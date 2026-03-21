Inteligencia artificial y diseño molecular logran reducir por primera vez el tamaño de editores genéticos para tratar enfermedades complejas

Una representación digital muestra un bisturí molecular compuesto de proteínas cortando con precisión una cadena de ADN, simbolizando la edición genética sin daño en un entorno celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un giro esencial para la terapia génica, la Universidad Nacional de Singapur, en colaboración con AlphaFold, logró miniaturizar editadores genéticos mediante el rediseño de una toxina bacteriana, gracias a la inteligencia artificial.

Por primera vez, la IA permite que estas herramientas quepan dentro de los virus adenoasociados desactivados, los principales vectores de edición génica en humanos, lo que anticipa una reducción en la dosis necesaria para los pacientes y la posibilidad real de atacar enfermedades previamente intratables, según la revista de divulgación Muy Interesante.

Este avance abre la vía a tratamientos inéditos para enfermedades genéticas y neurodegenerativas cuya complejidad radicaba en la imposibilidad de transportar el tratamiento completo hasta el interior de las células afectadas.

El equipo dirigido por R. G. Son consiguió reducir el tamaño de la herramienta de edición a solo un tercio frente a los estándares empleados hasta ahora. De acuerdo con la revista científica Advanced Science, esto representa un salto en eficiencia logística, ya que anteriormente el sistema CRISPR-Cas9 —referente de la edición genética— resultaba demasiado grande para ser introducido en los vehículos virales AAV de uso clínico.

Este editor mantiene la precisión en la corrección de mutaciones y, al ser ultra-compacto, permite incluir elementos reguladores adicionales en el mismo vector, un hecho hasta ahora inviable desde el punto de vista físico.

El descubrimiento se cimenta en el potencial que brinda la inteligencia artificial para actuar como arquitecta molecular. Con la herramienta de predicción estructural de proteínas AlphaFold de DeepMind, los investigadores no sólo visualizaron la estructura de la toxina bacteriana SsdAtox, sino que aplicaron un análisis de mutaciones en busca de regiones prescindibles.

Entre los hallazgos, la mutación sobre el residuo K31 resultó clave, ya que transformó una molécula originalmente tóxica en un editor seguro y minimizó su toxicidad para las células humanas. Este proceso, descrito como una “miniaturización biológica”, permitió diseñar un bisturí genético con capacidad de corregir errores genéticos sin dañar el ADN colateralmente.

El avance en edición génica abre la puerta a tratar enfermedades genéticas y neurodegenerativas hasta ahora intratables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El límite de compactación de proteínas superado con inteligencia artificial

Los vehículos AAV han sido referentes en terapia génica debido a su seguridad y estabilidad, pero presentan una capacidad de carga extremadamente limitada. Hasta la fecha, la única manera de superar ese obstáculo fue buscar proteínas editadoras más pequeñas en la naturaleza, a menudo con menores prestaciones.

El equipo de la Universidad Nacional de Singapur invirtió el paradigma: en vez de buscar, diseñó desde cero, al elaborar moléculas a medida con la herramienta de predicción estructural de proteínas AlphaFold de DeepMind para ajustarlas al espacio disponible sin sacrificar precisión.

El proceso de selección de variantes óptimas implicó pruebas en la bacteria E. coli. Sólo las versiones que cumplían con los tres requisitos —menor tamaño, alta precisión, inocuidad— pasaron a la siguiente fase, donde fueron evaluadas en células humanas. El sistema resultante no sólo mantuvo una tasa de éxito comparable a herramientas mayores, sino que redujo la complejidad y el coste del tratamiento, de acuerdo a la publicación científica.

Este avance responde a la pregunta central sobre el futuro de la edición génica: ahora es posible introducir la totalidad del sistema —incluyendo herramientas de edición y elementos de control— en un solo virus AAV, lo cual disminuye los riesgos asociados a dosis elevadas y efectos secundarios. Además, baja los costes de producción y acerca el acceso a terapias avanzadas a una mayor cantidad de pacientes.

La IA y el diseño molecular permiten superar límites de evolución y optimizan proteínas editadoras con precisión atómica para medicina personalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

De toxina a medicamento: el umbral impulsado por IA

La transformación de SsdAtox ejemplifica el potencial de la inteligencia artificial para reconvertir compuestos naturales nocivos en aliados de la medicina. Hasta ahora, la toxicidad residual había sido un límite que frenaba la aplicación sistémica de editores compactos.

Mediante ingeniería dirigida por inteligencia artificial, el equipo eliminó partes de la proteína y modificó puntos críticos como K31, lo que permitió obtener una herramienta clínica con seguridad validada en laboratorio.

La revista científica subraya que la auténtica innovación reside en superar barreras que la evolución no pudo resolver y en abrir la posibilidad de optimizar la biología con precisión atómica. AlphaFold, al escanear mutaciones de manera virtual, reduce los tiempos y la incertidumbre del desarrollo de nuevas tecnologías médicas.

Como indican los resultados del estudio, el nuevo editor puede viajar de forma encubierta en vehículos demasiado pequeños para las técnicas tradicionales y, de este modo, acerca la cura a enfermedades raras y neurodegenerativas.

La irrupción de la inteligencia artificial como herramienta de diseño molecular acelera el acceso a soluciones antes consideradas fuera de alcance. Si bien este avance marca el inicio de tratamientos más precisos y accesibles, la ciencia camina hacia la creación de organismos sintéticos completos, apoyados en un conocimiento mayor de las proteínas y en la capacidad inédita de la IA.