas herramientas —en lugar de rechazarlas— puede generar espacios de conexión genuina entre padres e hijos en medio de un contexto digital en constante cambio.

Las psicólogas Dra. Becky Kennedy, fundadora de Good Inside, y Dra. Sheryl Ziegler coinciden en que no se trata de controlar la tecnología, sino de integrarla a la conversación familiar. Hablar de inteligencia artificial, preguntar, interesarse y aprender juntos permite construir confianza y cercanía, incluso en temas que pueden resultar desconocidos para los adultos.

En esa línea, recomiendan fomentar el diálogo abierto, validar las dudas de los adolescentes y establecer acuerdos claros: antes de recurrir exclusivamente a asistentes virtuales, es clave que sepan que pueden acudir a un adulto de confianza. No hace falta ser experto en tecnología para acompañar; alcanza con estar presente, escuchar y animarse a descubrir este nuevo mundo en conjunto.

Durante la presentación, la Dra. Kennedy explica: “Muchas familias nos preguntaban cómo acompañar a los hijos mayores con temas como tecnología, redes sociales e inteligencia artificial. Era fundamental crecer junto a ellos”.

Las psicólogas Becky Kennedy y Sheryl Ziegler destacan la importancia de mantener una comunicación abierta entre padres e hijos ante el crecimiento de los chatbots de inteligencia artificial (YouTube: Good Inside)

El reto de criar en la era de la inteligencia artificial

Por su parte, la Dra. Ziegler expone uno de los temores centrales: “El mayor miedo de los padres es lo desconocido. No sé qué consecuencias puede tener, y aunque llegue a conocerlas, la tecnología siempre avanza tan rápido que uno siente que estará por detrás”.

Kennedy aclara que la clave hoy no es convertirse en expertos, sino mantener la relación y la apertura con los hijos, incluso si ellos están explorando entornos y herramientas que los adultos aún no dominan.

Asimismo, Ziegler considera que el problema no reside únicamente en la tecnología, sino también en preparar a los hijos para distinguir entre realidad y ficción en entornos con información cambiante y, a menudo, incontrolable. “Me preguntan cómo criar para que los hijos piensen por sí mismos, se cuiden y puedan reconocer la diferencia entre lo real y lo falso”, señala.

La psicóloga clínica describe el ritmo de los cambios: “Incluso si hoy logro entender lo básico sobre la inteligencia artificial, mañana puede cambiar. Esa incertidumbre resulta difícil para muchos padres, pues sienten que no pueden equipar a sus hijos para lo que viene”.

Muchos adultos, según el análisis presentado en el podcast, manifiestan ansiedad al no poder prever ni controlar a qué se expondrán sus hijos ni cuáles serán las consecuencias.

El mayor temor de los padres radica en las consecuencias imprevisibles de la tecnología y su rápida evolución frente a la inteligencia artificial (YouTube: Good Inside)

Claves para hablar con los hijos: curiosidad y vínculo humano

Frente a estas preocupaciones, Ziegler sugiere basarse en la curiosidad mutua y en la normalización de la tecnología. Recomienda propiciar conversaciones abiertas en torno a inteligencia artificial, redes sociales y chatbots de IA, mostrando interés genuino por lo que exploran los hijos.

“Puedes decirles: ‘Quizá este año, en la escuela o con amigos, oirán hablar de asistentes conversacionales como ChatGPT o Claude. ¿Tú qué sabes sobre esto? Me gustaría aprender contigo, porque cambia tan rápido que también lo estoy descubriendo’”, afirma.

Kennedy destaca la importancia de la humildad: “Muchos padres creen que deben saberlo todo porque hasta hace poco así era. Pero ahora el desafío es abrir la puerta a lo que desconocemos juntos”.

En tanto, comparte que un modo de acercarse es explicar cómo los adultos usan la tecnología en casa, como buscar recetas o ideas para rediseñar una habitación. Ziegler observa que “compartir ejemplos cotidianos ayuda a normalizar el uso de estas herramientas y reduce el miedo de los hijos”.

Los especialistas insisten en que, “con moderación y límites claros, la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, aunque jamás debe sustituir el vínculo humano”.

Expertas recomiendan que la familia priorice el vínculo humano antes de consultar a aplicaciones o asistentes conversacionales como ChatGPT y Claude

Mantener el diálogo: consejos prácticos desde la psicología

Para evitar que los jóvenes busquen asesoría solo en aplicaciones o chatbots de inteligencia artificial, Ziegler recomienda establecer acuerdos familiares. “Sé que algunas personas utilizan estas herramientas para recibir consejos o expresar sus emociones. Entiendo por qué lo hacen; es cómodo y no juzga, pero en nuestra casa quiero que intentemos primero hablar con alguien que nos conoce y nos quiere”, sugiere.

Además, remarca la importancia de que los adultos modelen esta actitud. Propone que si los padres tienen dudas sobre crianza, acudan primero a alguien de confianza en lugar de buscar en línea. Así se genera una dinámica donde adultos y jóvenes acuerdan no reemplazar la relación personal por una consulta exclusiva a aplicaciones.

Kennedy subraya que estos acuerdos deben surgir de decisiones compartidas y no de imposiciones: “El objetivo es que el hijo o la hija sugiera a quién recurrir —sea la madre, un tío o un profesor— antes de consultar a un asistente conversacional”. En situaciones cotidianas, como conflictos escolares, dudas de salud o inquietudes emocionales, la prioridad debe ser acudir a personas reales.

El podcast señala que, según estimaciones mencionadas por Ziegler, “casi el cuarenta por ciento de los adolescentes consultan regularmente a chatbots de inteligencia artificial para resolver dudas o recibir consejos”. En respuesta, las expertas subrayan que la relación padre-hijo mantiene su relevancia, incluso en la adolescencia.

Las psicólogas sostienen que acompañar en la era digital no requiere un conocimiento técnico profundo. Lo fundamental es fomentar la comunicación, la empatía y la disponibilidad para aprender en familia.