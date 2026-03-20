Ciencia

Hallazgo del CONICET: una nueva especie argentina fue elegida entre las diez más emblemáticas del 2025

El descubrimiento del gusano Acanthobothrium goleketen fue reconocido por el World Register of Marine Species. Es un tipo de parásito vinculado al pez guitarra, actualmente en peligro de extinción

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La nueva especie reconocida, Acanthobothrium
La nueva especie reconocida, Acanthobothrium goleketen, es un cestode o gusano plano pariente de la conocida “lombriz solitaria” (gentileza CONICET Mar del Plata)

El CONICET obtuvo un nuevo reconocimiento internacional tras el descubrimiento del gusano Acanthobothrium goleketen, elegida entre las 10 especies marinas más emblemáticas de 2025 por el World Register of Marine Species (WoRMS).

El trabajo fue realizado por equipos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP) y del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IIBEA, CONICET-UBA), quienes destacaron el valor de la taxonomía y la proyección de la ciencia argentina en el ámbito global.

Acanthobothrium goleketen es cestode o gusano plano, pariente de la lombriz solitaria, hallado exclusivamente en el pez guitarra (Pseudobatos horkelii), conocido como “melgacho”, especie amenazada y único hospedador registrado.

El WoRMS, plataforma internacional de referencia en biodiversidad, anunció la distinción el 19 de marzo, Día Mundial de la Taxonomía, una fecha elegida en honor al naturalista sueco Carl von Linné (Carlos Linneo), creador del sistema de nomenclatura binomial que aún hoy se emplea para nombrar a las especies.

El hallazgo fue realizado por
El hallazgo fue realizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP) y el Laboratorio de Sistemática y Biología de Parásitos de Organismos Acuáticos del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IIBEA, CONICET-UBA) en Buenos Aires (Gentileza UNMDP-Conicet)

La taxonomía es la disciplina científica que se encarga de identificar, describir, clasificar y nombrar a los organismos vivos. Su objetivo es organizar la diversidad biológica en categorías jerárquicas —como especie, género, familia, orden, clase, filo y reino— para facilitar el estudio, la comunicación y la conservación de las distintas formas de vida. El sistema de nomenclatura binomial, creado por Carl von Linné (Carlos Linneo) en el siglo XVIII, sigue siendo la base para asignar nombres universales y precisos a cada especie.

La identificación de Acanthobothrium goleketen requirió muestreos de pescadores bonaerenses, análisis morfológicos y genéticos, cortes histológicos, fotografía por microscopía y dibujo científico. El equipo fue liderado por el investigador del CONICET Manuel Irigoitía, quien subrayó: “Conocer las especies es el primer paso para poder proteger los ecosistemas”, sostuvo el investigador.

La especie descubierta depende del pez guitarra, actualmente en peligro de extinción, lo que evidencia la vulnerabilidad de ciertos ecosistemas y la urgencia de proteger especies críticas.

Reconocimientos previos y trayectoria científica

El equipo argentino ya había recibido una distinción similar en 2020, cuando WoRMS incluyó a Dendrapta nasicola, copépodo parásito de la raya Bathyraja scaphiops, entre las especies relevantes de ese año.

Estos antecedentes fortalecen la posición del CONICET en el entorno científico internacional, a pesar de los desafíos presupuestarios y los debates sobre el financiamiento de la ciencia básica.

El comunicado institucional enfatiza la colaboración entre institutos y la continuidad de las investigaciones, incluso en escenarios de reducción de fondos, como factores clave para sostener la producción científica nacional.

El reconocimiento a los cinetíficos
El reconocimiento a los cinetíficos argentinos se anunció el 19 de marzo en el Día Mundial de la Taxonomía (Gentileza UNMDP-Conicet)

“Buena suerte” en lengua tehuelche

El nombre goleketen significa “buena suerte” en lengua tehuelche. La denominación se inspiró en la forma del escólex del parásito, que recuerda a un trébol de cuatro hojas.

La elección contó con el asesoramiento de la lingüista Ana Fernández Garay de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en lenguas originarias, quien facilitó el uso correcto del término tehuelche, idioma considerado funcionalmente extinto desde 2019.

Actualmente existen iniciativas para preservar y revitalizar este patrimonio lingüístico, como la elaboración de un diccionario español-tehuelche.

Este aspecto del descubrimiento integra la investigación biológica con el rescate cultural, posicionando a la ciencia argentina como promotora de la diversidad biológica y del patrimonio inmaterial.

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