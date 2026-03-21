Ciencia

Inteligencia artificial y diseño molecular logran reducir por primera vez el tamaño de editores genéticos para tratar enfermedades complejas

Una colaboración entre equipos logró adaptar innovaciones biomédicas a vectores virales con espacio restringido sin sacrificar exactitud terapéutica en labores de edición de ADN humano

Guardar
Una representación digital muestra un
Una representación digital muestra un bisturí molecular compuesto de proteínas cortando con precisión una cadena de ADN, simbolizando la edición genética sin daño en un entorno celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un giro esencial para la terapia génica, la Universidad Nacional de Singapur, en colaboración con AlphaFold, logró miniaturizar editadores genéticos mediante el rediseño de una toxina bacteriana, gracias a la inteligencia artificial.

Por primera vez, la IA permite que estas herramientas quepan dentro de los virus adenoasociados desactivados, los principales vectores de edición génica en humanos, lo que anticipa una reducción en la dosis necesaria para los pacientes y la posibilidad real de atacar enfermedades previamente intratables, según la revista de divulgación Muy Interesante.

Este avance abre la vía a tratamientos inéditos para enfermedades genéticas y neurodegenerativas cuya complejidad radicaba en la imposibilidad de transportar el tratamiento completo hasta el interior de las células afectadas.

El equipo dirigido por R. G. Son consiguió reducir el tamaño de la herramienta de edición a solo un tercio frente a los estándares empleados hasta ahora. De acuerdo con la revista científica Advanced Science, esto representa un salto en eficiencia logística, ya que anteriormente el sistema CRISPR-Cas9 —referente de la edición genética— resultaba demasiado grande para ser introducido en los vehículos virales AAV de uso clínico.

Este editor mantiene la precisión en la corrección de mutaciones y, al ser ultra-compacto, permite incluir elementos reguladores adicionales en el mismo vector, un hecho hasta ahora inviable desde el punto de vista físico.

El descubrimiento se cimenta en el potencial que brinda la inteligencia artificial para actuar como arquitecta molecular. Con la herramienta de predicción estructural de proteínas AlphaFold de DeepMind, los investigadores no sólo visualizaron la estructura de la toxina bacteriana SsdAtox, sino que aplicaron un análisis de mutaciones en busca de regiones prescindibles.

Entre los hallazgos, la mutación sobre el residuo K31 resultó clave, ya que transformó una molécula originalmente tóxica en un editor seguro y minimizó su toxicidad para las células humanas. Este proceso, descrito como una “miniaturización biológica”, permitió diseñar un bisturí genético con capacidad de corregir errores genéticos sin dañar el ADN colateralmente.

El avance en edición génica
El avance en edición génica abre la puerta a tratar enfermedades genéticas y neurodegenerativas hasta ahora intratables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El límite de compactación de proteínas superado con inteligencia artificial

Los vehículos AAV han sido referentes en terapia génica debido a su seguridad y estabilidad, pero presentan una capacidad de carga extremadamente limitada. Hasta la fecha, la única manera de superar ese obstáculo fue buscar proteínas editadoras más pequeñas en la naturaleza, a menudo con menores prestaciones.

El equipo de la Universidad Nacional de Singapur invirtió el paradigma: en vez de buscar, diseñó desde cero, al elaborar moléculas a medida con la herramienta de predicción estructural de proteínas AlphaFold de DeepMind para ajustarlas al espacio disponible sin sacrificar precisión.

El proceso de selección de variantes óptimas implicó pruebas en la bacteria E. coli. Sólo las versiones que cumplían con los tres requisitos —menor tamaño, alta precisión, inocuidad— pasaron a la siguiente fase, donde fueron evaluadas en células humanas. El sistema resultante no sólo mantuvo una tasa de éxito comparable a herramientas mayores, sino que redujo la complejidad y el coste del tratamiento, de acuerdo a la publicación científica.

Este avance responde a la pregunta central sobre el futuro de la edición génica: ahora es posible introducir la totalidad del sistema —incluyendo herramientas de edición y elementos de control— en un solo virus AAV, lo cual disminuye los riesgos asociados a dosis elevadas y efectos secundarios. Además, baja los costes de producción y acerca el acceso a terapias avanzadas a una mayor cantidad de pacientes.

La IA y el diseño
La IA y el diseño molecular permiten superar límites de evolución y optimizan proteínas editadoras con precisión atómica para medicina personalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

De toxina a medicamento: el umbral impulsado por IA

La transformación de SsdAtox ejemplifica el potencial de la inteligencia artificial para reconvertir compuestos naturales nocivos en aliados de la medicina. Hasta ahora, la toxicidad residual había sido un límite que frenaba la aplicación sistémica de editores compactos.

Mediante ingeniería dirigida por inteligencia artificial, el equipo eliminó partes de la proteína y modificó puntos críticos como K31, lo que permitió obtener una herramienta clínica con seguridad validada en laboratorio.

La revista científica subraya que la auténtica innovación reside en superar barreras que la evolución no pudo resolver y en abrir la posibilidad de optimizar la biología con precisión atómica. AlphaFold, al escanear mutaciones de manera virtual, reduce los tiempos y la incertidumbre del desarrollo de nuevas tecnologías médicas.

Como indican los resultados del estudio, el nuevo editor puede viajar de forma encubierta en vehículos demasiado pequeños para las técnicas tradicionales y, de este modo, acerca la cura a enfermedades raras y neurodegenerativas.

La irrupción de la inteligencia artificial como herramienta de diseño molecular acelera el acceso a soluciones antes consideradas fuera de alcance. Si bien este avance marca el inicio de tratamientos más precisos y accesibles, la ciencia camina hacia la creación de organismos sintéticos completos, apoyados en un conocimiento mayor de las proteínas y en la capacidad inédita de la IA.

Temas Relacionados

Universidad Nacional de SingapurAlphaFoldInteligencia ArtificialTerapia GénicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué es más fácil flotar en el mar que en una piscina

La densidad del agua y su complexión física son factores clave según expertos, y podrían ayudar a ganar segundos vitales si alguna vez se necesitan

Por qué es más fácil

La nutrición personalizada, clave para el rendimiento seguro en atletas con diabetes

El estudio destaca que el ajuste de carbohidratos y el monitoreo continuo de glucosa evitan fluctuaciones peligrosas. Además, sugiere pautas prácticas para atletas de competición y recreativos

La nutrición personalizada, clave para

Qué tipo de ejercicios físicos resultan más recomendables para embarazadas, según las nuevas guías internacionales de salud

Especialistas recomiendan combinar entrenamientos de fuerza y aeróbicos, adaptando la intensidad a cada caso y priorizando la consulta médica antes de iniciar o modificar la rutina

Qué tipo de ejercicios físicos

El sorprendente estudio que conecta la música que escuchas con tu inteligencia: así lo explica la ciencia

Un nuevo análisis internacional revela patrones curiosos en la relación entre las canciones que eliges y tu capacidad cognitiva, arrojando pistas sobre la mente y el comportamiento digital a través de tus playlists diarias

El sorprendente estudio que conecta

Las cápsulas de glóbulos rojos que dan esperanza a terapias celulares

Un innovador método logró que ratones con trastornos mitocondriales vivieran más tiempo al proteger órganos celulares clave de la destrucción

Las cápsulas de glóbulos rojos
DEPORTES
Independiente recibe a Talleres en

Independiente recibe a Talleres en busca de volver a la victoria en la Liga Profesional

La impactante lesión de un jugador de rugby que quedó los dientes colgando: su particular reacción

Defensa y Justicia le ganó 2-0 a Unión de Santa Fe y quedó segundo en la Zona A del Torneo Apertura

El book de fotos íntimas y el romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini por su cumpleaños: la respuesta de la artista

El gesto del Dibu Martínez a los hinchas del Lille tras la clasificación del Aston Villa que se hizo viral

TELESHOW
La respuesta de Tini Stoessel

La respuesta de Tini Stoessel al romántico álbum que Rodrigo de Paul le dedicó: “Lo más lindo que me pasó en la vida″

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció que venderá toda la ropa de su placard

Maxi López sorprendió al revelar cuál fue la mayor cantidad de dinero que ganó en un mes

Juana Repetto y Bauti Lena sellaron la reconciliación familiar con un emotivo reencuentro

Sabrina Rojas desempolvó una sesión de fotos hot de sus comienzos: “Sexy y atrevida”

INFOBAE AMÉRICA

Frente frío altera el clima

Frente frío altera el clima y activa avisos meteorológicos en Panamá

La dictadura cubana anunció el segundo apagón general en la isla en menos de una semana

Las marcas apuestan por dibujos amigables para destacar frente al minimalismo y sumar calidez

La dictadura cubana expresó su disposición a un “diálogo serio y responsable” con Estados Unidos

Guatemala prevé la llegada de 80,000 turistas salvadoreños durante Semana Santa